Hà Nội: Thu giữ, sản phẩm nghi giả mạo thương hiệu, thời trang quốc tế
Lê Minh
11/05/2026 11:41 AM (GMT+7)
Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm nghi giả mạo thương hiệu thời trang quốc tế
Lực lượng chức năng vừa phát hiện và tạm giữ gần 500 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế trong quá trình kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.
Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN), Bộ Công Thương cho biết, đơn vị tiếp tục phát hiện lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội.
Cụ thể, ngày 08/5, Cục TTTN đã tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Phan Thị Hiền tại số 102 phố Nhổn, TDP số 15, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 464 sản phẩm thời trang các loại gồm giày, dép, túi xách, quần áo, dây thắt lưng, mũ, tất… mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như NIKE, ADIDAS, GUCCI, LOUIS VUITTON, BURBERRY, DIOR, HERMES, PUMA, LACOSTE và DOLCE&GABBANA.
Lô hàng gồm 34 chủng loại, toàn bộ đều chưa qua sử dụng, có tổng giá trị theo giá niêm yết tại cửa hàng hơn 148 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.
Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hình ảnh và thông tin sản phẩm đã được gửi tới đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu liên quan để phục vụ công tác giám định, xác định hàng thật - hàng giả.
Việc đẩy mạnh kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm nhằm triển khai có hiệu quả Công điện hỏa tốc số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Quyết định số 1098 ngày 08/5/2026 của Bộ Công Thương về Cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Trước đó, ngày 07/5, Cục TTTN cũng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh PHAM LUXU tại số 27 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội, phát hiện 140 sản phẩm mang nhãn hiệu BURBERRY và GUCCI có dấu hiệu giả mạo, với tổng trị giá hàng hóa gần 100 triệu đồng.
Hiện Cục TTTN đang tiếp tục tăng cường rà soát địa bàn, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt đối với nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm và các mặt hàng có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cao./.
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