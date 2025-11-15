Hải Phòng: Rộn ràng lễ kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở phường Phù Liễn

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – tổ chức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần quan trọng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phù Liễn luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với UBND phường Phù Liễn (Hải Phòng) tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025. Ảnh ND.

Trong năm 2025, phường Phù Liễn đạt nhiều kết quả nổi bật. 95,3% gia đình văn hóa đạt. 28/40 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Trên địa bàn không còn hộ nghèo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều mô hình, phong trào được triển khai, duy trì như: “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Tuyến đường tự quản”, “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình. Cảnh quan đô thị ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. An ninh trật tự được giữ vững.

Bà Hoàng Thị Minh Thúy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trình bày diễn văn kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh ND.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” của phường huy động được 1 tỷ 556 triệu đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 22 ngôi nhà cho hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và trẻ em khó khăn. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phù Liễn biểu dương, khen thưởng 28 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh ND.

Tại buổi lễ, UBND phường trao Giấy khen cho 28 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường biểu dương, khen thưởng 28 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.





