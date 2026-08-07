Hải Phòng còn bao nhiêu hội quần chúng sau khi sắp xếp, tinh gọn?

Sắp xếp, sáp nhập còn 14 hội quần chúng

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Theo Quyết định số 509 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đề án số 06 của Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở thành phố được phê duyệt, sau sắp xếp, thành phố thống nhất còn 14 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, gồm:

1. Liên hiệp Các hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng;

2. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng;

3. Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng;

4. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng;

5. Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng;

6. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng;

7. Hội Đông y thành phố Hải Phòng;

8. Hội Người cao tuổi thành phố Hải Phòng

9. Hội Luật gia thành phố Hải Phòng

10. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng

11. Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng

12. Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng

13. Câu lạc bộ Bạch Đằng

14. Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hải Phòng



Cũng theo Đề án số 06, Hội Người mù thành phố và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố được sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ thành phố, bảo đảm giữ nguyên biên chế, nguồn chi thường xuyên, cơ sở vật chất và nhiệm vụ được giao của các hội sau sáp nhập.

Hội Làm vườn thành phố và Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố được sáp nhập vào Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố, đồng thời bảo đảm biên chế, nguồn chi thường xuyên, cơ sở vật chất và nhiệm vụ được giao của các hội sau sáp nhập.

Hoàn thành đề án sáp nhập hội quần chúng trước ngày 20/8

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và các cơ quan chức năng hướng dẫn, tháo gỡ, phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh việc sắp xếp các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Hội Chữ thập đỏ thành phố chủ trì, phối hợp với Hội Người mù thành phố và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố xây dựng đề án sáp nhập.

Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố chủ trì, phối hợp Hội Làm vườn thành phố và Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố xây dựng đề án sáp nhập. Các đề án hoàn thành trước ngày 20/8.

Ông Phạm Văn Lập cũng yêu cầu việc xây dựng đề án phải kế thừa, phát huy thế mạnh của các hội trước đây, bảo đảm mô hình tổ chức hài hoà, ổn định, hiệu quả sau sáp nhập.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan bám sát quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, tham mưu hỗ trợ để việc sắp xếp được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu và quy định.