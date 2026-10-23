Ruộng bậc thang Sa Pa. Ảnh Krisztian Tabori/Selling Travel

Chuyến tàu đêm mở đầu hành trình

Trong bài phóng sự đăng trên Tạp chí du lịch Selling Travel, nhà báo Anh Jo Kessel cho biết chia sẻ cô đã trải nghiệm Chapa Express, một trong những chuyến tàu giường nằm sang trọng bậc nhất Việt Nam. Những khoang tàu nhỏ xinh, được thiết kế tinh tế khởi hành từ Hà Nôi, vượt xa trải nghiệm đi tàu đêm trước đây của Kessel.

Khoang hạng nhất dành cho hai người gây bất ngờ với phong cách trang trí phóng khoáng, đệm êm và chăn mềm mại. Kessel chìm vào giấc ngủ theo nhịp tàu lắc lư, chỉ tỉnh dậy khi tàu đến Lào Cai.

Ngoài cửa sổ, những dãy núi nhuộm đỏ trong ánh bình minh hiện ra đầy mê hoặc. Với giá 158 bảng Anh cho một khoang, đây là hành trình vừa thoải mái vừa đáng tiền. Bữa phở gà nóng hổi tại quán ăn ở ga cuối cũng là khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới.

Sa Pa gây ấn tượng mạnh

Mây mù bao phủ Sa Pa. Ảnh Selling Travel

Từ Lào Cai, nhà báo Anh đi ô tô khoảng 40 phút để đến Sa Pa. Thị trấn miền núi ở độ cao khoảng 1.500m này đã chuyển mình từ một nơi yên bình bên hồ thành điểm du lịch sôi động, với hàng loạt quán cà phê, spa và nhà hàng đầy màu sắc.

Sa Pa hấp dẫn bởi khí hậu dễ chịu và những dãy núi trùng điệp. Từ sân thượng khách sạn nơi Kessel lưu trú trong vài ngày, cô có thể phóng tầm mắt ra những đỉnh núi cao vút.

Mục tiêu của Kessel là chinh phục Fansipan, đỉnh núi cao 3.143m, cao nhất Việt Nam và bán đảo Đông Dương. Thay vì phải trekking vất vả suốt 3 ngày, du khách giờ đây có thể kết hợp tàu leo núi và cáp treo để lên gần đỉnh.

Càng lên cao, cảnh quan càng thay đổi. Những đồng cỏ xanh phủ đầy hoa nhường chỗ cho các thửa ruộng bậc thang. Lên cao hơn nữa là những tán cây hồi, rừng thông và mây mù dày đặc.

Chặng cuối có thể đi bằng cáp treo hoặc leo bộ. Kessel chọn đi bộ, vượt qua khoảng 650 bậc thang dốc, men theo những ngôi đền, chùa và tượng Phật khổng lồ. Mây chỉ kịp hé ra trong chốc lát, còn đỉnh núi gần như bị bao phủ hoàn toàn. Dù không được ngắm trọn cảnh sắc, cảm giác chinh phục vẫn vô cùng đáng giá đối với nữ nhà báo Anh.

Một trải nghiệm khác khiến Kessel choáng ngợp là cầu kính nằm cheo leo bên sườn núi, ở độ cao khoảng 2.200m. Lối đi trong suốt này không dành cho người yếu tim, nhưng phần thưởng là tầm nhìn ngoạn mục ra những thung lũng và đỉnh núi kéo dài đến tận chân trời. Vào ngày trời quang, du khách thậm chí có thể nhìn thấy đỉnh Fansipan.

Nữ nhà báo Jo Kessel trên cầu kính. Ảnh Jo Kessel/Selling Travel

Khám phá văn hóa bản địa

Ngày hôm sau, Kessel đi bộ qua bản Tả Van trong thung lũng, gặp gỡ người H’Mông và người Dao Đỏ. Hai cộng đồng có những nét văn hóa riêng biệt. Người H’Mông nổi tiếng với nghề nhuộm chàm, còn phụ nữ Dao Đỏ có tục cạo lông mày sau khi kết hôn.

Dạo qua những thửa ruộng bậc thang và con đường nhỏ nơi trẻ em vui chơi, gà chạy quanh, Kessel được nghe kể về truyền thống sử dụng cây thuốc bản địa của người Dao Đỏ.

Nhà báo Anh quyết định thử tắm lá thuốc tại một spa trong bản, ngâm mình trong chiếc thùng gỗ chứa nước nóng chuyển màu đỏ bởi các loại thảo dược. Sau 30 phút, cơn đau ở cánh tay và vùng thắt lưng mà Kessel than phiền trước đó dường như đã biến mất.

Hà Nội – thành phố diệu kỳ

Kết thúc hành trình ở Sa Pa, Kessel trở lại Hà Nội. Khách sạn nơi cô chọn lưu trú gây ấn tượng với thiết kế nội thất tinh tế, phòng nghỉ rộng rãi và bồn tắm cỡ lớn. Khách sạn nằm gần hồ Gươm và cách chợ đêm phố cổ khoảng 10 phút đi bộ.

Một trải nghiệm không thể bỏ qua là phố đường tàu, nơi đường ray chạy giữa những quán cà phê san sát. Ngồi nhâm nhi cappuccino khi đoàn tàu lao qua chỉ cách đầu gối vài gang tay khiến nữ nhà báo cảm thấy vừa kỳ lạ vừa phấn khích.

Phố đường tàu, Hà Nội. Ảnh Ryan Le/Selling Travel

Văn hóa cà phê Việt Nam cũng khiến Kessel thích thú, từ cà phê muối đến cà phê trứng. Nhà báo Anh đặc biệt yêu thích một quán cà phê ở Hà Nội, nơi mọi bề mặt đều phủ kín giấy ghi chú với những lời nhắn của khách. Kessel cũng để lại một mẩu giấy dành cho các con, phòng khi chúng có dịp ghé thăm.

Trước khi rời đi, Kessel tận hưởng liệu pháp nóng – lạnh tại khu chăm sóc sức khỏe Cirua của khách sạn Fairmont, từ phòng muối, phòng lạnh đến phòng xông hơi. Cuối cùng, nhà báo thư giãn trong một khoang thiền, đeo tai nghe, nhắm mắt và thả lỏng tâm trí.

Kết thúc chuyến đi, Kessel chỉ còn một câu hỏi day dứt: Bao giờ mới có thể quay trở lại Việt Nam?