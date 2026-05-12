Giới CEO Mỹ kỳ vọng những mục tiêu chiến lược trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump

Ông Tập Cận Bình và ông Trump gặp nhau tại thượng đỉnh APEC tại Busan, Hàn Quốc tháng 11/2025. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết hơn một chục CEO và lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn như Tesla, Illumina, Mastercard và Visa sẽ cùng ông Trump tới Trung Quốc trong hai ngày 14-15/5.

Khác với chuyến thăm năm 2017 vốn mang đậm tính biểu tượng và tập trung vào các thỏa thuận thương mại lớn, phái đoàn lần này được thu gọn hơn và chủ yếu gồm các doanh nghiệp muốn thúc đẩy những ưu tiên kinh doanh lâu nay tại Trung Quốc, theo hai nguồn thạo tin.

“Ngoài Boeing và Cargill gắn với các thỏa thuận mua hàng, phần lớn các công ty còn lại chủ yếu muốn đưa ra những yêu cầu liên quan đến nguồn cung đầu vào chiến lược” - bà Reva Goujon, chuyên gia chiến lược địa chính trị tại Rhodium Group, nhận định.

Bà cho rằng điều này sẽ củng cố thông điệp của Washington rằng để có thể bàn tới đầu tư quy mô lớn, Trung Quốc cần chứng tỏ mình là một đối tác đáng tin cậy và không sử dụng chuỗi cung ứng như công cụ gây sức ép.

Các doanh nghiệp hy vọng hội nghị sẽ tạo ra đủ thiện chí chính trị để thúc đẩy các thủ tục cấp phép, mở rộng tiếp cận thị trường và tạo thêm cơ hội đầu tư.

Doanh nghiệp chỉ tham gia nếu có “mục tiêu cụ thể”

Một điều kiện quan trọng để các công ty tham gia chuyến đi là phải có “một yêu cầu cụ thể” có khả năng dẫn đến kết quả rõ ràng hoặc ít nhất là một thỏa thuận nguyên tắc.

Meta muốn xử lý yêu cầu của cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc về việc hủy thương vụ mua lại startup trí tuệ nhân tạo Manus trị giá hơn 2 tỷ USD.

Tesla đang tìm kiếm sự chấp thuận để mở rộng hệ thống hỗ trợ lái xe Full Self-Driving tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, đồng thời cần Trung Quốc cấp phép xuất khẩu thiết bị sản xuất pin mặt trời cho các nhà máy tại Mỹ. Elon Musk từng bày tỏ lạc quan rằng công ty có thể nhận được phê duyệt trong năm nay.

BlackRock tham dự hội nghị trong bối cảnh liên danh do hãng này dẫn đầu đang bị xem xét kỹ lưỡng đối với thương vụ mua 23 tỷ USD các cảng biển của CK Hutchison, trong đó có hai cảng gần kênh đào Panama.

Nhà sản xuất linh kiện quang học Coherent đang đối phó với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với indium và các vật liệu quan trọng cho chip quang học hiệu năng cao.

Illumina cũng muốn khôi phục hoạt động tại Trung Quốc sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu, dù công ty vẫn nằm trong danh sách “thực thể không đáng tin cậy”.

Các tập đoàn tài chính tìm cách mở rộng hiện diện

Mastercard và Visa hy vọng tận dụng hội nghị để cải thiện vị thế trong thị trường thanh toán vốn được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc.

Mastercard muốn nâng tỷ lệ sở hữu trong liên doanh hiện tại. Trong khi đó, Visa - chưa được cấp phép xử lý giao dịch thẻ nội địa bằng đồng nhân dân tệ - mong muốn gia nhập thị trường với tỷ lệ sở hữu 100% trong một liên doanh tương lai.

CEO Citigroup Jane Fraser và CEO Goldman Sachs David Solomon cũng tham gia chuyến đi khi các định chế Phố Wall tiếp tục nỗ lực mở rộng hiện diện tại thị trường vốn Trung Quốc.

Citigroup vẫn đang chờ Bắc Kinh phê duyệt giấy phép công ty môi giới chứng khoán sở hữu hoàn toàn, đồng thời đối mặt với vụ kiện từ Tập đoàn Năng lượng Haiyue liên quan đến khoản thanh toán 27 triệu USD bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngoài lĩnh vực tài chính và công nghệ, Trung Quốc và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận nông nghiệp nhằm tăng nhập khẩu ngũ cốc và thịt của Mỹ, dù giới quan sát không kỳ vọng Bắc Kinh sẽ mua thêm lượng lớn đậu tương ngoài các cam kết đã đạt được hồi tháng 10 năm ngoái.