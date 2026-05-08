Hà Nội: Cửa hàng thời trang nào có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Burberry, Gucci
Vân Hằng
08/05/2026 2:35 PM (GMT+7)
Ngày 07/5/2026, cơ quan chức năng Hà Nội kiểm tra và tạm giữ hàng trăm sản phẩm giả mạo thương hiệu cao cấp, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Ngay trong ngày đầu triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo “hỏa tốc” của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN, Bộ Công Thương) đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng tại Hà Nội.
Sáng ngày 07/5/2026, Đoàn kiểm tra thuộc Cục TTTN đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh PHAM LUXU tại số 27 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội do bà Lê Thùy Linh làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán công khai 140 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, ví da và thắt lưng mang nhãn hiệu Burberry và Gucci, các thương hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Qua kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có bao bì sản phẩm và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết tại cửa hàng gần 100 triệu đồng.
Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở thừa nhận số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau để bán kiếm lời. Khi chưa kịp tiêu thụ ra thị trường thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác giám định và xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Theo đại diện đoàn kiểm tra, hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái không chỉ xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp chân chính mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.
“Trong thời gian tới, Cục TTTN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan và chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên cả thị trường truyền thống và môi trường thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ’”- đại diện đoàn kiểm tra nhấn mạnh.
Vụ việc tại cơ sở PHAM LUXU là một trong những vụ kiểm tra đầu tiên trong đợt cao điểm chống xâm phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc. Theo yêu cầu tại Công điện số 38/CĐ-TTg, số vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý trong tháng 5/2026 phải tăng tối thiểu 20% so với cùng kỳ năm trước.
Đoàn kiểm tra cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho hàng giả, đồng thời chủ động phản ánh tới lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Saigon Square, chợ Bến Thành sau kiểm tra hàng giả, hàng nhái
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