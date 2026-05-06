Hải Phòng bố trí 17 điểm trông xe miễn phí quy mô lớn phục vụ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026
Thu Thuỷ
06/05/2026 7:41 PM (GMT+7)
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân,du khách, đại biểu tham dự chương trìntrong dịp khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, địa phương đã bố trí 17 điểm trông giữ xe miễn phí với quy mô lớn tại khu vực Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm và vùng lân cận.
Theo phương án được UBND phường Thủy Nguyên triển khai, các điểm trông giữ xe được phân bổ theo từng thời điểm và đối tượng, bảo đảm phục vụ đồng thời người dân, đại biểu và khách mời tham dự chương trình.
Trước thời điểm khai mạc, trong ngày 6/5, 4 điểm trông giữ xe mô tô được bố trí trên vỉa hè Đại lộ Đông Tây, với tổng diện tích khoảng 14.400 m², có khả năng tiếp nhận khoảng 7.200 phương tiện. Đối với ô tô, các phương tiện được hướng dẫn dừng, đỗ trong phạm vi Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.
Đến ngày 8/5 – thời điểm diễn ra chương trình khai mạc, hệ thống điểm trông giữ xe được mở rộng, trong đó người dân có thể sử dụng 5 điểm chính.
Với ô tô, 3 điểm đỗ được bố trí tại khu vực Dự án Hoàng Huy New City (quy mô khoảng 500 xe), tuyến đường Máng Nước và đường Đỗ Mười (mỗi điểm dài khoảng 1.000 m, sức chứa khoảng 200 xe).
Đối với xe máy, 2 điểm trông giữ tập trung tại khu đô thị Hoàng Huy New City với sức chứa khoảng 5.000 xe và khu vực sân bóng Dương Quan cũ, đáp ứng khoảng 4.000 xe.
Song song với đó, thành phố cũng bố trí 8 điểm đỗ xe ô tô dành cho đại biểu trên các trục Đại lộ Bắc Nam, Đại lộ Đông Tây và đường Trần Kiên, tổng sức chứa khoảng 1.300 xe. Khu vực dành cho khách mời được bố trí trong phạm vi các tuyến đường thuộc dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, với khoảng 1.100 vị trí đỗ ô tô và một điểm trông giữ xe máy quy mô khoảng 1.700 xe.
Để bảo đảm trật tự giao thông, người dân được khuyến cáo không dừng, đỗ phương tiện trên tuyến đường Đỗ Mười theo phương án phân luồng đã được công bố.
Việc tổ chức các điểm trông giữ xe quy mô lớn không chỉ tạo thuận lợi cho người dân tham dự sự kiện mà còn góp phần giảm áp lực giao thông, bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ khai mạc.
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