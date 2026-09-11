Giày Banuli dừng bước sau một thập kỷ theo đuổi giấc mơ xuất khẩu

Tuy nhiên, sau khoảng một thập kỷ hoạt động, thương hiệu này đã dừng bước, máy móc và khuôn mẫu được thanh lý theo giá phế liệu, còn hàng nghìn đôi giày tiền triệu được bán với giá khoảng 50.000 đồng/đôi.

Thương hiệu giày Banuli hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp

Từ đơn hàng 5 đôi đến xưởng sản xuất 300 m²

Theo Nhịp sống thị trường, anh Nguyễn Văn Hoang, nhà sáng lập kiêm CEO Banuli, xác nhận thương hiệu giày Việt này đã dừng hoạt động từ giữa năm 2026, khép lại hành trình kéo dài khoảng một thập kỷ.

Banuli hiện chưa phát đi thông báo chính thức trên các kênh của doanh nghiệp, nhưng website của thương hiệu không còn truy cập được, trong khi các sản phẩm mang tên Banuli trên một số sàn TMĐT đều hiển thị tình trạng hết hàng.

Trước khi đi đến quyết định này, Banuli từng có một chặng đường khởi nghiệp được nhiều người biết đến. Anh Nguyễn Văn Hoang sinh năm 1990 tại Bình Định, vào TP.HCM học kiến trúc. Đầu năm 2015, khi còn là sinh viên, anh cùng một người bạn góp vốn mở cửa hàng thời trang. Trong quá trình tìm xưởng may gia công tại quận 12, hai người tình cờ tiếp cận một cơ sở sản xuất giày và quyết định chuyển hướng kinh doanh.

Những ngày đầu, Hoang vừa đi làm thêm, vừa hoàn thành việc học. Sau 17 giờ mỗi ngày, anh mang giày đi chào hàng tại các cửa hàng. Nơi đầu tiên đồng ý nhận sản phẩm là một cửa hàng trên đường Lê Văn Sỹ, nhưng đơn hàng chỉ có 5 đôi.

Không tìm được nhiều khách hàng qua kênh bán buôn truyền thống, anh Hoang chuyển sang bán hàng trực tuyến, chủ yếu thông qua Facebook. Đây cũng là giai đoạn hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội bắt đầu phát triển mạnh. Nhóm khách hàng đầu tiên của anh phần lớn là chủ các cửa hàng online. Theo lời nhà sáng lập, có thời điểm khách đặt hàng liên tục, giúp anh thu về khoảng 4-5 triệu đồng sau mỗi 5-7 ngày.

Cuối năm 2015, khi đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, anh Hoang quyết định tạm dừng việc học để dành toàn bộ thời gian cho kinh doanh. Sau đó, anh trai và em trai cũng tham gia. Ba anh em từng gọi nhóm của mình là “Baculi”, xuất phát từ cách nói vui về những ngày làm việc quần quật như “ba cu li”. Cái tên này về sau được sửa thành Banuli và trở thành tên thương hiệu.

Năm 2017, Banuli đầu tư xây dựng xưởng sản xuất giày tại Hóc Môn, TP.HCM. Với một người xuất thân từ ngành kiến trúc, việc bước sang lĩnh vực da giày không tránh khỏi những lần phải trả giá. Có mẫu giày được đầu tư nghiên cứu nhưng khi sản xuất lại phát sinh lỗi, phải chỉnh sửa nhiều lần. Thậm chí, doanh nghiệp từng phải thu hồi cả một lô hàng để thay toàn bộ phần đế do nguyên liệu của đối tác không bảo đảm chất lượng.

Nhà sáng lập Banuli khi đó vừa học hỏi kinh nghiệm thủ công từ các xưởng nhỏ, vừa tìm hiểu quy trình ứng dụng máy móc qua các tài liệu trên mạng. Doanh nghiệp cũng tuyển người được đào tạo chuyên ngành da giày để bổ sung kiến thức về thiết kế rập, bóc tách chi tiết và hoàn thiện sản phẩm.

Banuli định vị sản phẩm ở phân khúc trung và cao cấp. Thương hiệu từng giới thiệu một số dòng giày được làm từ da bò nhập khẩu, những sản phẩm cao cấp được đóng bằng tay và trải qua nhiều công đoạn trước khi hoàn thiện.

Đầu năm 2020, do khác biệt trong định hướng điều hành, anh Nguyễn Văn Hoang mua lại toàn bộ cổ phần của hai thành viên còn lại. Trước khi dừng hoạt động, Banuli có xưởng sản xuất rộng khoảng 300 m² ở khu vực ngoại ô TP.HCM cùng bốn cửa hàng đại lý nhượng quyền tại Hà Nội, TP.HCM, miền Trung và miền Tây.

Chỉ sau 4 năm hoạt động, thương hiệu giày Banuli đã có mặt ở những thị trường lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và trong thời gian tới Banuli sẽ phát triển mở rộng thị trường ra các tỉnh thành cả nước với hình thức nhượng quyền cho các đại lý với mong muốn đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm giày chất lượng cao của thương hiệu Việt.

Giày thương hiệu Banuli thông báo hết hàng trên sàn TMĐT.

Giấc mơ xuất khẩu khép lại bằng cuộc thanh lý

Năm 2023, Banuli từng được giới thiệu là thương hiệu giày Việt đang có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Doanh nghiệp muốn từng bước phát triển hệ thống bán lẻ, đồng thời nhận gia công sản phẩm cho các thương hiệu xuất khẩu.

Nhật Bản được Banuli xác định là thị trường đầu tiên. Theo tính toán của người sáng lập, dù quy mô không quá lớn, đây là một thị trường khó tính, đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật và độ hoàn thiện của sản phẩm. Nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn tại Nhật Bản, thương hiệu có thể thuận lợi hơn khi tiếp cận những thị trường khác.

Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng không thành hiện thực. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hoang, Banuli đã dừng hoạt động từ giữa năm 2026. Nhà sáng lập cho biết máy móc, công nghệ và khuôn mẫu của xưởng được thanh lý theo giá phế liệu. Hàng nghìn đôi giày trước đây có giá bán khoảng 1-2 triệu đồng/đôi cũng được bán nhanh trong vòng một tháng với mức khoảng 50.000 đồng/đôi.

Từ đầu năm 2025, anh Nguyễn Văn Hoang bắt đầu trở lại với công việc tại các công trình. Anh gọi vui công việc này là “phụ hồ”, nhưng thực tế đây cũng là hành trình quay về với lĩnh vực kiến trúc từng theo học trước khi rẽ ngang sang sản xuất giày.

Banuli không phải thương hiệu giày “Made in Vietnam” duy nhất dừng bước trong những năm gần đây. Tháng 2/2025, thương hiệu giày MỘT cũng khép lại hoạt động sau khoảng 5 năm. Được thành lập năm 2018, MỘT từng thu hút giới trẻ bằng thiết kế đơn giản, trung tính và định hướng chỉ phát triển một kiểu dáng giày cho nhiều nhóm người dùng. Năm 2019, sản phẩm của thương hiệu này từng lọt vào tốp 5 Dezeen Awards ở hạng mục thiết kế phụ kiện.

Hai trường hợp có hành trình và mô hình kinh doanh khác nhau, nhưng sự dừng lại của Banuli và MỘT cho thấy xây dựng được một sản phẩm có bản sắc mới chỉ là điểm khởi đầu. Để tồn tại lâu dài, doanh nghiệp còn phải giải quyết đồng thời bài toán thị trường, dòng tiền, sản xuất, phân phối và khả năng mở rộng quy mô.

Với Banuli, hành trình bắt đầu từ đơn hàng 5 đôi đã từng đi đến một xưởng sản xuất riêng và giấc mơ xuất khẩu. Cuộc thanh lý 50.000 đồng/đôi là một kết thúc nhiều tiếc nuối, nhưng cũng phản ánh phần khắc nghiệt phía sau câu chuyện xây dựng thương hiệu Việt mà không phải lúc nào người tiêu dùng cũng nhìn thấy.