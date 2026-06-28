Hải Phòng: Người có công được tặng 5,5 triệu đồng dịp 27/7, thống nhất chính sách an sinh sau hợp nhất
Thu Thuỷ
28/06/2026 5:56 PM (GMT+7)
Từ ngày 3/7/2026, Hải Phòng áp dụng chế độ quà tặng mới đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội và người cao tuổi. Theo nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, nhiều nhóm người có công sẽ được nhận mức quà 5,5 triệu đồng/người nhân dịp 27/7, đồng thời thành phố cũng thống nhất mức hỗ trợ dịp lễ, Tết và chế độ mừng thọ trên toàn địa bàn sau hợp nhất.
Thống nhất mức quà tri ân người có công
HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, kỳ họp thứ hai đã thông qua Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND quy định chế độ quà tặng hàng năm đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội và mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố.
Nghị quyết được thông qua ngày 23/6/2026, có hiệu lực từ ngày 3/7/2026, nhằm thống nhất chính sách an sinh xã hội trên toàn thành phố sau hợp nhất.
Theo đó, nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), thành phố tặng 5,5 triệu đồng/người bằng tiền đối với nhiều nhóm người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng như: người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người bị địch bắt tù đày và người có công giúp đỡ cách mạng.
Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, cùng thương binh, bệnh binh có nguyên quán Hải Phòng đang điều trị, điều dưỡng tại các trung tâm thuộc Bộ Nội vụ quản lý cũng thuộc diện được nhận quà.
Ngoài ra, dịp Quốc khánh 2/9, thành phố tiếp tục tặng 5,5 triệu đồng/người đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Mừng thọ người cao tuổi đến 3 triệu đồng, tăng chăm lo dịp Tết
Bên cạnh chính sách tri ân người có công, nghị quyết cũng quy định nhiều mức hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo đó, mức quà 5,5 triệu đồng/người được áp dụng cho một số nhóm như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người bị địch bắt tù đày, người có công giúp đỡ cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp, người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các đối tượng bảo trợ xã hội cùng cán bộ, nhân viên tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập và Làng trẻ em SOS Hải Phòng được tặng 1 triệu đồng/người.
Đối với hộ nghèo, mức quà là 1,8 triệu đồng/hộ; hộ cận nghèo được hỗ trợ 1,6 triệu đồng/hộ. Một số cơ sở chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, cai nghiện, giáo dưỡng được tặng 2,5 triệu đồng/đơn vị, gồm tiền mặt và quà hiện vật.
Về chế độ mừng thọ, người tròn 70, 75, 80 và 85 tuổi được tặng 900.000 đồng/người; người tròn 90 tuổi nhận 1,2 triệu đồng; 95 tuổi nhận 1,5 triệu đồng; người tròn 100 tuổi được tặng 1,7 triệu đồng và 5m vải lụa; từ 101 tuổi trở lên được tặng 3 triệu đồng/người.
Nghị quyết cũng quy định mỗi cá nhân thuộc nhiều diện người có công chỉ được nhận một suất quà trong cùng một dịp. Riêng người có công đồng thời hưởng trợ cấp tuất thân nhân liệt sĩ hoặc trợ cấp thờ cúng liệt sĩ sẽ được nhận thêm các suất quà tương ứng với số liệt sĩ. Kinh phí thực hiện do ngân sách thành phố bảo đảm theo phân cấp hiện hành.
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