Cửa hàng GS25 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ảnh: Phóng viên Jo Sung-woo/Money Today

Bước vào một cửa hàng GS25 tại đường Nguyễn Thái Bình (TP.HCM), phóng viên Hàn Quốc Jo Seong-woo không khỏi bất ngờ trước mô hình kinh doanh khác lạ. Tầng một là không gian mua sắm quen thuộc, nhưng tầng hai lại giống một quán ăn kết hợp cà phê học tập.

Tại đây, một nam sinh viên đang chăm chú làm bài tập trên laptop, một nữ sinh đeo tai nghe xem YouTube, trong khi nhóm sinh viên khác tụ tập thảo luận. Khách hàng có thể ngồi ăn uống, học tập, sử dụng Wi-Fi và ổ cắm điện miễn phí.

Đây chính là cách GS25 đang tìm cách chinh phục người tiêu dùng Việt Nam: Biến cửa hàng tiện lợi từ nơi mua hàng nhanh thành không gian sinh hoạt thường ngày.

Chỉ còn cách Circle K 59 cửa hàng

Theo tờ Money Today của Hàn Quốc, kể từ khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM năm 2018, GS25 đã phát triển mạng lưới lên 445 cửa hàng tại Việt Nam tính đến cuối tháng 8/2026.

Trong khi đó, đối thủ dẫn đầu Circle K có 504 cửa hàng. Khoảng cách giữa hai thương hiệu hiện chỉ còn 59 cửa hàng.

Tháng 3/2025, GS25 cũng chính thức tiến ra Hà Nội, mở rộng sự hiện diện tại thị trường miền Bắc.

Đáng chú ý, GS25 không đơn thuần sao chép mô hình cửa hàng tiện lợi từ Hàn Quốc mà điều chỉnh thiết kế theo thói quen tiêu dùng của người Việt.

Tại Việt Nam, xe máy là phương tiện di chuyển chủ yếu, vì vậy chỗ đỗ xe trước cửa hàng trở thành yếu tố sống còn. Một đại diện GS25 tiết lộ: “Nếu khách hàng không thể đỗ xe máy trước cửa hàng, doanh thu có thể giảm xuống chỉ còn một nửa”.

Mỗi cửa hàng một chiến lược, từ mì Hàn Quốc đến thực phẩm tươi sống

Không dừng ở mô hình hai tầng, GS25 còn phát triển các cửa hàng chuyên biệt theo đặc điểm từng khu vực.

Tại cửa hàng Rivergate (TP.HCM), doanh nghiệp tập trung vào thực phẩm tươi sống như trái cây và thịt chế biến sẵn. Nhóm sản phẩm này đóng góp khoảng 7-8% tổng doanh thu cửa hàng.

Trong khi đó, cửa hàng Điện Biên Phủ đẩy mạnh các món ăn tiện lợi phong cách Hàn Quốc. Khách hàng có thể tự nấu mì ăn liền bằng thiết bị chuyên dụng ngay tại cửa hàng, thưởng thức bánh gạo cay Tteokbokki và chả cá Hàn Quốc.

Một mô hình khác là Cafe 25 tại đường Trần Cao Vân, được thiết kế như không gian học tập dành cho sinh viên. Một khách hàng trẻ cho biết anh thường xuyên ghé cửa hàng vì có không gian rộng để học và giá cả cạnh tranh hơn những cửa hàng tiện lợi khác.

Tham vọng mở thêm 150 cửa hàng mỗi năm

Cuộc đua giành thị phần tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt. GS25 dự kiến duy trì tốc độ mở mới 100-150 cửa hàng mỗi năm, đồng thời ưu tiên nâng cao hiệu quả vận hành và tạo khác biệt về sản phẩm.

Ông Choi Geum-seong, người đứng đầu công ty con GS25 tại Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành chuỗi cửa hàng tiện lợi số 1 Việt Nam xét theo số lượng cửa hàng ngay trong năm tới.

Không chỉ chạy đua mở rộng mạng lưới, GS25 còn đặt mục tiêu đưa EBITDA lũy kế chuyển sang dương trong năm 2026, thông qua tiết giảm chi phí cố định và tăng sức cạnh tranh sản phẩm.

Từ một cửa hàng tiện lợi đơn thuần, GS25 đang muốn xây dựng mô hình kinh doanh đa chức năng, nơi khách hàng có thể mua sắm, ăn uống, học tập và giao lưu. Cuộc cạnh tranh với Circle K vì thế không chỉ nằm ở số lượng cửa hàng, mà còn ở khả năng chiếm lĩnh thời gian và thói quen tiêu dùng của khách hàng Việt Nam.