Giới nhà giàu Mỹ ồ ạt rút vốn khỏi chứng khoán, tích trữ lượng tiền mặt kỷ lục: Dòng tiền đang chảy đi đâu?
Phương Đăng (theo Moneywise)
08/09/2026 7:00 AM (GMT+7)
Giữa lúc thị trường chao đảo vì biến động và nỗi lo lạm phát đeo bám, giới siêu giàu Mỹ đang có một động thái khiến Phố Wall phải dè chừng: tháo chạy khỏi cổ phiếu và ôm chặt những núi tiền mặt khổng lồ.
Theo một khảo sát từ Goldman Sachs, những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao - thường sở hữu từ 1 triệu USD tài sản có thể đầu tư trở lên - đang phân bổ khoảng 20% danh mục của họ vào tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Sự dịch chuyển này xuất phát từ tâm lý e ngại rủi ro trước biến động thị trường và nỗi lo lạm phát âm ỉ.
Những tên tuổi lớn cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett nắm giữ khoảng 365,5 tỷ USD tiền mặt tính đến tháng 8/2026.
Trong khi đó, quỹ phòng hộ Thiel Macro của nhà đầu tư tỷ phú kiêm đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel, đã bán ra số cổ phiếu Nvidia trị giá khoảng 100 triệu USD trong quý 3 năm 2025.
Mặc dù cổ phiếu Nvidia từng tăng phi mã gần 35% trong năm 2025 và tiếp tục đà tăng trong năm 2026, những động thái xả hàng của giới tinh hoa đã dấy lên lo ngại về một "bong bóng AI" tiềm ẩn.
Chiến lược đối phó với lạm phát cho nhà đầu tư nhỏ lẻ
Đối với giới siêu giàu, nắm giữ tiền mặt không có nghĩa là để dòng tiền "đắp chiếu" nằm chết một chỗ. Ngay cả khi cất giữ nhiều tiền mặt hơn trong giai đoạn bất định, họ vẫn tìm kiếm các kênh vừa đảm bảo tính thanh khoản vừa sinh lời.
Điều này cũng mang ý nghĩa thiết thực với các nhà đầu tư phổ thông. Khi lạm phát chạm mức 3,4% vào tháng 7, tiền để trong tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm thông thường có nguy cơ bốc hơi sức mua nếu không sinh ra mức lãi suất đủ tốt.
Giải pháp thay thế là sử dụng các tài khoản tiết kiệm lãi suất cao hoặc tài khoản tiền mặt để tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi mà vẫn có thể rút ra sử dụng bất cứ lúc nào khi cần thiết.
Săn lùng các kênh đầu tư thay thế
Khi tài sản tích lũy càng lớn, giới nhà giàu càng có xu hướng bước ra khỏi các kênh đầu tư truyền thống. Khảo sát của Goldman Sachs cho thấy gần 4 trên 10 người có từ 1 đến 5 triệu USD tài sản đầu tư đã phân bổ dòng tiền vào các tài sản thay thế. Con số này thậm chí lên tới 80% đối với những người sở hữu trên 10 triệu USD.
- Vàng: Được xem là "bùa hộ mệnh" chống lại lạm phát và bất ổn tài chính, vàng đang ngày càng thu hút giới đầu tư giàu có. Theo UBS, các cá nhân có giá trị tài sản cao đã dành khoảng 2% danh mục cho vàng vào năm 2025 và dự tính nâng tỷ trọng này lên 3% trong năm 2026. Dù con số nghe có vẻ nhỏ, mức tăng từ 2% lên 3% phản ánh sự gia tăng tới 50% trong phân bổ vàng của họ.
- Bất động sản: Các tài sản cho thuê từ lâu đã là nguồn thu nhập thụ động ổn định. Tuy nhiên, thay vì tự quản lý phức tạp, nhiều người chọn các nền tảng công nghệ cho phép đầu tư vào phân khúc nhà ở cho thuê đơn lập chất lượng cao với số vốn nhỏ hơn, nhận dòng tiền cho thuê hằng tháng cùng tiềm năng tăng trưởng giá trị.
- Thị trường tư nhân Giới siêu giàu cũng rót vốn mạnh mẽ vào vốn cổ phần tư nhân, tín dụng tư nhân, nghệ thuật, đầu tư mạo hiểm và các quỹ tài sản thay thế khác để đa dạng hóa danh mục, hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường chứng khoán công khai.
Xu hướng dịch chuyển của giới tỷ phú cho thấy việc chủ động phòng thủ, đa dạng hóa dòng tiền sang các tài sản chống chịu lạm phát như vàng, bất động sản và các quỹ tư nhân đang trở thành chiếc khiên bảo vệ tài sản vững chắc trong mọi kịch bản kinh tế.
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