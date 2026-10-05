Google đặt cược vào vũ trụ: Starship phải bay 1.800 lần để đưa trung tâm dữ liệu lên trời

Nguồn ảnh: Planet Labs PBC

Nguyên mẫu vệ tinh điện toán trên quỹ đạo của Google đã được phóng lên bằng tên lửa SpaceX từ California ngày 1/10. Đây là lần đầu tiên Google đưa một trong những chip xử lý tiên tiến của mình vào không gian.

Vệ tinh do Planet Labs chế tạo sẽ kiểm chứng khả năng hoạt động ngoài không gian của Google Tensor Processing Unit (TPU) – dòng chip được Google phát triển để cạnh tranh với GPU của Nvidia. Thử nghiệm sẽ phải giải quyết những vấn đề quan trọng như cung cấp khoảng 1 kW điện liên tục, làm mát chip và chạy hàng loạt mô hình AI để phát hiện các lỗi có thể xảy ra.

“Chúng tôi đã thử nghiệm trên mặt đất, nhưng không có thử nghiệm nào hoàn toàn tốt bằng thử nghiệm với thiết bị thật”, Travis Beals, lãnh đạo dự án Suncatcher của Google, cho biết.

Sau khi được đưa vào vận hành, vệ tinh sẽ kích hoạt TPU trong những khoảng thời gian 15 phút nhằm tránh gây quá tải cho hệ thống điện và kiểm soát nhiệt.

Google và Planet Labs cũng đang chuẩn bị một cuộc thử nghiệm lớn hơn dự kiến diễn ra vào năm tới. Hai vệ tinh được thiết kế chuyên biệt cho điện toán tiên tiến sẽ được đưa lên quỹ đạo và thử xử lý những khối lượng công việc lớn hơn. Chúng còn được kỳ vọng có thể phối hợp với nhau thông qua liên kết liên lạc bằng laser.

Google muốn xây cả “trung tâm dữ liệu” trên quỹ đạo

Điểm khác biệt của dự án Suncatcher là Google không chỉ muốn chứng minh chip AI có thể hoạt động trong không gian. Công ty đang hướng tới một dự án dài hạn nhằm xây dựng hạ tầng điện toán quy mô lớn trên quỹ đạo.

Theo tầm nhìn của Google, một trung tâm dữ liệu ngoài không gian có thể bao gồm 81 vệ tinh bay gần nhau, cùng xử lý dữ liệu song song.

Để hệ thống này hoạt động hiệu quả, tốc độ truyền dữ liệu và độ trễ giữa các TPU đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Google muốn thiết kế hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu AI hiện nay mà còn phù hợp với những khối lượng công việc có thể xuất hiện trong khoảng 5 năm tới.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay lại nằm ở… tên lửa.

Starship phải phóng 1.800 lần?

Trong nghiên cứu mới được bình duyệt, Google đưa ra một giả định đáng chú ý về tương lai của ngành phóng vệ tinh.

Google cho rằng SpaceX đã đạt được “đường cong học hỏi” giúp giảm chi phí khoảng 20% mỗi năm kể từ thời kỳ tên lửa Falcon 1. Nếu xu hướng này tiếp tục, nhóm nghiên cứu cho rằng chi phí đưa hàng hóa lên quỹ đạo có thể tiến gần mức 200 USD/kg vào năm 2035.

Nhưng để đạt được mức giá đó, Starship sẽ phải thực hiện một khối lượng phóng khổng lồ.

Dựa trên khối lượng hàng hóa mà Falcon 9 từng đưa lên quỹ đạo, Google ước tính Starship cần vận chuyển tổng cộng khoảng 370.000 tấn hàng hóa lên quỹ đạo. Nếu mỗi chuyến chở được 200 tấn, điều đó tương đương khoảng 1.800 lần phóng trong 10 năm, tức trung bình 180 lần mỗi năm.

Đây là một yêu cầu cực lớn đối với Starship, khi phương tiện này chưa từng thực hiện quá 5 chuyến bay trong một năm.

SpaceX lại đặt mục tiêu cao hơn rất nhiều. CEO Elon Musk từng nói Starship có thể đạt tần suất một chuyến mỗi giờ vào năm 2029. Tuy nhiên, những mục tiêu này vẫn còn phải được chứng minh bằng thực tế.

Chip AI có sống sót ngoài không gian?

Một tín hiệu tích cực từ nghiên cứu của Google là các chip TPU dường như có khả năng chống chịu bức xạ không gian đủ tốt.

Google từng phải tiến hành lại các thử nghiệm bằng máy gia tốc hạt sau khi phát hiện cấu hình thử nghiệm ban đầu giúp chip được che chắn nhiều hơn so với điều kiện thực tế ngoài không gian.

Trong điều kiện mới, số lỗi ở mạch logic của chip tăng nhẹ. Dù vậy, Google vẫn tin TPU có thể xử lý các tác vụ suy luận AI lớn trong quỹ đạo trong suốt vòng đời khoảng 5 năm của một vệ tinh.

Theo Beals, nếu chỉ thực hiện các tác vụ suy luận thông thường, tỷ lệ lỗi có thể ở mức khoảng 1 trên một triệu. Nhưng với những nhiệm vụ huấn luyện AI siêu lớn, sử dụng hàng nghìn chip liên tục trong nhiều tháng, vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn.

Như vậy, giấc mơ về trung tâm dữ liệu trên không gian của Google hiện không chỉ là bài toán về chip, AI hay vệ tinh. Nó còn phụ thuộc vào việc ngành tên lửa có thể giảm chi phí và tăng tần suất phóng đến mức nào.

Và trong kế hoạch đó, Starship có thể phải bay hàng trăm lần mỗi năm nếu Google muốn biến trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo thành hiện thực.