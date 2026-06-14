Giới siêu giàu Mỹ đang rút tiền khỏi thị trường và tích trữ ở mức độ chưa từng có

Theo một khảo sát gần đây của Goldman Sachs, những cá nhân có tài sản đầu tư từ 1 triệu đô la trở lên hiện đang phân bổ khoảng 20% tổng tài sản của họ vào tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt. Xu hướng này phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng tăng trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, khiến giới siêu giàu chuyển dịch khỏi cổ phiếu và trái phiếu.

Một ví dụ nổi bật là tỷ phú Warren Buffet - cựu CEO của Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 9 thế giới theo công cụ theo dõi tài sản ròng thời gian thực của Forbes. Trước khi nghỉ hưu vào ngày 31/12/2025, Buffett đã xây dựng số dư tiền mặt của công ty lên con số đáng kinh ngạc 381,7 tỷ USD vào cuối quý 3 năm 2025.

Chiến lược này đã mang lại hiệu quả - giá trị tài sản ròng của Buffett đã tăng khoảng 21 tỷ USD vào năm ngoái, bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động.

Ví dụ khác là nhà đầu tư tỷ phú và đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel. Ông đã bán khoảng 100 triệu USD cổ phiếu Nvidia thông qua quỹ đầu cơ Thiel Macro của mình vào quý 3 năm 2025.

Mặc dù giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng gần 35% vào năm 2025, nhưng những động thái như vậy của giới siêu giàu làm dấy lên lo ngại về một bong bóng AI tiềm tàng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đang đối mặt với nhiều bất ổn do những lo ngại về thuế quan và nguy cơ định giá quá cao, tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt có thể giúp bạn bảo toàn tài sản trong thời kỳ khó khăn.

Các lựa chọn đầu tư thay thế

Các nhà đầu tư càng giàu có, họ càng có xu hướng tìm kiếm những lựa chọn đầu tư ngoài truyền thống. Cuộc khảo sát của Goldman Sachs cho thấy gần 4/10 người có tài sản đầu tư từ 1 triệu đến 5 triệu USD Mỹ đang đầu tư vào các loại hình đầu tư thay thế.

Đối với những người có hơn 10 triệu USD Mỹ, đầu tư thay thế thậm chí còn phổ biến hơn, với 80% nắm giữ chúng dưới một hình thức nào đó.

Đối với những người không muốn đối mặt với sự biến động của thị trường chứng khoán, có những cách thức dễ tiếp cận để đầu tư vào các tài sản thay thế và tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ sụp đổ tiềm tàng.

Một lựa chọn thay thế có thể mang lại lợi nhuận trong bối cảnh kinh tế bất ổn là bất động sản. Cho thuê bất động sản từ lâu đã được chứng minh là nguồn thu nhập thụ động ổn định cho các nhà đầu tư.

Một cách để tham gia vào thị trường này là đầu tư vào cổ phần của các ngôi nhà nghỉ dưỡng hoặc bất động sản cho thuê

Nhiều nhà đầu tư khác coi nghệ thuật như một loại tài sản. Mỹ thuật thường duy trì giá trị của nó trong những thị trường biến động. Theo một cuộc khảo sát năm 2025 do ngân hàng UBS thực hiện, các nhà sưu tập có tài sản ròng cao vẫn duy trì niềm tin của họ vào nghệ thuật và phân bổ trung bình khoảng 20% tài sản của họ vào loại tài sản này vào năm 2025.