Gỡ thêm một 'nút thắt' pháp lý, thị trường nhà ở TP.HCM kỳ vọng có thêm nguồn cung

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cho phép Công ty TNHH Việt Phương chuyển mục đích sử dụng 3.226,5 m2 đất trồng cây hằng năm sang đất ở đô thị, đất giáo dục, đất vui chơi giải trí công cộng và đất giao thông để triển khai Dự án Khu nhà ở Việt Phương tại phường Phước Thắng.

Phần diện tích được chuyển mục đích sẽ kết hợp với hơn 18.021 m2 đất ở đã được công nhận trước đây, nâng tổng quy mô dự án lên hơn 21.248 m2.

Theo quy hoạch, dự án dành hơn 11.200 m2 phát triển đất ở đô thị, trong đó có gần 2.300 m2 bố trí nhà ở xã hội và gần 8.900 m2 xây dựng nhà ở liền kề. Quỹ đất còn lại được phân bổ cho trường học, công viên, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống giao thông nội bộ nhằm hoàn thiện tiện ích cho khu dân cư.

Đây là một trong những dự án được thực hiện đồng thời các thủ tục giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024. Việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng theo trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 124 của luật.

Công ty TNHH Việt Phương được TP.HCM chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng 3.226,5 m2 đất trồng cây hằng năm sang đất ở đô thị, đất giáo dục, đất vui chơi giải trí công cộng và đất giao thông để triển khai Dự án Khu nhà ở Việt Phương tại phường Phước Thắng. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM liên tục đẩy nhanh việc tháo gỡ thủ tục pháp lý cho nhiều dự án nhà ở sau thời gian dài ách tắc. Theo các chuyên gia, đây là yếu tố quan trọng giúp thị trường từng bước phục hồi khi điểm nghẽn lớn nhất nhiều năm qua không nằm ở nhu cầu mà ở quá trình hoàn thiện hồ sơ đầu tư và đất đai.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), từng nhận định việc xử lý các vướng mắc pháp lý sẽ tạo điều kiện để nhiều dự án được triển khai, từ đó cải thiện nguồn cung, góp phần ổn định mặt bằng giá và tăng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân.

Thực tế trên thị trường cho thấy, nguồn cung nhà ở tại TP.HCM đang có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn tập trung ở một số khu vực mới sau khi mở rộng địa giới hành chính. Những dự án hoàn tất thủ tục pháp lý trong giai đoạn này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm sản phẩm cho thị trường trong vài năm tới, nhất là khi nhu cầu nhà ở vẫn duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng cho rằng, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất mới chỉ là điều kiện cần. Để dự án có thể đưa sản phẩm ra thị trường, chủ đầu tư vẫn phải hoàn tất hàng loạt thủ tục tiếp theo như xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, xin giấy phép xây dựng và triển khai hạ tầng theo đúng quy định.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Việt Phương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm năng lực tài chính để triển khai dự án đúng tiến độ.

Doanh nghiệp chỉ được phép xây dựng sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định pháp lý liên quan. Sau khi hoàn thành, các hạng mục hạ tầng như giao thông, cây xanh và công trình công cộng phải được bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mốc giới, ký hợp đồng thuê đất, trình xác định giá đất để tính nghĩa vụ tài chính; Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM thực hiện cập nhật hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, UBND phường Phước Thắng có trách nhiệm theo dõi tiến độ dự án, quản lý hiện trạng khu đất và kịp thời báo cáo nếu phát sinh tình trạng chậm triển khai hoặc sử dụng đất sai mục đích.

Theo các chuyên gia, cùng với việc đẩy nhanh giải quyết hồ sơ cho các dự án đủ điều kiện, quá trình giám sát tiến độ thực hiện sau khi được giao đất cũng sẽ là yếu tố quyết định để các chính sách tháo gỡ pháp lý thực sự chuyển hóa thành nguồn cung mới cho thị trường bất động sản TP.HCM, thay vì chỉ dừng ở các quyết định trên giấy.