Hà Nội: Phê La, mì cay Bosan, Bún bò Huế Ngự Uyển, Café Sóng Vàn bị xử phạt vi phạm ATTP

Theo đó, danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và an toàn thực phẩm trên địa bàn được cập nhật từ ngày 1/1/2026 đến 15/4/2026. Danh sách cho thấy nhiều hàng quán ăn uống, quán cà phê và chuỗi đồ ăn quen thuộc với người tiêu dùng bị xử phạt do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP).

Theo danh sách được công khai, phần lớn các vi phạm tập trung vào lỗi không bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, sử dụng nhân viên không mang đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, hoặc kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

Trong số các cơ sở bị xử phạt có Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Phê La tại số 40 Trần Quốc Hoàn. Cơ sở này bị xử phạt 8 triệu đồng do “sử dụng người chế biến thức ăn mà không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay”. Quyết định xử phạt được ban hành ngày 2/2/2026.

Công ty cổ phần mì cay Bosan Việt Nam tại số 295 phố Tô Hiệu cũng bị xử phạt 8 triệu đồng do “sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay”. Quyết định xử phạt được ban hành ngày 14/1/2026.

Một cơ sở khác là Bún bò Huế Ngự Uyển tại số 134 Nguyễn Khánh Toàn bị phạt 4 triệu đồng với hành vi tương tự, liên quan đến việc nhân viên chế biến không đội mũ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc thực phẩm chín.

Ngoài các lỗi liên quan đến bảo hộ lao động trong chế biến thực phẩm, một số cơ sở còn bị xử phạt với mức tiền cao hơn do vi phạm điều kiện kinh doanh. Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh Xuân Trường Sakura Cơm tự chọn tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt bị xử phạt tổng cộng 32,5 triệu đồng do không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định và kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Trong khi đó, Quán Café Sóng Vàn tại số 299 Quan Hoa bị xử phạt 25 triệu đồng vì kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Quyết định xử phạt được ban hành ngày 13/4/2026.

Danh sách công khai của UBND phường Nghĩa Đô còn ghi nhận nhiều vi phạm khác như không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản riêng đối với thực phẩm sống và chín; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo trong khu vực bếp ăn; người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở dược vắng mặt nhưng không ủy quyền theo quy định…

Việc địa phương chủ động công khai danh sách các cơ sở vi phạm được nhiều người đánh giá là động thái tích cực nhằm tăng tính minh bạch trong công tác quản lý ATTP, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm thông tin khi lựa chọn địa điểm ăn uống. Trong bối cảnh thị trường dịch vụ ăn uống phát triển nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, vấn đề bảo đảm ATTP đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Thực tế cho thấy, nhiều vi phạm bị xử phạt không phải lỗi quá phức tạp nhưng lại liên quan trực tiếp đến quy trình chế biến và thói quen vận hành tại cơ sở kinh doanh. Việc nhân viên không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay hay không phân tách thực phẩm sống - chín đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nếu kéo dài.

Động thái công khai danh sách vi phạm của chính quyền địa phương cũng được xem là một hình thức giám sát xã hội, tạo áp lực để các cơ sở kinh doanh ăn uống chú trọng hơn tới quy trình vận hành, đào tạo nhân viên và tuân thủ quy định ATTP thay vì chỉ tập trung vào mở rộng kinh doanh hay xây dựng hình ảnh thương hiệu.