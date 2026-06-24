Giữa cơn khát nhà giá vừa túi tiền, nhà ở xã hội tại TP.HCM tăng tốc

Doanh nghiệp tăng tốc đón làn sóng nhà ở xã hội

Giữa lúc giá căn hộ tại TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng cao mới và phân khúc nhà ở vừa túi tiền gần như vắng bóng, các dự án nhà ở xã hội (NOXH) đang trở thành "điểm sáng" hiếm hoi của thị trường. Sự trở lại mạnh mẽ của dòng sản phẩm này không chỉ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động mà còn được kỳ vọng tái cân bằng cơ cấu nguồn cung nhà ở của thành phố.

Mới đây, Công ty CP Địa ốc Phú Long đã khởi công dự án Dragon E-Home tại khu đô thị Dragon Village, phường Long Trường, TP.HCM. Công trình được xây dựng trên khu đất gần 1,9ha, gồm 764 căn hộ và 34 căn thương mại dịch vụ. Dự án nằm gần Khu Công nghệ cao TP.HCM, hưởng lợi từ các trục giao thông lớn như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3.

Không riêng Phú Long, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang đẩy mạnh đầu tư vào phân khúc này. Trước đó, Bcons đã khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.800 căn hộ tại khu Đông TP.HCM. Green House tại Bình Hòa cũng được triển khai, trong khi Nam Long, Kim Oanh Group, Lê Thành và Becamex IDC tiếp tục mở rộng quỹ đất phục vụ phát triển nhà ở giá phù hợp.

Nhiều dự án nhà ở xã hội dự án mới được triển khai thời gian gần đây được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người thu nhập thấp tại TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, thành phố sẽ phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê. Mục tiêu này nằm trong chương trình một triệu căn nhà ở xã hội mà Chính phủ đang thúc đẩy trên phạm vi cả nước.

Để đẩy nhanh tiến độ, TP.HCM đang nghiên cứu nhiều cơ chế hỗ trợ như rút ngắn thủ tục đầu tư, ưu đãi tín dụng và tận dụng quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng để phát triển nhà ở cho thuê.

Ông Phạm Lâm - CEO DKRA Group cho rằng nhu cầu mua nhà để ở vẫn rất lớn nhưng thị trường đang thiếu trầm trọng các sản phẩm có giá phù hợp với nhóm khách hàng thu nhập trung bình và thấp.

Trong bối cảnh thị trường vẫn thiếu nghiêm trọng nguồn cung giá phù hợp, nhà ở xã hội đang dần trở thành phân khúc giữ vai trò dẫn dắt nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, để mục tiêu hơn 181.000 căn hộ thành hiện thực, ngoài sự tham gia của doanh nghiệp, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, vốn và quỹ đất vẫn là điều kiện then chốt.

Anh Trần Văn Phúc, kỹ sư làm việc tại TP.Thủ Đức trước đây, cho biết đã trì hoãn kế hoạch mua nhà nhiều năm do giá căn hộ thương mại vượt quá khả năng tài chính. "Nếu có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội được đầu tư bài bản, người trẻ sẽ có cơ hội an cư tốt hơn thay vì tiếp tục đi thuê", anh Phúc nói.