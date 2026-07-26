Google bứt tốc nhờ AI: Gemini tiến sát 1 tỷ người dùng, Cloud tăng trưởng 82%

Doanh thu nửa năm đạt gần 230 tỷ USD, duy trì 12 quý tăng trưởng hai chữ số

Alphabet vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh tiếp tục vượt kỳ vọng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tập đoàn đạt doanh thu 229,7 tỷ USD, tăng 23% so với mức 186,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, doanh thu này tương đương khoảng 6 triệu tỷ đồng, xấp xỉ 90% quy mô GDP của Việt Nam. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 80,5 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ.

Riêng quý II, doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, tăng 24%, đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp Alphabet duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức hai chữ số. Đồng thời, lợi nhuận hoạt động đạt 40,8 tỷ USD, tăng 30%, giúp biên lợi nhuận cải thiện từ 32% lên 34%. Nguồn thu chủ lực vẫn đến từ hệ sinh thái Google Services, bao gồm công cụ tìm kiếm, YouTube, Android, Google Play và các dịch vụ thuê bao.

Trong quý II, nhóm dịch vụ này mang về 94,5 tỷ USD doanh thu. Riêng mảng tìm kiếm và các dịch vụ liên quan đạt 63,3 tỷ USD, tăng 17%, trong khi doanh thu quảng cáo YouTube vượt 11 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ.

Gemini tiến sát một tỷ người dùng, AI trở thành trọng tâm tăng trưởng

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của Alphabet. Theo báo cáo, ứng dụng Gemini hiện ghi nhận khoảng 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tiến rất gần cột mốc một tỷ người dùng.

Khối lượng xử lý của các mô hình Gemini cũng tăng mạnh khi hệ thống hiện xử lý khoảng 22 tỷ đơn vị dữ liệu đầu vào và đầu ra mỗi phút thông qua API, tăng đáng kể so với hơn 16 tỷ đơn vị của quý trước. Ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, gần 90% các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 100 đã triển khai Gemini Enterprise trong hoạt động kinh doanh.

Những con số này cho thấy Google đang từng bước thương mại hóa AI trên cả hai mảng: sản phẩm dành cho người tiêu dùng và các giải pháp phục vụ doanh nghiệp.

Google Cloud là điểm sáng, tăng trưởng 82%

Điểm sáng lớn nhất trong báo cáo quý II tiếp tục là Google Cloud. Doanh thu mảng điện toán đám mây đạt 24,8 tỷ USD, tăng tới 82% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ tăng trưởng về quy mô, hiệu quả kinh doanh của Google Cloud cũng cải thiện mạnh. Lợi nhuận hoạt động đạt 8,8 tỷ USD, cao gấp hơn ba lần mức 2,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận hoạt động của mảng này tăng từ 20,7% lên 35,6%, phản ánh việc điện toán đám mây đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng sang đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận của tập đoàn. Đáng chú ý, giá trị các hợp đồng chưa thực hiện (backlog) của Google Cloud đã lên tới 514 tỷ USD, tạo nguồn doanh thu tiềm năng cho nhiều năm tới khi các dịch vụ được triển khai theo tiến độ.

Chi hơn 80 tỷ USD để mở rộng hạ tầng AI

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, Alphabet tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng.

Riêng trong quý II, tập đoàn chi 44,9 tỷ USD cho mua sắm tài sản, thiết bị, chủ yếu là trung tâm dữ liệu, máy chủ và hệ thống tính toán chuyên dụng phục vụ AI, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng chi đầu tư vốn (CAPEX) đã vượt 80,5 tỷ USD, tương đương toàn bộ lợi nhuận hoạt động mà Alphabet tạo ra trong cùng kỳ. Khoản đầu tư quy mô lớn này phản ánh cuộc đua hạ tầng AI ngày càng quyết liệt giữa các "ông lớn" công nghệ toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán bùng nổ từ các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Lợi nhuận tăng vọt nhờ khoản lãi đầu tư khổng lồ

Ngoài tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, Alphabet còn ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ danh mục đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuộc về cổ đông phổ thông đạt 174,7 tỷ USD, gần gấp ba lần cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ 135,7 tỷ USD thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh. Riêng trong quý II, tập đoàn ghi nhận khoảng 99 tỷ USD lãi ròng từ các khoản đầu tư vào chứng khoán vốn, chủ yếu là khoản tăng giá chưa thực hiện của danh mục đầu tư.

Dù vậy, nền tảng tạo dòng tiền lớn nhất của Alphabet vẫn là hoạt động quảng cáo tìm kiếm. Song song với đó, Google Cloud và AI đang nổi lên như hai động lực tăng trưởng chiến lược, trong khi các khoản đầu tư hàng chục tỷ USD vào hạ tầng số được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho tập đoàn trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.