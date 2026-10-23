Thêm điểm hẹn về đêm bên hồ An Biên

Sau tuyến phố đi bộ, ẩm thực đêm tại khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố và Dải vườn hoa trung tâm hoạt động vào hai ngày cuối tuần, Hải Phòng chuẩn bị đưa vào hoạt động thêm một không gian thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại số 53 Lạch Tray, phường Gia Viên.

Theo kế hoạch, tuyến phố được tổ chức thí điểm trong 6 tháng, từ tháng 10/2026 đến tháng 4/2027, với thời gian hoạt động từ 17 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

Giai đoạn đầu, tuyến phố dự kiến có khoảng 50 gian hàng kinh doanh thương mại, ẩm thực, kết hợp tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí phục vụ người dân và du khách.

Các gian hàng tại tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm số 53 Lạch Tray, phường Gia Viên, TP.Hải Phòng được trang trí nhiều màu sắc. Ảnh: Thu Thuỷ.

Không gian tuyến phố trải dài từ đường Lạch Tray đến đường ven hồ An Biên, gồm khu vực giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi và Đài Liệt sĩ thành phố; khu vực giữa Đài Liệt sĩ thành phố và Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp; cùng khu vực lòng đường ven hồ An Biên, phía sau Đài Liệt sĩ thành phố.

Với vị trí gần hồ An Biên, tuyến phố được kỳ vọng trở thành điểm vui chơi, giải trí mới của người dân và du khách. Tại đây, khách tham quan có thể thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng và tham gia những hoạt động văn hóa trong không gian sinh hoạt cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Lê, ở phố Vũ Trọng Khánh, cho biết khu vực hồ An Biên trước đây đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến vui chơi, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh chưa thực sự quy củ.

Theo chị Lê, việc tổ chức các gian hàng tập trung, có quy hoạch sẽ giúp hoạt động kinh doanh nền nếp hơn, đồng thời tạo thêm không gian vui chơi, gặp gỡ cho người dân vào mỗi buổi tối.

Những hình vẽ nhiều màu sắc trên các gian hàng container tại tuyến phố đêm ở Hải Phòng. Ảnh: Thu Thuỷ.

Cùng chung kỳ vọng, anh Nguyễn Văn Thạch, ở ngõ Nam Pháp 1, cho rằng tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm sẽ góp phần khai thác cảnh quan khu vực hồ An Biên, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm đến cho du khách.

Những gian hàng container mang dấu ấn thành phố Cảng

Điểm khác biệt của tuyến phố đêm tại số 53 Lạch Tray là các gian hàng được làm từ vỏ container, thay cho những quầy kinh doanh truyền thống. Hình ảnh container gắn liền với hoạt động cảng biển, vận tải và logistics của Hải Phòng.

Theo ý tưởng thiết kế, các gian hàng được bố trí gợi hình ảnh những toa tàu, tạo thành không gian thương mại có tính kết nối. Những khối container được sơn nhiều màu sắc, trang trí bằng các hình vẽ, tạo điểm nhấn cho tuyến phố.

Mỗi gian hàng có cách trang trí riêng, phục vụ hoạt động kinh doanh và tạo không gian để người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Ý tưởng thiết kế xuất phát từ tình yêu dành cho thành phố Cảng cùng những đóng góp của tập thể cán bộ phường Gia Viên. Việc sử dụng container trong thiết kế nhằm gợi nhắc hình ảnh một Hải Phòng gắn với biển, cảng và nhịp sống đô thị hiện đại.

Lãnh đạo phường Gia Viên kiểm tra, đối chiếu sơ đồ thiết kế và vị trí các gian hàng. Ảnh: Phường Gia Viên.

Những ngày này, công tác chuẩn bị đưa tuyến phố vào hoạt động đang được triển khai. Các gian hàng được trang trí, một số đã bàn giao cho hộ kinh doanh hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Hệ thống điện, nước và chiếu sáng cũng đang được lắp đặt.

Theo đại diện UBND phường Gia Viên, địa phương đã kiện toàn tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan và phối hợp với doanh nghiệp triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, phường Gia Viên chú trọng công tác bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ và trật tự đô thị.

Các hộ kinh doanh phải chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hoạt động kinh doanh ăn uống; niêm yết giá công khai và bán hàng đúng giá niêm yết.

Lãnh đạo phường Gia Viên kiểm tra công tác chuẩn bị đưa vào hoạt động tuyến phố ẩm thực đêm tại số 53 Lạch Tray. Ảnh: Phường Gia Viên.

Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông cũng được địa phương quan tâm.

Chính quyền phường Gia Viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án quản lý, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Với khoảng 50 gian hàng kết hợp thương mại, ẩm thực và các hoạt động văn hóa, tuyến phố đêm số 53 Lạch Tray được kỳ vọng tạo thêm không gian vui chơi, mua sắm cho người dân, du khách, góp phần phát triển kinh tế đêm tại Hải Phòng.