Hạ tầng tăng tốc, bất động sản ven sông phía Đông Bắc TP.HCM đón cơ hội bứt phá

Khu vực phía Đông Bắc TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai đồng thời. Đây được xem là yếu tố có thể tác động tích cực đến sức hút của thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực dọc sông Sài Gòn - nơi quỹ đất phát triển ngày càng khan hiếm.

Một trong những dự án được thị trường quan tâm là kế hoạch mở rộng Quốc lộ 13 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Bắc. Sau nhiều năm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án đang ghi nhận chuyển biến rõ rệt.

Theo địa phương, phần lớn các trường hợp bị ảnh hưởng đã hoàn tất nhận bồi thường, tạo điều kiện để đẩy nhanh thi công. Khi hoàn thành, Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng từ quy mô 4-6 làn xe lên 10 làn, kết hợp cầu cạn và hệ thống đường song hành nhằm nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Bắc thành phố.

Song hành với dự án này là tuyến đường ven sông Sài Gòn đang được triển khai theo từng giai đoạn. Tuyến đường dài khoảng 7,4 km, quy hoạch rộng 32 m với 6 làn xe, kết nối các khu vực Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa và liên thông với nhiều trục giao thông hiện hữu.

Hạ tầng đồng loạt "mở đường" cho cực tăng trưởng bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Theo kế hoạch, nhiều đoạn tuyến sẽ hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026 để sớm triển khai xây dựng. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường không chỉ chia sẻ lưu lượng với Quốc lộ 13 mà còn tạo thêm trục giao thông ven sông, góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các khu dân cư và khu đô thị.

Đáng chú ý, khi kết hợp với Vành đai 3 đang dần hình thành và định hướng kết nối Vành đai 4 trong tương lai, khu vực Đông Bắc TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đầu mối giao thông quan trọng của vùng đô thị mở rộng.

Trong bối cảnh hạ tầng liên tục được đầu tư, nhiều dự án bất động sản tại khu vực ven sông Sài Gòn được đánh giá sẽ hưởng lợi nhờ khả năng kết nối ngày càng thuận tiện cũng như giá trị cảnh quan tự nhiên.

Các chuyên gia cho rằng, xu hướng phát triển đô thị hiện nay không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông mà còn hướng tới việc khai thác không gian ven sông, phát triển các khu đô thị sinh thái kết hợp thương mại, dịch vụ và tiện ích cộng đồng. Điều này giúp gia tăng sức hấp dẫn của các dự án sở hữu vị trí gần mặt nước.

Các chuyên gia nhận định, hạ tầng luôn là một trong những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của thị trường bất động sản. Khi các dự án giao thông lớn đồng loạt về đích, khu vực ven sông phía Đông Bắc TP.HCM có thêm cơ sở để thu hút dòng vốn đầu tư, đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành các khu đô thị hiện đại gắn với không gian sinh thái và hệ thống kết nối đa phương thức.