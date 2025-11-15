Hải Phòng: Rộn ràng lễ kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở phường Phù Liễn
Nguyễn Đại
15/11/2025 5:45 AM (GMT+7)
Sáng 14/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với UBND phường Phù Liễn (Hải Phòng) tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025.
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – tổ chức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần quan trọng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phù Liễn luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.
Trong năm 2025, phường Phù Liễn đạt nhiều kết quả nổi bật. 95,3% gia đình văn hóa đạt. 28/40 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Trên địa bàn không còn hộ nghèo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều mô hình, phong trào được triển khai, duy trì như: “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Tuyến đường tự quản”, “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình. Cảnh quan đô thị ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. An ninh trật tự được giữ vững.
Công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” của phường huy động được 1 tỷ 556 triệu đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 22 ngôi nhà cho hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và trẻ em khó khăn. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Tại buổi lễ, UBND phường trao Giấy khen cho 28 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường biểu dương, khen thưởng 28 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường
Quảng Ninh quyết định dành hơn 1.700 tỷ đồng để triển khai chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học từ năm học 2025–2026 đến 2030–2031.
Lạng Sơn: Nơi mái nhà là động lực thoát nghèo
Đúng tinh thần "an cư lạc nghiệp", việc được địa phương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới năm 2023 đã giúp anh Hoàng Văn Lạt ở thôn Trung Tâm, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn thoát nghèo năm 2024.
Năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân Hưng Yên không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, năm 2025, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2025, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành giao.
Người nông dân trong vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng" giờ là ông chủ trang trại tiền tỷ
Sau 7 năm xảy ra vụ kỳ án "đánh chết 14 con lợn rừng", anh Nguyễn Văn Dục, người nông dân ở phường Bình Khê bị cáo trong vụ án này giờ đã trở thành ông chủ trang trại tiền tỷ rộng gần 2 héc ta.
Hơn 3000 vận động viên chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025
Hơn 3000 vận động viên trong nước và quốc tế chinh phục giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2025.
Một xã ở Hải Phòng sáng đẹp nhờ 140 công trình công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Vĩnh Hải (thành phố Hải Phòng) đang hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 140 công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025.