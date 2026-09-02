Hải Phòng đón hơn 1 triệu lượt khách dịp Quốc khánh, phố đi bộ ẩm thực đêm tạo sức hút mới

Kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay, Hải Phòng không chỉ rực rỡ cờ hoa mà còn trở thành điểm hẹn sôi động của hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí dành cho người dân và du khách.

Hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu gần 1.600 tỷ đồng

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/8 đến hết ngày 2/9/2026) Hải Phòng ước đón và phục vụ 1.063.000 lượt khách, trong đó có khoảng 36.890 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.594,5 tỷ đồng.

Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 45%. Trong 3 ngày cao điểm 30/8, 31/8 và 1/9, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất từ 75-80%.

Đông đảo người dân Hải Phòng và du khách thập phương đến thưởng thức ẩm thực tại Phố đi bộ tại dải vườn hoa trung tâm nhà hát thành phố. Ảnh: Thu Thuỷ.

Bên cạnh sức hút từ du lịch biển đảo, văn hóa và lịch sử, du lịch ẩm thực - foodtour tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng. Việc đưa vào hoạt động Phố đi bộ ẩm thực đêm tại khu vực trung tâm đô thị di sản đã tạo thêm điểm nhấn mới, kết nối trải nghiệm ẩm thực với các công trình biểu tượng như Nhà hát thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Dải vườn hoa trung tâm và Đền Nghè.

Chị Nguyễn Thị Hồng trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) cho biết, những năm trước gia đình chị thường chọn đi du lịch ở Cát Bà hay Đồ Sơn hoặc nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên năm nay, thời gian nghỉ lễ khá dài ngày nhưng cả gia đình chị Hồng lại đổi hướng chọn về quê thăm người thân, chị cho các con đi du lịch trải nghiệm ngay tại quê hương.

Các món ẩm thực đêm tại Phố đi bộ đêm tại dải vườn hoa trung tâm nhà hát thành phố Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ.

Trước đó, gia đình chị Hồng đã có dịp đến tham dự khu Phố đi bộ ẩm thực đêm tại dải vườn hoa trung tâm nhà hát thành phố.

"Ở đây các thành viên trong gia đình tôi được hoà mình vào không khí đông vui của hàng nghìn người dân cũng đến đây. Các thành viên của gia đình đều tỏ ra hài lòng không chỉ là những gian hàng ăn uống mà cả một không gian đủ hấp dẫn. Mọi gia đình đều có thể đi dạo, trẻ em có chỗ vui chơi ... tại đây mình có thể cảm nhận rõ hơn về đời sống, văn hóa của thành phố Cảng xinh đẹp của mình"- chị Hồng chia sẻ thêm.

Phố đi bộ ẩm thực đêm và chuỗi hoạt động văn hóa tạo sức hút mới

Không gian phố đi bộ trở nên sôi động với các hoạt động diễu hành, biểu diễn quân nhạc, nghệ thuật đường phố, múa lân - sư - rồng cùng hàng loạt trải nghiệm ẩm thực, mua sắm.

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng với sự tham gia của trên 3.000 người. Ảnh: Cổng thông tin điện tử.

Cùng với đó, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức như “Hải Phòng Concert 2026”, vở múa rối “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, vở chèo “Chuyện tình mùa hoa gạo”... tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách.

Bảo tàng Hải Phòng cũng thu hút đông đảo công chúng với các hoạt động trải nghiệm văn hóa phong phú như làm bánh đậu xanh, khắc in mộc bản, làm cốm, bện mũ rơm thời chiến, trang trí hoa văn trên gốm.

Chị Đào Thị Vui trú tại phường Lê Chân cho biết, năm nay có điểm vui chơi mới ngay gần nhà với nhiều hoạt động hấp dẫn nên các con, các cháu trong nhà chẳng đòi đi đâu xa, ngày nào cũng vui chơi ở phố đi bộ, đi xem phim và tham gia chương trình nghệ thuật đường phố, thưởng thức các món ẩm thực ở đây.

"Lần đầu tiên, gia đình tôi không phải cho các con đi chơi xa mà vẫn thấy hấp dẫn. Năm nay ở nhà vẫn có nhiều trò vui, không phải chứng kiến cảnh cảnh chờ phà vài tiếng như những năm đi đảo Cát Bà hay cảnh tắc đường di chuyển ra Đồ Sơn. Một số gia đình ở đây cũng chọn cách vui chơi tại Phố đi bộ như gia đình tôi nên cũng giải toả được nhiều người ra đường cùng một thời điểm trong kỳ nghỉ lễ . Năm nay tôi theo dõi không thấy cảnh ùn tắc ở những điểm du lịch lớn của thành phố như những năm trước" - chị Vui khẳng định.

Nhiều hoạt động với sự tham gia của học sinh, sinh viên và nhiều tổ chức, nhiều lứa tuổi tham gia trong chuỗi hoạt động Phố đi bộ trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Cổng thông tin điện tử.

Đặc biệt, từ 28/8 đến 2/9, các triển lãm “Mùa Thu độc lập - Khát vọng hùng cường” và “Tự hào truyền thống - Vững bước tiên phong” giới thiệu 45 tác phẩm ảnh nghệ thuật, tư liệu khổ lớn, phim tư liệu cùng không gian trải nghiệm các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Không khí chào mừng Quốc khánh còn lan tỏa mạnh mẽ qua chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố. Riêng tại Quảng trường Nhà hát thành phố, chương trình thu hút gần 4.000 người tham gia, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết và phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Đại diện Sở, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, để bảo đảm một kỳ nghỉ an toàn, văn minh đã tăng cường theo dõi, kiểm tra hoạt động tại các khu, điểm du lịch; yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và niêm yết giá.

Các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm vui chơi cũng chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, không để xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, chèo kéo hay gây phiền hà cho du khách.

Hơn 1 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ không chỉ là con số phản ánh sức hút của du lịch Hải Phòng, mà còn cho thấy hiệu quả từ việc đa dạng hóa sản phẩm, gắn phát triển du lịch với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương.

Từ những con phố ẩm thực rộn ràng về đêm đến các di sản biển đảo, di tích lịch sử và không gian trải nghiệm văn hóa, Hải Phòng đang từng bước tạo dựng diện mạo của một điểm đến năng động, hấp dẫn và giàu trải nghiệm.







