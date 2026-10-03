Hải Phòng số hóa việc phân loại rác tại chung cư Moonbay Residence

Trang bị 51 camera giám sát việc phân loại rác

Đây là mô hình điểm đầu tiên được triển khai trên địa bàn phường Ngô Quyền, hướng tới ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát và nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Trang bị 51 camera giám sát việc phân loại rác tại khu vực phòng rác của các tầng và cửa ra thang kỹ thuật tại các tòa nhà trong khu chung cư. Ảnh: Thu Thuỷ.

Theo đó, chung cư Moonbay Residence, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 51 camera được lắp đặt tại khu vực phòng rác, kết nối với “Sổ tay điện tử môi trường” nhằm giám sát, quản lý việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của từng căn hộ.

Với 51 camera được lắp đặt tại khu vực phòng rác của các tầng và cửa ra thang kỹ thuật tại các tòa nhà trong khu chung cư. Hình ảnh từ hệ thống camera sẽ được cập nhật vào “Sổ tay điện tử môi trường”, qua đó giúp Ban Quản lý theo dõi tình hình phân loại rác của từng căn hộ, kịp thời nhắc nhở những trường hợp chưa thực hiện đúng quy định.

Ban Quản lý chung cư Moonbay Residence cũng trang bị gần 170 thùng rác chuyên dụng với màu sắc khác nhau, bố trí tại các tầng nhà, cùng 6 xe thu gom để kiểm soát quy trình phân loại và thu gom chất thải.

Ban Quản lý chung cư Moonbay Residence trang bị các thùng rác chuyên dụng khác màu đặt các tầng nhà để phục vụ thu gom rác đã được phân loại. Ảnh: Thu Thuỷ.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, các tờ áp phích tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác cũng được phát tới từng hộ dân nhằm giúp cư dân nhận biết và thực hiện đúng quy định.

Bà Lê Thị Hạnh Nguyên, Trưởng Ban Quản lý chung cư Moonbay Residence, cho biết Ban Quản lý đã thiết lập “Sổ điện tử môi trường”, kết nối dữ liệu giữa chính quyền địa phương, Ban Quản lý chung cư và Công ty TNHH Môi trường đô thị Hải Phòng, phục vụ công tác quản lý, giám sát.

Điểm đáng chú ý của mô hình là việc ứng dụng dữ liệu và hình ảnh từ camera để theo dõi quá trình phân loại rác. Qua đó, thông tin giữa chính quyền, đơn vị vận hành và cư dân được cập nhật đồng bộ, công khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường tại khu chung cư.

Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát được cập nhật để kịp thời nhắc nhở các trường hợp chưa tuân thủ quy định về phân loại rác thải tại nguồn tại chung cư Moonbay Residence. Ảnh: Thu Thuỷ.

Ban Quản lý cũng xây dựng quy trình nhắc nhở, xử lý đối với những trường hợp không phân loại rác hoặc xả rác không đúng quy định.

Cụ thể, lần vi phạm thứ nhất, Ban Quản lý lập biên bản nhắc nhở và gửi thông báo qua ứng dụng dành cho cư dân. Lần thứ hai, cư dân tiếp tục được lập biên bản và cảnh báo bằng văn bản.

Trường hợp tái diễn nhiều lần trong thời gian 3 tháng, Ban Quản lý sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của nội quy chung cư, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera gửi UBND phường Ngô Quyền hoặc Công an phường để xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Từ phân loại rác đến hình thành thói quen

Không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ, mô hình tại Moonbay Residence còn hướng tới việc hình thành thói quen phân loại rác ngay từ mỗi gia đình.

Anh Hoàng Mạnh Ninh, cư dân tầng 17, tòa CT1, cho biết gia đình anh đã được tuyên truyền về việc phân loại rác từ đầu nguồn ngay khi chuyển đến sinh sống tại chung cư.

Cán bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng hướng dẫn cư dân chung cư Moonbay Residence phân loại rác. Ảnh: Thu Thuỷ.

“Gia đình tôi đã thực hiện công việc này hằng ngày. Đến nay, mọi người đều đã thuần thục, các cháu nhỏ cũng có thể phân biệt màu sắc của từng loại thùng để bỏ rác sau khi phân loại”, anh Ninh chia sẻ.

Theo anh Ninh, việc phân loại rác nếu được thực hiện thường xuyên sẽ dần trở thành thói quen của mỗi gia đình. Từ những hành động nhỏ của từng cư dân, môi trường sống tại chung cư sẽ được cải thiện theo hướng sạch đẹp, văn minh và thân thiện hơn.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Văn Trung, cư dân tầng 4, tòa CT1, cho rằng trước đây có thể một số gia đình chưa quan tâm hoặc chưa biết cách phân loại rác đúng cách. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, việc thực hiện không quá khó.

“Chỉ cần chú ý đến màu sắc của thùng chứa rác để tránh nhầm lẫn khi thu dọn nhà. Mỗi người dành thêm một chút thời gian phân loại rác ngay từ trong nhà thì công tác thu gom, xử lý rác sẽ thuận lợi hơn”, anh Trung nói.

Hình ảnh tại một góc khu tòa nhà Moonbay Residence. Ảnh: Thu Thuỷ.

Bà Vũ Thị Chiến, Tổ trưởng Tổ dân phố số 13, mong muốn việc phân loại rác không chỉ được người dân thực hiện trong thời gian đầu khi mô hình mới triển khai mà trở thành thói quen thường xuyên.

Theo bà Chiến, để mô hình đạt hiệu quả lâu dài, mỗi cư dân cần chủ động nâng cao ý thức, đồng thời tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình cùng thực hiện.

Việc triển khai mô hình “Chuyển đổi số trong công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” tại Moonbay Residence được kỳ vọng tạo thêm một cách làm mới trong quản lý môi trường ở khu dân cư. Khi công nghệ được kết hợp với tuyên truyền và ý thức tự giác của người dân, việc phân loại rác có thể từng bước trở thành nếp sống thường ngày trong các khu chung cư.