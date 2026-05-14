Giải ngân đầu tư công đạt gần điểm tuyệt đối, Quảng Ninh bứt tốc quý II
Quang Sơn
14/05/2026 8:55 PM (GMT+7)
Với số điểm gần như tuyệt đối (99,99/100), Quảng Ninh đang là địa phương dẫn đầu 34 tỉnh, thành cả nước về kết quả giải ngân đầu tư công năm 2026. Tỉnh đang dồn lực tháo gỡ nút thắt về mặt bằng và giá vật liệu để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13%.
Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước khu vực III tại cuộc họp chiều 14/5, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh tính đến ngày 13/5/2026 đã đạt những con số rất khả quan. Cụ thể, toàn tỉnh giải ngân được 5.643 tỷ đồng, đạt 24,2% kế hoạch năm. Nếu tính riêng kế hoạch vốn năm 2026, con số này là 4.911 tỷ đồng, đạt 25,2% kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm.
Tỷ lệ này không chỉ cao hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái mà còn cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 15,2%. Với kết quả này, Quảng Ninh xuất sắc đạt 99,99/100 điểm theo phương án chấm điểm dự kiến, đứng đầu danh sách 34 tỉnh, thành phố có kết quả giải ngân tốt nhất cả nước.
Dự báo về tiến độ trong thời gian tới, các đơn vị cho biết đến hết quý II/2026, tổng vốn giải ngân toàn tỉnh ước đạt 10.206 tỷ đồng, tiệm cận mức 97% chỉ tiêu kịch bản quý II đề ra (10.561 tỷ đồng). Trong tổng số 60 đơn vị được giao vốn, có tới 58 đơn vị dự kiến sẽ đạt và vượt chỉ tiêu giải ngân. Tuy nhiên, vẫn còn hai "điểm nghẽn" cần đặc biệt lưu ý là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và khu vực II, khi tỷ lệ dự kiến lần lượt chỉ đạt 62% và 70% chỉ tiêu quý.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ này, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đóng vai trò "đòn bẩy" để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 13% trong năm 2026.
Chủ tịch tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải quyết tâm cao nhất để cán mốc giải ngân 10.561 tỷ đồng trong quý II. Trong đó, các đơn vị cần tập trung dứt điểm việc tất toán các dự án đã hoàn thành và khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho 130 dự án đang thi công, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu hay đình trệ công trình.
Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành phải sát sao hơn trong việc tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai và tài nguyên. Đặc biệt, cần rà soát và điều chỉnh kịp thời các hợp đồng xây dựng chịu ảnh hưởng bởi biến động giá vật liệu, nhiên liệu và nhân công để bảo đảm hài hòa lợi ích cho nhà thầu, giữ vững tiến độ thi công.
Đối với các dự án mới, các chủ đầu tư cần đẩy nhanh thủ tục chấm thầu để ký hợp đồng ngay trong tháng 5, đồng thời hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công để đảm bảo khởi công hàng loạt dự án mới ngay trong quý II/2026.
Cuối cùng, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là chìa khóa để đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý dứt điểm tình trạng "dự án chờ mặt bằng". Các đơn vị chức năng phải quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, kiểm soát việc tạm ứng vốn và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ gây phát sinh tranh chấp kéo dài, đảm bảo dòng vốn đầu tư công được khơi thông hiệu quả nhất.
Quảng Ninh "tăng tốc" du lịch Yên Tử với chuỗi hoạt động đến hết năm 2026
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá, thu hút khách du lịch đến Yên Tử năm 2026.
Ninh Bình: Tiêu hủy hơn 1,1 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả và kém chất lượng
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Quảng Ninh mưa lớn dồn dập, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Công an tỉnh Lạng Sơn: Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng ngày 19/5
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
Thái Nguyên: Khởi công tổ hợp trà công nghệ cao và sân golf Quân Chu: Động lực mới cho kinh tế xanh
Sáng 19/5, tại xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên) Công ty Cổ phần Chè Quân Chu và Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp dự án trà công nghệ cao và sân golf sinh thái quy mô hơn 2.200 tỷ đồng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng tốc thi công tuyến đường 350 tỷ đồng kết nối Quảng Ninh - Bắc Ninh
Nhằm sớm đưa vào khai thác trong năm 2026, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 kết nối Quảng Ninh và Bắc Ninh.