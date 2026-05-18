Giới phân tích nói sự quan tâm đầu tư mới vào vàng đã giảm mạnh

Giá vàng ổn định quanh mức 4.540 USD/ounce sau khi giảm gần 4% vào tuần trước. Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng sâu sắc về thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần và mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng cho dòng chảy năng lượng. Giá dầu tăng vào thứ Hai sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định các mối đe dọa đối với Iran, làm tăng khả năng tăng lãi suất, điều này sẽ gây áp lực lên giá vàng.

Giá vàng đã dao động trong phạm vi khá hẹp kể từ khi giảm mạnh vào những ngày đầu chiến tranh, khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro lạm phát có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao so với những lo ngại về tăng trưởng kinh tế có thể dẫn đến việc nới lỏng tiền tệ nếu xung đột kéo dài. Kể từ khi xung đột bắt đầu, giá vàng đã giảm 14%.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm Chủ nhật gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy hạt nhân ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã làm nổi bật sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Thị trường trái phiếu trên toàn thế giới lao dốc do lo ngại ngày càng tăng rằng lạm phát gia tăng do chiến tranh sẽ gây áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Sự sụt giảm này đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng vọt khi những nghi ngờ ngày càng gia tăng về tốc độ phục hồi nguồn cung dầu ở Trung Đông.

Theo nhận định của các nhà phân tích, trong đó có Gregory Shearer tại JPMorgan Chase & Co, sự quan tâm đầu tư mới vào kim loại quý “đã giảm mạnh” do lo ngại về lãi suất cao hơn. Họ cho rằng việc giải quyết xung đột là chìa khóa để khôi phục nhu cầu, mặc dù thị trường có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ từ việc mua vào của ngân hàng trung ương.

Nhu cầu vàng của Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng bởi các chính sách nhập khẩu nghiêm ngặt hơn. Nhập khẩu vàng thỏi đã giảm mạnh khi các nhà giao dịch phải vật lộn với mức thuế cao hơn. Cuối tuần qua, quốc gia này tiếp tục thắt chặt các quy định đối với nhập khẩu bạc nhằm bảo vệ đồng tiền của mình, vốn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Trong khi đó, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao biên bản cuộc họp tháng Tư của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này để tìm manh mối về hướng đi tiếp theo của lãi suất.

Giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.541,24 USD/ounce tính đến 15h22 tại Singapore. Giá bạc giảm 0,5% xuống còn 76,61 USD/ounce, sau khi giảm hơn 5% vào tuần trước. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, thước đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ, giảm 0,1% sau khi tăng 1,2% vào tuần trước.