Gỡ vướng pháp lý tại VSIP 2, TP.HCM tăng tốc xử lý các tồn đọng về đất đai

Các vấn đề về đất đai, hạ tầng và môi trường tiếp tục là nội dung được cử tri quan tâm tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 7/7 tại phường Bình Dương và phường Chánh Hiệp.

Theo thông tin từ hội nghị, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng và công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Một trong những vấn đề nổi bật là việc 25 hộ dân thuộc khu tái định cư Khu công nghiệp VSIP 2 vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau gần 20 năm sinh sống. Theo phản ánh của người dân, việc kéo dài thủ tục pháp lý đã ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như sự ổn định cuộc sống của các hộ dân trong khu vực.

Giải trình về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương Từ Thị Anh Đào cho biết nguyên nhân xuất phát từ đặc thù quy hoạch của dự án. Khu vực tái định cư nằm trong phạm vi được quy hoạch là đất công nghiệp nên để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trước hết phải hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ tách khu dân cư ra khỏi khu công nghiệp, tạo cơ sở pháp lý cho các bước xử lý tiếp theo.

Lãnh đạo TP.HCM họp tháo gỡ các tồn đọng về đất đai tại khu tái định cư VSIP 2. Ảnh: Gia Linh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết việc điều chỉnh quy hoạch tại Khu công nghiệp VSIP 2 thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ do dự án ban đầu được phê duyệt với chức năng là đất công nghiệp.

Theo ông Võ Văn Minh, sau khi được Thủ tướng chấp thuận, từ tháng 8/2024, UBND tỉnh Bình Dương và UBND TP.Thủ Dầu Một (cũ) đã triển khai các thủ tục tách khu dân cư khỏi khu công nghiệp. Tuy nhiên, quá trình này bị gián đoạn khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

"Không phải địa phương không thực hiện mà mọi việc đều phải đúng thẩm quyền. Hiện nay, thẩm quyền đã thuộc TP.HCM và thành phố đang tiếp tục triển khai. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn tất. Tôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương đẩy nhanh các thủ tục để sớm hỗ trợ người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh vấn đề đất đai, hạ tầng môi trường cũng được nhiều cử tri quan tâm. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, lượng rác sinh hoạt trên địa bàn phường Bình Dương tăng mạnh trong khi điểm tập kết hiện hữu đã rơi vào tình trạng quá tải.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Dương, địa phương đang triển khai xây dựng thêm điểm tập kết rác tại khu phố Phú Chánh nhằm giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu, đồng thời đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu vị trí phù hợp để đầu tư điểm ép rác khép kín, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư.

Ở góc độ phát triển đô thị, việc đồng thời xử lý các tồn tại về đất đai và hạ tầng môi trường được đánh giá là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện bộ máy chính quyền sau sáp nhập. Khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, quyền lợi của người dân được bảo đảm, đồng thời môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp cũng sẽ minh bạch và ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi để TP.HCM tiếp tục thu hút dòng vốn sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn phát triển mới.