Giải ngân đầu tư công đạt gần điểm tuyệt đối, Quảng Ninh bứt tốc quý II

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước khu vực III tại cuộc họp chiều 14/5, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh tính đến ngày 13/5/2026 đã đạt những con số rất khả quan. Cụ thể, toàn tỉnh giải ngân được 5.643 tỷ đồng, đạt 24,2% kế hoạch năm. Nếu tính riêng kế hoạch vốn năm 2026, con số này là 4.911 tỷ đồng, đạt 25,2% kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm.

Tỷ lệ này không chỉ cao hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái mà còn cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 15,2%. Với kết quả này, Quảng Ninh xuất sắc đạt 99,99/100 điểm theo phương án chấm điểm dự kiến, đứng đầu danh sách 34 tỉnh, thành phố có kết quả giải ngân tốt nhất cả nước.

Chiều 14/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh Báo Quảng Ninh

Dự báo về tiến độ trong thời gian tới, các đơn vị cho biết đến hết quý II/2026, tổng vốn giải ngân toàn tỉnh ước đạt 10.206 tỷ đồng, tiệm cận mức 97% chỉ tiêu kịch bản quý II đề ra (10.561 tỷ đồng). Trong tổng số 60 đơn vị được giao vốn, có tới 58 đơn vị dự kiến sẽ đạt và vượt chỉ tiêu giải ngân. Tuy nhiên, vẫn còn hai "điểm nghẽn" cần đặc biệt lưu ý là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và khu vực II, khi tỷ lệ dự kiến lần lượt chỉ đạt 62% và 70% chỉ tiêu quý.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ này, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đóng vai trò "đòn bẩy" để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 13% trong năm 2026.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải quyết tâm cao nhất để cán mốc giải ngân 10.561 tỷ đồng trong quý II. Trong đó, các đơn vị cần tập trung dứt điểm việc tất toán các dự án đã hoàn thành và khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho 130 dự án đang thi công, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu hay đình trệ công trình.

Các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đình trệ công trình, thi công cầm chừng hoặc phát sinh tranh chấp kéo dài do chậm xử lý biến động giá. Ảnh QN

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành phải sát sao hơn trong việc tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai và tài nguyên. Đặc biệt, cần rà soát và điều chỉnh kịp thời các hợp đồng xây dựng chịu ảnh hưởng bởi biến động giá vật liệu, nhiên liệu và nhân công để bảo đảm hài hòa lợi ích cho nhà thầu, giữ vững tiến độ thi công.

Đối với các dự án mới, các chủ đầu tư cần đẩy nhanh thủ tục chấm thầu để ký hợp đồng ngay trong tháng 5, đồng thời hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công để đảm bảo khởi công hàng loạt dự án mới ngay trong quý II/2026.

Cuối cùng, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là chìa khóa để đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý dứt điểm tình trạng "dự án chờ mặt bằng". Các đơn vị chức năng phải quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, kiểm soát việc tạm ứng vốn và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ gây phát sinh tranh chấp kéo dài, đảm bảo dòng vốn đầu tư công được khơi thông hiệu quả nhất.