Google trả giá đắt cho canh bạc AI: Cổ phiếu lao dốc, 500 tỉ USD vốn hóa bốc hơi; Amazon, Microsoft như cá nằm trên thớt
Phương Đăng (theo BBC)
30/10/2026 2:26 PM (GMT+7)
Alphabet, công ty mẹ của Google, đã mất hơn 500 tỉ USD giá trị vốn hóa chỉ trong một phiên giao dịch khi cổ phiếu lao dốc gần 13%. Nhà đầu tư lo ngại các khoản đầu tư AI khổng lồ có thể làm suy yếu hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, theo BBC News.
Alphabet đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động ngày 29/10, khi vốn hóa thị trường giảm từ khoảng 3.970 tỉ USD xuống còn 3.460 tỉ USD, tương đương hơn 500 tỉ USD giá trị bị xóa sổ. Cổ phiếu tập đoàn có thời điểm giảm gần 13%, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ những lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với mô hình kinh doanh truyền thống của Google, đặc biệt là lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến.
AI đe dọa nguồn thu chủ lực của Google
Báo cáo kinh doanh quý III của Alphabet cho thấy doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 127,6 tỉ USD. Đáng chú ý, doanh thu Google Cloud tăng tới 103%, lên gần 31 tỉ USD.
Tuy nhiên, lợi nhuận của tập đoàn giảm 25%. Dòng tiền tự do cũng chuyển sang âm hơn 9 tỉ USD, phản ánh áp lực chi tiêu ngày càng lớn cho hạ tầng và công nghệ AI.
Đáng lo ngại hơn, các bản tóm tắt kết quả tìm kiếm do AI tạo ra đang ảnh hưởng đến số lượng quảng cáo Google có thể bán. Đây là vấn đề lớn bởi quảng cáo tìm kiếm vẫn là nguồn thu chủ lực của Alphabet.
Bà Tracy Woo, chuyên gia phân tích cấp cao tại Forrester, nhận định kết quả kinh doanh cho thấy thách thức của Alphabet trong việc duy trì sức mạnh của hoạt động kinh doanh truyền thống, đồng thời tài trợ cho những khoản đầu tư AI khổng lồ.
Amazon và Microsoft cũng chịu áp lực
Không riêng Google, Amazon cũng khiến nhà đầu tư thất vọng khi công bố dòng tiền tự do âm 42 tỉ USD, dù doanh thu quý tăng 11%, đạt 201 tỉ USD. Cổ phiếu công ty giảm 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ.
CEO Andy Jassy cho biết Amazon đang đầu tư mạnh vào hai lĩnh vực có tiềm năng tạo ra doanh thu lên tới 1.000 tỉ USD mỗi lĩnh vực trong tương lai, gồm sản xuất chip và nền tảng AI Bedrock.
Trong khi đó, Microsoft ghi nhận doanh thu tăng 19%, đạt 92,3 tỉ USD; riêng mảng điện toán đám mây tăng 30%, lên 63 tỉ USD. Cổ phiếu công ty giảm chưa tới 1%.
CEO Satya Nadella cho biết lượng người dùng Copilot hằng ngày tăng 500% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu AI trong khối doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh.
Tuy nhiên, giới đầu tư đang đặt câu hỏi về khả năng chuyển hóa những khoản đầu tư khổng lồ thành lợi nhuận thực tế.
Diễn biến của ba tập đoàn công nghệ lớn cho thấy Phố Wall không còn chỉ quan tâm đến quy mô đầu tư AI, mà ngày càng chú trọng hiệu quả tài chính và khả năng tạo dòng tiền. Cuộc đua AI vì thế đang bước vào giai đoạn mà doanh nghiệp phải chứng minh giá trị kinh tế thực sự của công nghệ này.
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