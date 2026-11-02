Giải Báo chí về Văn hóa 2026: 108 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo
Thảo Nguyên
02/11/2026 7:47 PM (GMT+7)
Chiều 2/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam chính thức tổ chức vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư. Vượt qua hơn một nghìn tác phẩm dự thi, 108 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng tranh giải cuối cùng.
Kỷ lục tác phẩm dự thi và góc nhìn toàn diện về đời sống văn hóa
Tính đến hết ngày 15/9/2026, Hội đồng chấm giải đã ghi nhận số lượng kỷ lục với 1.555 tác phẩm gửi về tham dự, cao nhất trong cả 4 mùa giải. Sau quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm của Hội đồng sơ khảo, 108 tác phẩm đã xuất sắc lọt vào vòng chung khảo. Trong đó gồm: 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh.
Dàn tác phẩm năm nay bao phủ dải chủ đề đa dạng và thời sự: từ phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn di sản, chuyển đổi số, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đến việc xây dựng hệ giá trị con người và gia đình Việt Nam. Đặc biệt, nhiều tác giả đã đổi mới tư duy tiếp cận, thẳng thắn nhận diện những "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách và nguồn lực để đề xuất giải pháp thiết thực nhằm đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Đánh giá về chất lượng giải năm nay, ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định: Các tác phẩm đều được đầu tư bài bản và chỉn chu hơn các mùa giải trước. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý các nhà báo bên cạnh những vấn đề vĩ mô cần quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện giản dị, chân thực và gần gũi với đời sống thường nhật.
Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026). Đây không chỉ là dịp tôn vinh những người làm báo xuất sắc mà còn góp phần khơi dậy sức sáng tạo, giúp văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước.
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