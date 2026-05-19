Hạ tầng đường sắt tăng tốc, bất động sản quanh Ga Thủ Thiêm "rục rịch"
Gia Linh
19/05/2026 11:34 AM (GMT+7)
Hàng loạt dự án đường sắt đô thị, metro và kết nối sân bay Long Thành đang tạo kỳ vọng mới cho khu Đông TPHCM. Trong đó, Ga Thủ Thiêm được xem là “mắt xích” chiến lược có thể kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản, thương mại và đô thị tích hợp trong nhiều năm tới
Thị trường bất động sản khu Đông TPHCM đang xuất hiện thêm động lực tăng trưởng mới khi hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt chiến lược được thúc đẩy triển khai quanh khu vực Ga Thủ Thiêm. Không chỉ là ga metro, nơi đây được định hướng trở thành đầu mối kết nối đa tầng giữa metro, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến kết nối sân bay Long Thành.
Theo giới phân tích, điều đáng chú ý không nằm ở riêng công trình nhà ga mà ở khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ thị trường bất động sản phía Đông. Khi thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến sân bay Long Thành được rút ngắn còn khoảng 30 phút thông qua tuyến đường sắt mới, mặt bằng giá trị bất động sản tại Thủ Thiêm, An Phú, Thạnh Mỹ Lợi hay dọc trục kết nối TP Thủ Đức được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi.
Nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản TPHCM đang bước vào giai đoạn mà yếu tố hạ tầng giao thông công cộng sẽ quyết định dòng tiền đầu tư. Thay vì phát triển theo mô hình mở rộng dàn trải, các đô thị lớn hiện ưu tiên phát triển quanh các đầu mối giao thông công cộng theo mô hình TOD.
Ga Thủ Thiêm được xem là “mắt xích” chiến lược có thể kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản khu Đông TPHCM. Ảnh: Gia Linh
Ông Troy Griffiths - Cố vấn cấp cao Savills Việt Nam, nhận định mô hình TOD là giải pháp dài hạn để tạo thêm nguồn cung và khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị.
Điểm khác biệt của Ga Thủ Thiêm là ngoài vai trò giao thông, khu vực này còn được định hướng phát triển thành trung tâm thương mại, dịch vụ và không gian đô thị tích hợp. Điều này giúp khu Đông có cơ hội hình thành một “downtown mới”, tương tự mô hình phát triển quanh các siêu nhà ga tại Tokyo hay Hong Kong.
Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp bất động sản đã bắt đầu đón đầu xu hướng này. Một số nhà phát triển đang nghiên cứu các mô hình đô thị tích hợp quanh Ga Thủ Thiêm nhằm tận dụng lợi thế kết nối và dòng khách tương lai. Trong đó, SonKim Land mới đây đề xuất ý tưởng phát triển khu đô thị phức hợp theo định hướng TOD 5.0 tại khu vực này.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý thị trường cần tránh tâm lý đầu cơ quá sớm. Giá trị thực của bất động sản TOD chỉ hình thành khi hạ tầng được triển khai đồng bộ, tiến độ các tuyến metro và đường sắt liên vùng được đảm bảo, đồng thời hệ sinh thái thương mại - dịch vụ quanh nhà ga phát triển đúng kỳ vọng.
Trong dài hạn, việc hình thành siêu đầu mối giao thông tại Thủ Thiêm được xem là bước đi quan trọng giúp TPHCM tái cấu trúc không gian đô thị, kéo giãn áp lực khỏi khu trung tâm cũ và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản phía Đông.
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