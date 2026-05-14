UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định về các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và áp dụng một số biện pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Phương tiện giao thông chạy bằng xăng, dầu hiện vẫn đang chiếm số đông trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Thành An

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội tính đến thời điểm nghị quyết được ban hành, đồng thời là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng đăng ký trước thời điểm này. Người dân khi chuyển sang xe máy điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được xem xét hỗ trợ.

Dự kiến, mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ đối với một phương tiện và được lựa chọn một trong hai hình thức hỗ trợ.

Với phương án hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng/xe.

Riêng đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ dự kiến bằng 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không vượt quá 20 triệu đồng. Hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị xe, tối đa 15 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ bằng tiền mặt, người dân đủ điều kiện nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp có thể lựa chọn hình thức nhận vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trị giá 5 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ người dân, Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% lãi suất vay ngân hàng thương mại cho toàn bộ giá trị hợp đồng vay của các đơn vị đủ điều kiện đầu tư phương tiện. Thời gian hỗ trợ kéo dài trong suốt thời gian vay vốn nhưng tối đa không quá 5 năm.

Song song với đó, thành phố dự kiến triển khai cơ chế cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo quy định hiện hành dành cho các tổ chức là chủ đầu tư dự án phương tiện đủ điều kiện.

Theo cơ quan soạn thảo, việc áp dụng điều kiện thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên nhằm ưu tiên nhóm dân cư sinh sống ổn định tại Thủ đô. Quy định xác định thời điểm cư trú và sở hữu xe “tính đến thời điểm ban hành nghị quyết” cũng nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách như đăng ký tạm trú ồ ạt hoặc mua gom xe cũ để nhận hỗ trợ.

Hà Nội cho biết quy định xe điện mới có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên là phù hợp với mặt bằng thị trường hiện nay, khi đa số xe máy điện phổ biến có giá khoảng 12-40 triệu đồng. Quy định này cũng giúp loại bỏ các dòng xe giá rẻ, chất lượng thấp, không đảm bảo an toàn.

Về nguyên tắc hỗ trợ, việc giới hạn “một xe/người” được cho là nhằm kiểm soát đúng đối tượng thụ hưởng, tránh tình trạng một người đứng tên nhiều phương tiện để nhận hỗ trợ. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành lộ trình trước ngày 1/1/2030 để thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện sớm hơn, đồng bộ với kế hoạch giảm phát thải và hạn chế xe máy.

Theo dự thảo, việc cho phép người dân tự lựa chọn giữa hai hình thức hỗ trợ được đánh giá là giải pháp linh hoạt, phù hợp với nhiều nhu cầu thực tế khác nhau.

Mức hỗ trợ trực tiếp 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ nhiều quốc gia và địa phương như Indonesia (12 triệu đồng), Thái Lan (4-8 triệu đồng), TP.HCM (5-20 triệu đồng) hay Trung Quốc (1-3 triệu đồng). Hà Nội cho biết mức hỗ trợ đề xuất hiện tương đương với chính sách tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, thành phố nhận định việc hỗ trợ tới 80-100% giá trị phương tiện đối với hộ nghèo và cận nghèo sẽ tạo động lực lớn, góp phần giảm áp lực tài chính cho nhóm yếu thế trong quá trình chuyển đổi phương tiện.

Theo khảo sát trong dự thảo, thị trường xe máy điện hiện gồm ba phân khúc: phổ thông dưới 20 triệu đồng, tầm trung từ 20-35 triệu đồng và cao cấp trên 35 triệu đồng. Trong đó, phân khúc phổ thông hiện có mức giá thấp nhất khoảng 12 triệu đồng, như VinFast Amio giá 12,8 triệu đồng hay Honda ICON e từ 12,5 triệu đồng.

Ngoài chính sách từ phía nhà nước, nhiều doanh nghiệp cũng đưa ra chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện. Cụ thể, Vingroup đề xuất miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe máy điện VinFast và hỗ trợ 3% lãi suất vay trong 3 năm; EVG Group giảm 10% giá xe cho người dân Hà Nội; V-Green miễn phí sạc cho xe máy điện VinFast trên toàn hệ thống đến hết ngày 31/5/2027.

Cơ quan soạn thảo cho rằng với các chính sách hỗ trợ từ cả nhà nước và doanh nghiệp, cùng mức thu nhập bình quân của người dân Thủ đô khoảng 15 triệu đồng/tháng, việc chuyển đổi sang xe máy điện sẽ không tạo áp lực tài chính quá lớn.