Google cảnh báo khẩn cấp: Bẫy lừa tràn ngập Gmail, người dùng phải cảnh giác cao độ trong tháng này
Phương Đăng (theo Mirror)
12/11/2025 10:31 AM (GMT+7)
Google vừa phát đi cảnh báo quan trọng, đặc biệt dành cho những ai sẽ mua sắm trực tuyến trong tháng 11. Khi lịch bước sang tháng Black Friday, hầu hết các nhà bán lẻ lớn trên thế giới đều tung ưu đãi giảm giá sâu. Nhưng đi kèm với đó là làn sóng lừa đảo trực tuyến tăng mạnh, khi tội phạm mạng lợi dụng tâm lý “ham rẻ” và sự gấp gáp của người tiêu dùng.
Những kẻ lừa đảo thường gia tăng hoạt động vào các dịp lễ lớn hoặc mùa mua sắm, như Black Friday hay Cyber Monday, khi nhu cầu và sự vội vàng của người mua tăng cao”, Google cảnh báo trong thông cáo mới nhất.
Các chiến dịch lừa đảo theo mùa này thường dụ dỗ người dùng bằng những ưu đãi giả mạo, dẫn đến mất tiền hoặc rò rỉ thông tin cá nhân trên diện rộng.
Cảnh báo cho người dùng Gmail và mua sắm trực tuyến
Google khuyến cáo người dùng cần cảnh giác với các email hoặc quảng cáo trông quá “hời” để có thể là thật.
“Những kẻ lừa đảo sử dụng hàng loạt chiêu thức tinh vi để tạo ra các trang web giả mạo, quảng cáo dưới dạng đường link được tài trợ, hoặc mạo danh các thương hiệu nổi tiếng. Chúng chạy các chiến dịch quảng cáo lừa đảo, giả mạo các đợt giảm giá Black Friday hoặc tung các khuyến mãi ‘không tưởng’ trên mạng xã hội", Google cho biết.
Google cảnh báo, thời điểm này cũng chứng kiến sự bùng phát của các vụ tấn công giả mạo qua email (phishing) và tin nhắn (smishing).
“Trong giai đoạn này, các chiến dịch phishing và smishing tăng vọt – kẻ gian thường giả mạo các hãng giao hàng để yêu cầu trả ‘phí giao lại’, hoặc gửi thông báo giả mạo về giải thưởng và quà tặng”, Google cảnh báo thêm.
Google tăng cường phòng vệ
Theo Google, công ty đang triển khai các lớp bảo vệ mới để ngăn chặn email giả mạo và website lừa đảo, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm.
“Mùa mua sắm này, Google đang chống lại các trò lừa theo dõi đơn hàng bằng biện pháp bảo mật mới. Người dùng điện thoại Pixel 9 trở lên khi bật tính năng Enhanced Protection trong trình duyệt Chrome sẽ được bảo vệ thêm nhờ mô hình Gemini cục bộ và công nghệ Safe Browsing”, đại diện Google cho biết.
Ngoài ra, Google cũng mở rộng các biện pháp bảo vệ người dùng ứng dụng Google Messages nhằm chống lại tin nhắn lừa đảo.
Lời khuyên của các chuyên gia: Không nhấp vào đường link trong email hoặc tin nhắn lạ, nhất là khi nói về “giao hàng bị bỏ lỡ”, “xác nhận tài khoản” hay “trúng thưởng”. Kiểm tra kỹ địa chỉ website (chính tả, ký tự lạ, đuôi miền khác thường). Bật xác thực 2 bước (2FA) cho tài khoản Gmail và tài khoản ngân hàng. Cập nhật trình duyệt và phần mềm bảo mật thường xuyên.
Tóm lại, tháng 11 – mùa Black Friday – là thời điểm mua sắm sôi động nhất trong năm, nhưng cũng là mùa “bội thu” của tin tặc. Google khuyên người dùng tuyệt đối không mất cảnh giác, vì chỉ một cú nhấp chuột sai lầm có thể khiến bạn mất cả tiền lẫn dữ liệu cá nhân.
