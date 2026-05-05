Giao thêm đất cho sân golf Củ Chi, TPHCM siết điều kiện triển khai

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định cho Công ty Cổ phần Phát triển GS Củ Chi thuê thêm diện tích 48.250,1m2 tại Khu C - Sân Golf Củ Chi, thuộc xã Củ Chi. Phần diện tích này nằm trong quy hoạch dự án, gồm các thửa đất được xác lập từ hồ sơ địa chính trước đây.

Theo phê duyệt, quỹ đất bổ sung tiếp tục phục vụ mục tiêu phát triển sân golf, trong đó phần lớn là đất thể dục thể thao với diện tích khoảng 45.833,9m2, còn lại hơn 2.416m2 dành cho hoạt động thương mại, dịch vụ đi kèm. Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến ngày 20/3/2057, với hình thức thuê đất trả tiền một lần.

Để triển khai, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, đồng thời rà soát nghĩa vụ tài chính trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Các cơ quan thuế và tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra việc nộp tiền thuê đất và các khoản liên quan theo quy định.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định cho Công ty Cổ phần Phát triển GS Củ Chi thuê thêm diện tích 48.250,1m2. Ảnh: Vinhomes

Quyết định giao thêm đất cho dự án sân golf Củ Chi cho thấy xu hướng mở rộng không gian phát triển bất động sản ra khu vực ngoại thành của TPHCM. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô hạn hẹp, các dự án quy mô lớn, đặc biệt là loại hình dịch vụ và thể thao, đang dần dịch chuyển về các khu vực có dư địa phát triển như Củ Chi.

Khu vực này nằm trên trục Quốc lộ 22, kết nối TPHCM với Tây Ninh và Campuchia, được đánh giá có lợi thế về quỹ đất và tiềm năng phát triển dài hạn. Việc hoàn thiện pháp lý cho các dự án tại đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung mới cho thị trường.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc giao đất, cần giám sát chặt tiến độ thực hiện để đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch. Điều này không chỉ giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên đất mà còn góp phần củng cố niềm tin của thị trường trong giai đoạn phục hồi.