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Các chiến lược gia do Lina Thomas dẫn đầu đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ mức 4.650 USD xuống còn 4.150 USD/ounce, và dự báo giá vàng cuối năm 2027 từ mức 5.400 USD xuống còn 4.800 USD. Kịch bản cơ bản của Goldman Sachs giả định rằng sự thay đổi chính sách cứng rắn gần đây của Fed và việc tăng lãi suất vào tháng 12 sẽ giúp kiềm chế "mối lo ngại về sự mất giá" của vàng trong mắt nhà đầu tư.

Do đó, ngân hàng dự đoán nhu cầu vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô, được phản ánh qua nhu cầu quyền chọn mua, sẽ trở lại mức trung bình lịch sử thay vì quay trở lại mức cao như hồi đầu năm nay.

Tình hình hiện tại ngày càng giống với năm 2022, khi các ngân hàng trung ương đưa ra một gói hỗ trợ cấu trúc mạnh mẽ nhưng lãi suất cao hơn đã gây áp lực lên vị thế của nhà đầu tư, dẫn đến tốc độ tăng giá khiêm tốn hơn, các chuyên gia chiến lược cho biết.

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ chính, với dự báo của Goldman Sachs về việc mua vào 60 tấn mỗi tháng trong suốt năm 2026 và 2027, so với mức trung bình trước năm 2022 là 17 tấn. Dự báo hiện tại của họ cho thấy lượng mua vào hiện tại là 85 tấn mỗi tháng trên cơ sở ba tháng đã điều chỉnh theo mùa.

"Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực dài hạn về nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương - yếu tố thúc đẩy phần lớn mức tăng giá 15% mà chúng tôi dự báo đến cuối năm 2027" - các chuyên gia chiến lược viết.

Họ cho rằng các ngân hàng trung ương của các thị trường mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn đang nắm giữ lượng vàng thấp hơn so với tỷ trọng phân bổ hợp lý trong dài hạn. Các ngân hàng trung ương của các thị trường phát triển phần lớn không tham gia vào làn sóng mua vàng, một phần vì họ đã nắm giữ lượng dự trữ vàng đáng kể do những lý do lịch sử.

"Nhưng cuộc tranh luận ngày càng chuyển từ việc có nên sở hữu vàng hay không sang việc nên cất giữ vàng ở đâu, cho thấy những mối lo ngại rộng hơn về an ninh dự trữ và lòng tin giữa các quốc gia" - các nhà chiến lược tiếp tục.

Goldman Sachs dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2027. Các nhà kinh tế của ngân hàng này dự báo việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra từ cuối năm 2027 đến đầu năm 2028, điều này sẽ giúp dỡ bỏ rào cản lãi suất đối với vàng và cho phép nhu cầu của các nhà đầu tư tư nhân cạnh tranh trở lại với hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương.