Hải Phòng cấm biển từ 16 giờ ngày 3/7, khẩn trương đưa toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 1
Thu Thuỷ
03/07/2026 7:17 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (Maysak), từ 16 giờ ngày 3/7, TP Hải Phòng chính thức cấm toàn bộ hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu hoàn thành việc đưa phương tiện, người lao động trên biển vào nơi tránh trú an toàn trước 19 giờ cùng ngày.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (Maysak), từ 16 giờ ngày 3/7, TP Hải Phòng chính thức cấm toàn bộ hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu hoàn thành việc đưa phương tiện, người lao động trên biển vào nơi tránh trú an toàn trước 19 giờ cùng ngày.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng, kể từ 16 giờ ngày 3/7, các tàu du lịch, tàu cá và mọi phương tiện thủy không được ra khơi. Thành phố cũng tạm dừng toàn bộ hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản tại khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi nhằm bảo đảm an toàn trước bão.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng chính quyền các xã, phường ven biển và đặc khu được giao khẩn trương thông báo, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển, người lao động trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn bằng mọi biện pháp. Việc sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 3/7, không để xảy ra va chạm, chìm tàu.
Các lực lượng chức năng kiên quyết không cho tàu thuyền đã vào nơi tránh trú tiếp tục hoạt động trong điều kiện thời tiết nguy hiểm; trường hợp cần thiết sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Bộ đội Biên phòng cũng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với bão số 1 theo phương châm chủ động ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.
Thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại khu vực trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, nhà ở xuống cấp trước khi bão đổ bộ; đặc biệt ưu tiên bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương.
Các địa phương ven biển phải kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện thủy, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, lồng bè khi bão ảnh hưởng. Riêng đặc khu Bạch Long Vĩ phải hoàn thành trước 24 giờ ngày 3/7, các địa phương còn lại hoàn thành trước 12 giờ ngày 4/7.
UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu thông tin kịp thời cho du khách và các cơ sở lưu trú về diễn biến bão, không để người dân và khách du lịch đến khu vực ven biển khi thời tiết nguy hiểm.
Các sở, ngành được giao chủ động triển khai phương án bảo vệ hệ thống đê điều, hồ đập, công trình giao thông, khu công nghiệp, cảng biển, khu du lịch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ ngày 3/7, tâm bão số 1 nằm trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320 km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420 km về phía đông nam. Bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 12 km/giờ.
Dự báo trong 24-72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc tây bắc rồi chuyển dần lên phía bắc và đông bắc. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 3/7, vịnh Bắc Bộ, trong đó có khu vực Bạch Long Vĩ, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4 m, biển động rất mạnh.
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