Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên điều động 3 thượng tá công an giữ chức vụ mới

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định điều động, bổ nhiệm 3 thượng tá công an là lãnh đạo phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh giữ chức vụ mới.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo phòng nghiệp vụ giữ chức vụ mới. Ảnh: CA Hưng Yên

Cụ thể, điều động thượng tá Nguyễn Văn Trịnh – Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; bổ nhiệm thượng tá Hà Mạnh Trung - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; điều động thượng tá Bùi Đức Hợp - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, các cán bộ được bổ nhiệm, điều động công tác là những nhân sự được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ, cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực nổi trội, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm, điều động theo quy định.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nêu trên tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong công tác; giữ gìn và xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đến cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.