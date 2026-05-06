Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2026

Theo đó, từ 17 giờ đến 18 giờ 30 các ngày 6, 7 và 9/5, cấm người và phương tiện lưu thông vào khu vực trung tâm Nhà hát lớn thành phố qua các tuyến phố sau:

Phố Hoàng Văn Thụ (đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ - Trần Quang Khải đến ngã tư Cầu Đất); Phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Trần Phú); Phố Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Đại Hành đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Đinh Tiên Hoàng).

Phố Trần Phú (đoạn từ ngã tư Nguyễn Đức Cảnh - Cầu Đất đến ngã tư Trần Phú - Nguyễn Khuyến); Phố Quang Trung (đoạn từ ngã tư Quang Trung - Hoàng Văn Thụ đến ngã ba đường phía sau Nhà triển lãm); Phố Nguyễn Đức Cảnh (đoạn từ ngã ba giao với đường phía sau Nhà triển lãm); Phố Lê Đại Hành (đoạn từ ngã ba Lê Đại Hành - Phan Chu Trinh đến ngã tư Lê Đại Hành - Trần Hưng Đạo).

Phố Cầu Đất (đoạn từ ngã 4 Cầu Đất – Hai Bà Trưng đến ngã 4 Cầu Đất – Nguyễn Đức Cảnh). Phố Mê Linh (đoạn từ ngã 3 Mê Linh – Quang Trung đến ngã 4 Mê Linh – Nguyễn Đức Cảnh). Phố Nguyễn Khuyến (đoạn từ ngã 4 Nguyễn Khuyến - Trần Phú đến ngã 3 Nguyễn Khuyến - Trần Nhật Duật).

Cấm phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, đoạn từ ngã ba Trần Hưng Đạo - Lê Đại Hành đến ngã ba Quang Trung - Mê Linh.

Phân luồng giao thông tạm thời trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2026. Ảnh: MD

Từ 16h đến 23h ngày 8/5, cấm phương tiện xe ô tô tải từ 2,5T, xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông về hướng trung tâm tổ chức sự kiện. Tuyến đường 359, đoạn từ Ngã ba ĐT.359-đường 9C (ngã ba VSIP) hướng về trung tâm tổ chức sự kiện.

Tuyến đường Máng nước (đoạn từ Ngã tư đường Máng nước-đường 9C hướng về trung tâm sự kiện); tuyến đường Đỗ Mười kéo dài (đoạn từ Ngã ba Đỗ Mười-đường 9C hướng về trung tâm sự kiện); tuyến Lê Thánh Tông, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Bạch Đằng, Hùng Vương (từ ngã tư Lê Thánh Tông - Lê Lai đến ngã ba Sở Dầu);

Tuyến Lê Hồng Phong, từ ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng về trung tâm sự kiện; tuyến Lạch Tray, từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng về trung tâm sự kiện; tuyến Hồ Sen, từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp hướng về trung tâm sự kiện;

Tuyến Trần Nguyên Hãn, từ ngã tư Trần Nguyên Hãn - Tô Hiệu hướng về trung tâm sự kiện; tuyến đường Mới (từ ngã 5 Cơ Điện về nút giao Nam Cầu Bính) đi về phía cầu Bính; tuyến đường Hồng Bàng (từ ngã tư đền liệt sĩ Hồng Bàng về nút giao Nam Cầu Bính).

Xe ô tô tải từ 2,5T, xe khách từ 29 chỗ trở lên di chuyển từ nội thành Hải Phòng - phường Thủy Nguyên, phường Thiên Hương và ngược lại qua cầu Kiền và cầu Hoàng Gia.

Từ 17 giờ đến 22 giờ, Phòng Cảnh sát giao thông cấm tất cả các phương tiện qua cầu Hoàng Văn Thụ và cầu Bính (trừ xe có Cảnh sát giao thông dẫn đường; xe có phù hiệu của Ban Tổ chức; xe công vụ). Đồng thời, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường tỉnh 359 (đoạn từ ngã ba ĐT.359 - đường Đông Tây đến ngã tư Tân Dương).

Bố trí nhiều điểm đỗ xe cho nhân dân

Để thuận tiện cho việc đi lại và đỗ xe của người dân trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Phượng đỏ, lực lượng chức năng đã bố trí nhiều điểm đỗ xe tại các vị trí sau:

Đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ cánh gà bên phải Nhà hát lớn đến nút giao đường Trần Quang Khải).

Đường Đinh Tiên Hoàng (từ cánh gà bên trái Nhà hát lớn đến nút giao đường Trần Quang Khải); Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Hưng Đạo đến ngã ba Hoàng Diệu - Trần Hưng Đạo); Đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú đến ngã ba Lê Thánh Tông - Trần Phú)

Trụ sở Bộ chỉ huy Bộ Đội biên phòng cũ, Số 27 Lương Khánh Thiện; Trường THPT Ngô Quyền, số 02 Mê Linh; Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh; Công viên thể thao Hồ Sen, số 10 Hồ Sen.

Ngoài các vị trí trên các phương tiện xe máy có thể đỗ trên vỉa hè khu vực vườn hoa Tố Hữu, vườn hoa Kim Đồng theo hướng dẫn của UBND phường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Gia Viên.

Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông.