Giới nhà giàu chọn cuộc sống kín đáo và phức tạp, lương đầu bếp riêng lên tới 300.000 USD một năm

Theo một báo cáo của Morgan & Mallet International, nhu cầu về đầu bếp, trợ lý cá nhân, quản gia, bảo mẫu, người giúp việc nhà, tài xế và quản lý bất động sản đã đạt mức kỷ lục khi giới nhà giàu mua thêm nhà ở nhiều địa điểm khác nhau và quản lý những gia đình ngày càng đông đúc. Sự bùng nổ tuyển dụng đã tạo ra cuộc chiến giành nhân tài, đẩy mức lương lên cao và làm tăng tình trạng nhảy việc của nhân viên phục vụ gia đình.

“Nhiều khách hàng ngạc nhiên trước chi phí dịch vụ gia đình ngày càng tăng” - báo cáo cho biết. “Thực tế là việc tìm kiếm nhân viên chất lượng với kinh nghiệm đã được chứng minh ngày càng trở nên khó khăn, đẩy mức lương cho những ứng viên giỏi nhất lên mức cao kỷ lục trên toàn cầu”.

Theo Laurine Mallet, đồng sáng lập của Morgan & Mallet, quản gia có mức lương tăng nhanh nhất trong số các nhân viên giúp việc gia đình, do danh mục bất động sản của người giàu ngày càng tăng và nguồn ứng viên giỏi ngày càng khan hiếm.

Thị trường đầu bếp riêng đang đặc biệt sôi động. Theo báo cáo, tại Mỹ, các đầu bếp riêng hiện có thể kiếm được từ 100.000 đến 300.000 USD. Báo cáo cho biết, các gia đình siêu giàu ngày càng muốn thuê đầu bếp đạt sao Michelin nấu ăn tại nhà để tránh đám đông và sự chú ý của công chúng tại các nhà hàng cao cấp.

Các đầu bếp nổi tiếng có mức giá cao nhất, trong khi các đầu bếp được đào tạo về chế độ ăn đặc biệt – như nấu ăn an toàn cho người mắc bệnh celiac – cũng có thể “tự định giá”, báo cáo cho biết thêm.

Những người giữ trẻ biết 3 thứ tiếng và có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em có nhu cầu đặc biệt cũng đang rất được săn đón. Những người giữ trẻ thường xuyên đi lại giữa các nơi cũng rất được ưa chuộng nhưng lại hiếm, một số người có thể kiếm được tới 163.000 USD ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, theo báo cáo.

Tại Mỹ, vị trí được các nhà tuyển dụng yêu cầu nhiều nhất là trợ lý cá nhân. Theo khảo sát của Morgan & Mallet, trợ lý điều hành và trợ lý cá nhân có thể kiếm được tới 250.000 USD mỗi năm.

Theo báo cáo, quyền riêng tư, sự kín đáo và kỹ năng công nghệ hiện là những yêu cầu tuyển dụng cốt lõi. Tại Los Angeles, 77% trợ lý cá nhân được tuyển dụng yêu cầu thỏa thuận bảo mật thông tin. Việc cấm sử dụng mạng xã hội hiện nay là điều phổ biến đối với tất cả các vị trí nhân viên giúp việc gia đình.



Trước đây, người giúp việc nhà thường làm việc cho cùng một chủ nhà hàng chục năm. Giờ đây, theo báo cáo, thời gian làm việc trung bình với một chủ nhà chỉ là 3 năm. Với việc giới nhà giàu ngày càng chuyển nhà nhiều và có quyền cư trú ở nhiều quốc gia, họ muốn có người giúp việc sẵn sàng mang hộ chiếu phương Tây.

Theo báo cáo, việc tìm kiếm những người quản lý bất động sản lành nghề ngày càng trở nên khó khăn, vì họ thường phải quản lý hơn 3 bất động sản ở nhiều quốc gia và khung pháp lý khác nhau. Tại Mỹ, người quản lý nhà cửa hiện có thể kiếm được từ 150.000 đến 250.000 USD.

Trước đây, quản gia thường được miêu tả là những người giúp việc ăn mặc chỉnh tề, luôn mang khay bạc, nay họ đảm nhiệm công việc quản lý nhân viên, công nghệ, an ninh và hậu cần phức tạp trên nhiều bất động sản. Mức lương của họ có thể lên tới 180.000 USD.

Báo cáo cho biết: “Khách hàng mong muốn dịch vụ hiệu quả với thủ tục đơn giản nhất. Sự kín đáo, bảo mật và đáng tin cậy là những phẩm chất quan trọng nhất. Khả năng thích ứng, linh hoạt và kỹ năng giao tiếp tốt cũng rất cần thiết.”