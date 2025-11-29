Google - “gã khổng lồ ngủ quên” trong cuộc đua AI toàn cầu - bất ngờ thức giấc

Bừng tỉnh sau cú sốc ChatGPT

Kể từ cuối năm 2022, Giám đốc điều hành Sundar Pichai và đội ngũ lãnh đạo Google liên tục chịu sức ép khi ChatGPT trở thành đối thủ đe dọa trực tiếp tới mảng tìm kiếm - nguồn sống của tập đoàn. Nhưng đến năm 2025, hàng loạt động thái lớn đã cho thấy Google không những trở lại đường đua mà còn tăng tốc mạnh mẽ.

Google tung ra mô hình tổng quát mới nhất, Gemini 3, ngay lập tức được cộng đồng AI đánh giá cao nhờ khả năng lập luận, viết mã và xử lý các tác vụ phức tạp mà nhiều chatbot khác thường “vấp”.

Việc hợp tác sản xuất chip AI với Anthropic và những hợp đồng tiềm năng với Meta càng củng cố lòng tin của nhà đầu tư. Từ giữa tháng 10, vốn hóa Alphabet đã tăng gần 1.000 tỷ USD, đưa hãng chạm mốc 4.000 tỷ USD.



Một trong những cú bật mạnh nhất của Google là ở lĩnh vực chip AI. TPU – dòng chip do Google tự thiết kế hơn một thập kỷ trước – vốn chỉ được dùng nội bộ, nay bắt đầu được thị trường ưa chuộng. Anthropic đã ký hợp đồng dùng tới 1 triệu TPU, trị giá hàng chục tỷ USD. Meta cũng được cho là đang đàm phán để sử dụng TPU cho các trung tâm dữ liệu từ năm 2027.

Động thái này gây tác động trực tiếp lên thị trường chip. Nvidia - nhà sản xuất GPU thống trị thế giới - mất hơn 5% giá trị trong một phiên giao dịch sau tin Meta xem xét dùng chip của Google. SoftBank, nhà đầu tư lớn của OpenAI, cũng bị kéo giảm vì lo ngại cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Lợi thế khó đối thủ nào có được

Giới phân tích đánh giá Google có lợi thế đặc biệt: tự sản xuất toàn bộ chuỗi công nghệ AI, từ mô hình, phần mềm, chip, hạ tầng đám mây cho đến các ứng dụng như trình tạo ảnh Nano Banana. Không chỉ vậy, Google sở hữu lượng dữ liệu khổng lồ từ tìm kiếm, YouTube, Android – “mỏ vàng” phục vụ huấn luyện AI mà các đối thủ khó sánh kịp.

Điểm yếu duy nhất là TPU chỉ hoạt động trong hệ sinh thái Google Cloud, tạo ra sự “khóa chặt” khiến một số doanh nghiệp cân nhắc. Nhưng khi nhu cầu AI tăng vọt, việc phụ thuộc vào một nhà cung cấp không còn bị xem là rào cản lớn.

Từ năm 2023, Google hợp nhất toàn bộ nghiên cứu AI dưới trướng Demis Hassabis, nhà sáng lập DeepMind. Dù từng gặp cú vấp với lỗi tạo ảnh, Hassabis đã giúp Google giữ chân các kỹ sư hàng đầu trong bối cảnh các công ty đối thủ sẵn sàng trả mức lương hàng triệu USD để “lôi kéo”.

DeepMind trước đây tập trung nghiên cứu cơ bản - như thuật toán protein-folding mang về giải Nobel - nhưng không tạo nhiều doanh thu. Sau tái cấu trúc, Google chuyển trọng tâm sang phát triển các mô hình nền tảng cạnh tranh trực tiếp với OpenAI và Microsoft.

Kết quả đến nhanh: Gemini 3 Pro leo lên top bảng xếp hạng AI LMArena và Humanity’s Last Exam, được coi là mô hình Tier 1 ngang hàng các sản phẩm mạnh nhất thị trường.

Cuộc đua sát nút với OpenAI

Dù có bước tiến lớn, Google vẫn còn thách thức ở mặt trận tiêu dùng. Ứng dụng Gemini đạt 650 triệu người dùng, nhưng vẫn thấp hơn mức 800 triệu người dùng hàng tuần của ChatGPT. Tỷ lệ tải app cũng kém hơn đối thủ.

Ở mảng doanh nghiệp, Google Cloud tăng trưởng 34% trong quý III, đạt 15,2 tỷ USD, song vẫn đứng sau AWS và Microsoft Azure – những nền tảng đang tận dụng quan hệ đối tác AI để hút khách.

“Google đã thực sự trở lại đường đua với Gemini 3. Những lời đồn về việc Google ‘hết thời’ là vô nghĩa", Analyst Thomas Husson nhận định.

Sau ba năm bị đánh giá là “gã khổng lồ ngủ quên”, Google rõ ràng đã thức dậy – và đang chạy với tốc độ đủ nhanh để trở thành đối thủ đáng gờm nhất của OpenAI trong cuộc chiến AI toàn cầu.