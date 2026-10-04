Hạ tầng mở đường, thị trường bất động sản dọc Vành đai 3 được chú ý
Gia Linh
04/10/2026 12:00 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm tại khu Đông TP.HCM và vùng lân cận đang tăng tốc về đích, thị trường bất động sản khu vực tiếp tục đón thêm những yếu tố hỗ trợ về kết nối. Mới nhất, 17km Vành đai 3 từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 11/2026.
Đoạn Vành đai 3 TP.HCM trên cao dài 17km từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến khai thác trong tháng 11/2026. Khi tuyến đường dần thành hình, khả năng kết nối giữa TP.HCM, khu vực Bình Dương cũ và Đồng Nai tiếp tục được cải thiện, đồng thời tạo thêm động lực hạ tầng cho thị trường bất động sản phía Đông.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 2/10, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng các sở, ngành và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3.
Theo Ban Giao thông, đoạn trên cao từ nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn hiện cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hoàn thiện hạng mục an toàn giao thông và những phần việc còn lại, hướng đến mục tiêu đưa toàn bộ 17km vào khai thác trong tháng 11/2026.
Hai vị trí quan trọng cần hoàn thiện là nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao Tân Vạn. Trong đó, Tân Vạn được đánh giá là nút giao phức tạp nhất toàn dự án, từng khởi công chậm hơn các gói thầu khác khoảng 5-6 tháng. Đến nay, công trình cũng đã cơ bản hoàn thành.
Thị trường bất động sản dọc Vành đai 3 được chú ý khi công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Gia Linh
Ở các đoạn qua khu vực Bình Dương cũ và phía Tây TP.HCM, phần lớn vị trí đã hoàn thành công tác gia tải, nhiều cầu cơ bản hoàn thành. Một số đoạn đang thi công lớp đá và thảm bê tông nhựa.
Dự án hiện vẫn đối mặt với áp lực từ biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và tình trạng khan hiếm một số vật liệu nhập khẩu, đặc biệt là nhựa đường. Chủ đầu tư đang phối hợp với các nhà thầu chủ động nguồn cung và điều phối vật liệu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ.
Toàn tuyến Vành đai 3 dài hơn 76km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỉ đồng, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đây được xem là một trong những công trình hạ tầng quan trọng nhằm tăng khả năng kết nối giữa TP.HCM với các địa phương trong vùng.
Việc 17km Vành đai 3 chuẩn bị khai thác đáng chú ý không chỉ ở khía cạnh giao thông. Tuyến đường còn đi qua và kết nối nhiều khu vực đô thị, công nghiệp đang phát triển tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Khi đưa vào sử dụng, đoạn tuyến sẽ tạo thêm hướng di chuyển giữa khu vực Bình Dương cũ với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời kết nối với các trục hướng về hệ thống cảng và sân bay Long Thành.
Đối với thị trường bất động sản, hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và sức hấp dẫn của một khu vực. Việc thời gian di chuyển giữa các đô thị được rút ngắn có thể mở rộng phạm vi lựa chọn nơi ở của người lao động, đồng thời cải thiện điều kiện phát triển các dự án nhà ở, thương mại, kho vận và dịch vụ dọc các hành lang giao thông mới.
Đáng chú ý, khu vực Tân Vạn nằm gần các đô thị có tốc độ phát triển nhanh của Bình Dương cũ và giữ vị trí kết nối với TP.HCM, Đồng Nai. Khi Vành đai 3 được khai thác đồng bộ với các tuyến cao tốc và mạng lưới đường kết nối sân bay Long Thành, khả năng tiếp cận của khu vực này sẽ tiếp tục thay đổi.
Tuy nhiên, tác động của hạ tầng lên giá bất động sản không diễn ra đồng đều. Giá trị của từng khu vực còn phụ thuộc vào quy hoạch, pháp lý dự án, nguồn cung, nhu cầu ở thực và khả năng hình thành các hoạt động kinh tế thực tế sau khi tuyến đường vận hành.
Trước mắt, việc 17km Vành đai 3 dự kiến thông xe trong tháng 11 sẽ bổ sung thêm một mắt xích cho mạng lưới giao thông phía Đông, trong bối cảnh sân bay Long Thành cũng tiến gần thời điểm khai thác. Sự kết nối của các dự án hạ tầng lớn được kỳ vọng tiếp tục định hình lại không gian phát triển đô thị và thị trường bất động sản khu vực trong những năm tới.
Hạ tầng mở đường, thị trường bất động sản dọc Vành đai 3 được chú ý
Trong bối cảnh hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm tại khu Đông TP.HCM và vùng lân cận đang tăng tốc về đích, thị trường bất động sản khu vực tiếp tục đón thêm những yếu tố hỗ trợ về kết nối. Mới nhất, 17km Vành đai 3 từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 11/2026.
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Trong bối cảnh hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm tại khu Đông TP.HCM và vùng lân cận đang tăng tốc về đích, thị trường bất động sản khu vực tiếp tục đón thêm những yếu tố hỗ trợ về kết nối. Mới nhất, 17km Vành đai 3 từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến Tân Vạn đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 11/2026.
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