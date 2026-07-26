Google bứt tốc nhờ AI: Gemini tiến sát 1 tỷ người dùng, Cloud tăng trưởng 82%
Hà Linh
26/07/2026 10:50 AM (GMT+7)
Alphabet, công ty mẹ của Google tiếp tục ghi nhận quý tăng trưởng bùng nổ khi doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 230 tỷ USD, tương đương khoảng 6 triệu tỷ đồng.
Doanh thu nửa năm đạt gần 230 tỷ USD, duy trì 12 quý tăng trưởng hai chữ số
Alphabet vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh tiếp tục vượt kỳ vọng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tập đoàn đạt doanh thu 229,7 tỷ USD, tăng 23% so với mức 186,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, doanh thu này tương đương khoảng 6 triệu tỷ đồng, xấp xỉ 90% quy mô GDP của Việt Nam. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 80,5 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ.
Riêng quý II, doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, tăng 24%, đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp Alphabet duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức hai chữ số. Đồng thời, lợi nhuận hoạt động đạt 40,8 tỷ USD, tăng 30%, giúp biên lợi nhuận cải thiện từ 32% lên 34%. Nguồn thu chủ lực vẫn đến từ hệ sinh thái Google Services, bao gồm công cụ tìm kiếm, YouTube, Android, Google Play và các dịch vụ thuê bao.
Trong quý II, nhóm dịch vụ này mang về 94,5 tỷ USD doanh thu. Riêng mảng tìm kiếm và các dịch vụ liên quan đạt 63,3 tỷ USD, tăng 17%, trong khi doanh thu quảng cáo YouTube vượt 11 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ.
Gemini tiến sát một tỷ người dùng, AI trở thành trọng tâm tăng trưởng
Trí tuệ nhân tạo tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của Alphabet. Theo báo cáo, ứng dụng Gemini hiện ghi nhận khoảng 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tiến rất gần cột mốc một tỷ người dùng.
Khối lượng xử lý của các mô hình Gemini cũng tăng mạnh khi hệ thống hiện xử lý khoảng 22 tỷ đơn vị dữ liệu đầu vào và đầu ra mỗi phút thông qua API, tăng đáng kể so với hơn 16 tỷ đơn vị của quý trước. Ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, gần 90% các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 100 đã triển khai Gemini Enterprise trong hoạt động kinh doanh.
Những con số này cho thấy Google đang từng bước thương mại hóa AI trên cả hai mảng: sản phẩm dành cho người tiêu dùng và các giải pháp phục vụ doanh nghiệp.
Google Cloud là điểm sáng, tăng trưởng 82%
Điểm sáng lớn nhất trong báo cáo quý II tiếp tục là Google Cloud. Doanh thu mảng điện toán đám mây đạt 24,8 tỷ USD, tăng tới 82% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ tăng trưởng về quy mô, hiệu quả kinh doanh của Google Cloud cũng cải thiện mạnh. Lợi nhuận hoạt động đạt 8,8 tỷ USD, cao gấp hơn ba lần mức 2,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Biên lợi nhuận hoạt động của mảng này tăng từ 20,7% lên 35,6%, phản ánh việc điện toán đám mây đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng sang đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận của tập đoàn. Đáng chú ý, giá trị các hợp đồng chưa thực hiện (backlog) của Google Cloud đã lên tới 514 tỷ USD, tạo nguồn doanh thu tiềm năng cho nhiều năm tới khi các dịch vụ được triển khai theo tiến độ.
Chi hơn 80 tỷ USD để mở rộng hạ tầng AI
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, Alphabet tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng.
Riêng trong quý II, tập đoàn chi 44,9 tỷ USD cho mua sắm tài sản, thiết bị, chủ yếu là trung tâm dữ liệu, máy chủ và hệ thống tính toán chuyên dụng phục vụ AI, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng chi đầu tư vốn (CAPEX) đã vượt 80,5 tỷ USD, tương đương toàn bộ lợi nhuận hoạt động mà Alphabet tạo ra trong cùng kỳ. Khoản đầu tư quy mô lớn này phản ánh cuộc đua hạ tầng AI ngày càng quyết liệt giữa các "ông lớn" công nghệ toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán bùng nổ từ các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.
Lợi nhuận tăng vọt nhờ khoản lãi đầu tư khổng lồ
Ngoài tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, Alphabet còn ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ danh mục đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuộc về cổ đông phổ thông đạt 174,7 tỷ USD, gần gấp ba lần cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ 135,7 tỷ USD thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh. Riêng trong quý II, tập đoàn ghi nhận khoảng 99 tỷ USD lãi ròng từ các khoản đầu tư vào chứng khoán vốn, chủ yếu là khoản tăng giá chưa thực hiện của danh mục đầu tư.
Dù vậy, nền tảng tạo dòng tiền lớn nhất của Alphabet vẫn là hoạt động quảng cáo tìm kiếm. Song song với đó, Google Cloud và AI đang nổi lên như hai động lực tăng trưởng chiến lược, trong khi các khoản đầu tư hàng chục tỷ USD vào hạ tầng số được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho tập đoàn trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
Một bang của Mỹ phạt Meta khoản tiền lớn nhất từ trước tới nay, "làm mẫu" cho các chính phủ
Tòa án bang New Mexico (Mỹ) đã ra lệnh cho Meta Platforms - chủ sở hữu Facebook và Instagram buộc phải thực hiện những thay đổi lớn đối với nền tảng của mình và trả khoản tiền bồi thường lớn nhất từ trước đến nay, trong làn sóng kiện tụng ngày càng gia tăng tại Mỹ liên quan đến cáo buộc mạng xã hội gây hại cho giới trẻ.
“Hoàn toàn điên rồ”: Tỷ phú Elon Musk muốn biến Mặt Trăng thành "siêu nhà máy" của SpaceX
Tỷ phú Elon Musk vừa công bố một trong những kế hoạch táo bạo nhất của SpaceX: xây dựng các nhà máy hoàn toàn bằng robot trên Mặt Trăng để sản xuất vệ tinh AI quy mô lớn, trước khi mở rộng mô hình này lên sao Hỏa. Dù bị nhiều người ví là "điên rồ", giới chuyên gia cho rằng tham vọng này có cơ sở về mặt công nghệ và có thể mở ra nền kinh tế không gian trị giá hàng nghìn tỷ USD.
Tổng thống Trump có thể "trúng đậm" nhờ dự luật ép ông bán tài sản tiền số
Một đề xuất đang được các nghị sĩ Mỹ xây dựng nhằm buộc Tổng thống Donald Trump thoái vốn khỏi các doanh nghiệp tiền số để tránh xung đột lợi ích có thể mang lại cho ông một khoản lợi ích thuế đáng kể. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng theo Bloomberg, chính quy định yêu cầu bán tài sản này lại có thể giúp ông Trump trì hoãn việc phải nộp khoản thuế rất lớn.
Tỷ phú Bitcoin tiết lộ kiếm 15 tỷ USD nhờ ChatGPT, đưa ra lời khuyên gây tranh cãi về AI
Tỷ phú tiền số Michael Saylor cho rằng, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), con đường tạo ra giá trị không còn là làm việc nhiều hơn máy móc, mà là biết cách khai thác AI để giải quyết những vấn đề chưa từng có lời giải. Nhà sáng lập Strategy tiết lộ, ChatGPT đã góp phần giúp công ty huy động khoảng 15 tỷ USD trong năm ngoái.
Walt Disney và TikTok bắt tay nhau lần đầu tiên, người sáng tạo nội dung có lợi ích bất ngờ
Hôm thứ Tư 5/8, Walt Disney (DIS.N) và TikTok đã công bố một thỏa thuận cho phép các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok sử dụng nhân vật và phân cảnh từ các bộ phim điện ảnh cũng như chương trình truyền hình của Disney trong các video ngắn. Đây là bản hợp đồng đầu tiên thuộc loại này giữa ứng dụng mạng xã hội đình đám và một công ty truyền thống trong ngành truyền thông.
Ngân hàng Thế giới: AI mở ra "phao cứu sinh" cho các nền kinh tế mới nổi
Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp các quốc gia đang phát triển đạt được bước tiến tương đương một thế kỷ phát triển chỉ trong vòng một thập kỷ, nếu họ nhanh chóng hành động để thu hẹp các khoảng cách về năng lượng, kết nối và kỹ năng, Ngân hàng Thế giới cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba.
Một bang của Mỹ phạt Meta khoản tiền lớn nhất từ trước tới nay, "làm mẫu" cho các chính phủ
Tòa án bang New Mexico (Mỹ) đã ra lệnh cho Meta Platforms - chủ sở hữu Facebook và Instagram buộc phải thực hiện những thay đổi lớn đối với nền tảng của mình và trả khoản tiền bồi thường lớn nhất từ trước đến nay, trong làn sóng kiện tụng ngày càng gia tăng tại Mỹ liên quan đến cáo buộc mạng xã hội gây hại cho giới trẻ.
“Hoàn toàn điên rồ”: Tỷ phú Elon Musk muốn biến Mặt Trăng thành "siêu nhà máy" của SpaceX
Tỷ phú Elon Musk vừa công bố một trong những kế hoạch táo bạo nhất của SpaceX: xây dựng các nhà máy hoàn toàn bằng robot trên Mặt Trăng để sản xuất vệ tinh AI quy mô lớn, trước khi mở rộng mô hình này lên sao Hỏa. Dù bị nhiều người ví là "điên rồ", giới chuyên gia cho rằng tham vọng này có cơ sở về mặt công nghệ và có thể mở ra nền kinh tế không gian trị giá hàng nghìn tỷ USD.
Tổng thống Trump có thể "trúng đậm" nhờ dự luật ép ông bán tài sản tiền số
Một đề xuất đang được các nghị sĩ Mỹ xây dựng nhằm buộc Tổng thống Donald Trump thoái vốn khỏi các doanh nghiệp tiền số để tránh xung đột lợi ích có thể mang lại cho ông một khoản lợi ích thuế đáng kể. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng theo Bloomberg, chính quy định yêu cầu bán tài sản này lại có thể giúp ông Trump trì hoãn việc phải nộp khoản thuế rất lớn.
Tỷ phú Bitcoin tiết lộ kiếm 15 tỷ USD nhờ ChatGPT, đưa ra lời khuyên gây tranh cãi về AI
Tỷ phú tiền số Michael Saylor cho rằng, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), con đường tạo ra giá trị không còn là làm việc nhiều hơn máy móc, mà là biết cách khai thác AI để giải quyết những vấn đề chưa từng có lời giải. Nhà sáng lập Strategy tiết lộ, ChatGPT đã góp phần giúp công ty huy động khoảng 15 tỷ USD trong năm ngoái.
Walt Disney và TikTok bắt tay nhau lần đầu tiên, người sáng tạo nội dung có lợi ích bất ngờ
Hôm thứ Tư 5/8, Walt Disney (DIS.N) và TikTok đã công bố một thỏa thuận cho phép các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok sử dụng nhân vật và phân cảnh từ các bộ phim điện ảnh cũng như chương trình truyền hình của Disney trong các video ngắn. Đây là bản hợp đồng đầu tiên thuộc loại này giữa ứng dụng mạng xã hội đình đám và một công ty truyền thống trong ngành truyền thông.
Ngân hàng Thế giới: AI mở ra "phao cứu sinh" cho các nền kinh tế mới nổi
Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp các quốc gia đang phát triển đạt được bước tiến tương đương một thế kỷ phát triển chỉ trong vòng một thập kỷ, nếu họ nhanh chóng hành động để thu hẹp các khoảng cách về năng lượng, kết nối và kỹ năng, Ngân hàng Thế giới cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba.