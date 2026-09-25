Hà Nội mùa thu: Vẻ đẹp khiến du khách đắm say. Ảnh Dân Việt

Thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến mùa thu, tập trung vào vẻ đẹp theo mùa, giá trị di sản và những trải nghiệm bản địa đặc trưng, theo TTW.

Mùa thu từ lâu được xem là một trong những thời điểm đẹp nhất để khám phá Hà Nội. Không khí mát mẻ, những hàng cây chuyển sắc, khu phố cổ mang dấu ấn thời gian cùng các món ăn đặc trưng tạo nên một diện mạo riêng của thủ đô.

Hà Nội mùa thu: từ phố cổ đến trải nghiệm bản địa

Không chỉ các điểm tham quan nổi tiếng, Hà Nội còn thu hút du khách bởi những trải nghiệm gần gũi hơn với đời sống địa phương, từ di tích lịch sử, kiến trúc, ẩm thực đến lễ hội, nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.

Những điểm đến quen thuộc như hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Tây hay các khu phố ẩm thực trở thành những lựa chọn đáng chú ý trong hành trình khám phá mùa thu.

Hồ Hoàn Kiếm phù hợp với những buổi dạo bộ và ngắm cảnh, trong khi khu phố cổ mang đến cơ hội khám phá các cửa hàng truyền thống, chợ và nhịp sống đặc trưng của Hà Nội. Hồ Tây đem lại không gian thư thái bên mặt nước, còn Văn Miếu - Quốc Tử Giám giúp du khách tìm hiểu chiều sâu lịch sử và văn hóa của thủ đô.

Mùa thu cũng là thời điểm lý tưởng cho các tour đi bộ, chụp ảnh và những chuyến du lịch chậm, khi du khách dành nhiều thời gian hơn để cảm nhận không gian và đời sống địa phương.

Ẩm thực trở thành một phần của hành trình

Cốm Hà Nội. Ảnh Dân Việt.

Ẩm thực tiếp tục là một trong những điểm nhấn quan trọng trong việc quảng bá Hà Nội. Những món ăn quen thuộc như phở, bún chả, cà phê trứng hay các món ăn đường phố giúp du khách khám phá văn hóa thủ đô thông qua hương vị, theo TTW.

Đặc biệt, cà phê trứng - thức uống gắn với văn hóa cà phê Hà Nội - cùng các tour ẩm thực đường phố đang trở thành những trải nghiệm được nhiều du khách quan tâm.

Việc kết hợp ẩm thực với tham quan di sản cũng phản ánh xu hướng du lịch ngày càng chú trọng trải nghiệm bản địa thay vì chỉ ghé thăm các điểm check-in nổi tiếng.

Hướng tới điểm đến quanh năm

Dù mùa thu là thời điểm nổi bật, Hà Nội đang tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch trong cả năm, tập trung vào du lịch văn hóa, trải nghiệm cộng đồng và các mô hình bền vững.

Chiến dịch quảng bá mùa thu vì vậy không chỉ nhằm thu hút du khách trong một mùa nhất định mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội như một điểm đến giàu bản sắc, nơi du khách có thể lưu trú lâu hơn, khám phá sâu hơn và trải nghiệm đời sống địa phương.

Với sự kết hợp giữa cảnh sắc mùa thu, hệ thống di sản phong phú, ẩm thực đặc trưng và khả năng kết nối hàng không, Hà Nội đang được quảng bá như một trong những điểm đến mùa thu đáng chú ý của Việt Nam, đặc biệt với những du khách tìm kiếm trải nghiệm văn hóa và nhịp sống đô thị mang đậm bản sắc.