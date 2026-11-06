Hà Nội đón hơn 30 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: Huy Hoàng)

Du lịch Hà Nội đón hơn 30 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng đầu năm 2026, sẵn sàng bứt phá mùa lễ hội cuối năm

Khách du lịch nội địa đạt 22,78 triệu lượt, tăng nhẹ 2,7%. Tổng thu từ khách du lịch trong giai đoạn này ước đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Bước sang 2 tháng cuối năm 2026, du lịch Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số”. Hàng loạt sản phẩm, chương trình kích cầu được xây dựng xoay quanh các định hướng trọng tâm như du lịch văn hóa - di sản, du lịch đêm, ẩm thực và các chuỗi sự kiện lễ hội lớn.

Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) điểm đến được du khách trong nước và nước ngoài yêu thích. (Ảnh: Huy Hoàng)

Nhằm mang đến những trải nghiệm đặc sắc cho du khách, nhiều chương trình nghệ thuật và tour du lịch theo chủ đề được triển khai đồng bộ. Đối với dòng sản phẩm di sản - văn hóa - lịch sử, nổi bật có chương trình “Nghỉ dưỡng xanh giữa lòng văn hóa” tại Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam; tour Chùa Hương hành hương kết hợp khám phá sản vật địa phương; hành trình “Thăng Long tứ trấn - Bốn đền giữ kinh thành” hay tour ngắm “Hoàng hôn sông Hồng”.

Bên cạnh đó, các sản phẩm ẩm thực, mua sắm và du lịch đêm tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ qua Đêm 2 “Sống như những đóa hoa” và Đêm 3 "Lửa thanh xuân" do Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện; Show diễn Tinh hoa Bắc bộ tại Khu du lịch Tuần Châu - Hà Nội; cũng như các hoạt động trải nghiệm rối nước Thăng Long và khám phá phố cổ.

Du khách nước ngoài check in tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hoàng)

Không khí cuối năm tại Thủ đô càng thêm phần sôi động với chuỗi các sự kiện, lễ hội và hoạt động xúc tiến quảng bá quy mô lớn. Điển hình là Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 (lần thứ 5) diễn ra từ ngày 11/11 đến 28/11/2026 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố; Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 21/11 đến 24/11/2026; và Không gian quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch tại Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 27/11 đến 02/12/2026.

Song song với các sự kiện văn hóa, hệ thống kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố cũng tất bật tung ra các gói kích cầu tập trung cho cao điểm tháng 11 và 12/2026. Các khách sạn chú trọng triển khai chương trình tổng kết cuối năm, tiệc Giáng sinh, chào đón năm mới cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn về giá phòng, dịch vụ ẩm thực và các gói combo trọn gói.

Gian hàng ẩm thực của đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ 2 năm 2026. (Ảnh: Huy Hoàng)

Để củng cố hình ảnh Hà Nội là điểm đến văn minh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn, công tác bảo đảm chất lượng dịch vụ và môi trường tại các điểm đến luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện toàn thành phố có khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch đón khách, với 59 khu, điểm đã được UBND Thành phố công nhận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tăng cường chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng quản lý, chấn chỉnh hoạt động phục vụ, phát triển sản phẩm mới gắn với giá trị di sản, làng nghề và sinh thái, lấy sự hài lòng và quyền lợi của du khách làm trọng tâm.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cũng siết chặt quản lý đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, ban hành văn bản cảnh báo về tour “0 đồng”. Các cấp chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu doanh nghiệp và cá nhân tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, công khai minh bạch thông tin giá dịch vụ, đồng thời kiên quyết ngăn chặn các hành vi trục lợi thông qua hình thức tour du lịch miễn phí nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của du khách khi đến với Thủ đô.