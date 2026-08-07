Hải Phòng còn bao nhiêu hội quần chúng sau khi sắp xếp, tinh gọn?
Nguyễn Đại
07/08/2026 8:13 AM (GMT+7)
Hải Phòng triển khai sắp xếp, sáp nhập các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, thống nhất còn 14 hội.
Sắp xếp, sáp nhập còn 14 hội quần chúng
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố.
Theo Quyết định số 509 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đề án số 06 của Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở thành phố được phê duyệt, sau sắp xếp, thành phố thống nhất còn 14 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, gồm:
1. Liên hiệp Các hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng;
2. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng;
3. Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng;
4. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng;
5. Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng;
6. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng;
7. Hội Đông y thành phố Hải Phòng;
8. Hội Người cao tuổi thành phố Hải Phòng
9. Hội Luật gia thành phố Hải Phòng
10. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng
11. Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng
12. Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng
13. Câu lạc bộ Bạch Đằng
14. Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hải Phòng
Cũng theo Đề án số 06, Hội Người mù thành phố và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố được sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ thành phố, bảo đảm giữ nguyên biên chế, nguồn chi thường xuyên, cơ sở vật chất và nhiệm vụ được giao của các hội sau sáp nhập.
Hội Làm vườn thành phố và Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố được sáp nhập vào Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố, đồng thời bảo đảm biên chế, nguồn chi thường xuyên, cơ sở vật chất và nhiệm vụ được giao của các hội sau sáp nhập.
Hoàn thành đề án sáp nhập hội quần chúng trước ngày 20/8
Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và các cơ quan chức năng hướng dẫn, tháo gỡ, phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh việc sắp xếp các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Hội Chữ thập đỏ thành phố chủ trì, phối hợp với Hội Người mù thành phố và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố xây dựng đề án sáp nhập.
Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố chủ trì, phối hợp Hội Làm vườn thành phố và Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố xây dựng đề án sáp nhập. Các đề án hoàn thành trước ngày 20/8.
Ông Phạm Văn Lập cũng yêu cầu việc xây dựng đề án phải kế thừa, phát huy thế mạnh của các hội trước đây, bảo đảm mô hình tổ chức hài hoà, ổn định, hiệu quả sau sáp nhập.
Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan bám sát quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, tham mưu hỗ trợ để việc sắp xếp được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu và quy định.
Đổi tên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thành Trường Chính trị Trường Chinh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa ban hành quyết định về việc đổi tên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thành Trường Chính trị Trường Chinh, tỉnh Ninh Bình. Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.
Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn gây dư luận xấu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh - nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ) do vi phạm rất nghiêm trọng, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Lạng Sơn: Tập huấn Quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Sáng 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho đội ngũ cán bộ, lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Gần 60 năm tìm anh hy sinh trên đất Lào, hai người em gửi hy vọng vào nhịp cầu ADN
Gần 60 năm qua, chiếc túi hồ sơ đã ngả màu vẫn được ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1949), trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, gìn giữ như báu vật. Mỗi lần mở ra, ông lại cẩn thận vuốt từng tờ giấy báo tử, bản trích lục đã hoen mờ, mang theo hy vọng mong manh về ngày tìm được nơi người anh trai đã hy sinh.
Ninh Bình ra quân đợt cao điểm xử lý xe quá tải, bảo vệ đê điều trước mùa mưa lũ
Nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống đê điều, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình vừa chính thức triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn.
Phú Thọ chuyển trục tăng trưởng bằng tri thức, dữ liệu số
Không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Phú Thọ đang chuyển đổi mô hình phát triển, giảm phụ thuộc vào tài nguyên và các lợi thế truyền thống, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu làm động lực mới.
Đổi tên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thành Trường Chính trị Trường Chinh
Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn gây dư luận xấu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh - nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ) do vi phạm rất nghiêm trọng, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Lạng Sơn: Tập huấn Quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Sáng 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho đội ngũ cán bộ, lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Gần 60 năm tìm anh hy sinh trên đất Lào, hai người em gửi hy vọng vào nhịp cầu ADN
Gần 60 năm qua, chiếc túi hồ sơ đã ngả màu vẫn được ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1949), trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, gìn giữ như báu vật. Mỗi lần mở ra, ông lại cẩn thận vuốt từng tờ giấy báo tử, bản trích lục đã hoen mờ, mang theo hy vọng mong manh về ngày tìm được nơi người anh trai đã hy sinh.