Hạ tầng chịu áp lực phát triển, người dân TP.HCM mong sớm gỡ "điểm nghẽn" giao thông và y tế

Giao thông xuống cấp do hoạt động thi công, cùng việc chậm đưa bệnh viện 1.500 giường vào khai thác đang trở thành những vấn đề được nhiều cử tri TP.HCM quan tâm. Theo các chuyên gia, việc sớm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng sẽ góp phần cải thiện môi trường sống và tạo động lực cho phát triển kinh tế - đô thị.

Quá trình triển khai đồng loạt nhiều dự án giao thông và nhà ở tại TP.HCM đang tạo diện mạo mới cho đô thị, nhưng cũng làm gia tăng áp lực lên hạ tầng hiện hữu. Đây là nội dung được nhiều cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu số 1 HĐND TP.HCM sau kỳ họp thứ 3.

Tại phường Thuận Giao, người dân cho biết tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai đang xuống cấp nghiêm trọng do lượng lớn xe ben, xe tải chở vật liệu phục vụ các dự án xây dựng lưu thông liên tục. Nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi, bụi phát sinh vào mùa khô, trong khi mùa mưa thường xuyên ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cử tri kiến nghị tuyến giao thông đường Nguyễn Thị Minh Khai đang xuống cấp nghiêm trọng do lượng lớn xe ben, xe tải chở vật liệu phục vụ các dự án xây dựng lưu thông liên tục. Ảnh: Gia Linh

Cử tri kiến nghị thành phố yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng trong quá trình thi công; đồng thời kiểm soát chặt xe chở vật liệu, xử lý tình trạng quá tải và không che chắn gây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận, tuyến Nguyễn Thị Minh Khai hiện phục vụ nhiều dự án lớn như Vành đai 3, kênh Suối Cát và các khu nhà ở mới, khiến áp lực giao thông ngày càng gia tăng. Ngoài giao thông, nhiều cử tri cũng đề nghị sớm xử lý hệ thống cây xanh xuống cấp trên đường Thuận Giao 24 và tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Một vấn đề khác được người dân đặc biệt quan tâm là tiến độ đưa Bệnh viện Đa khoa quy mô 1.500 giường vào hoạt động. Theo cử tri, công trình này được kỳ vọng sẽ giảm tải cho hệ thống y tế hiện hữu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Tuy nhiên đến nay bệnh viện vẫn chưa vận hành.

Trước các kiến nghị, bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết địa phương sẽ rà soát, khắc phục các hạng mục hạ tầng bị xuống cấp, đồng thời làm việc với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công và giảm ảnh hưởng đến giao thông.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND TP.HCM, bà Nguyễn Thu Cúc cho biết HĐND thành phố sẽ tiếp tục giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, bảo đảm các vấn đề được xử lý đến cùng. Đối với chương trình khám sức khỏe miễn phí đang triển khai trên địa bàn, bà cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Việc xử lý các điểm nghẽn về giao thông và sớm đưa các công trình hạ tầng xã hội trọng điểm vào khai thác không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.