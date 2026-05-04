Hải Phòng xử lý 2.272 trường hợp vi phạm trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn 358 trường hợp, vi phạm tốc độ 447 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 468 trường hợp. So với cùng kỳ, số trường hợp vi phạm tăng 658 trường hợp, số tiền phạt tăng 2,1 tỷ đồng.

Cũng trong dịp lễ, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 12 người, giảm 3 vụ, số người chết và bị thương đều giảm 1 so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng chức năng đang hướng dẫn người tham gia giao thông trên đoạn phà Đồng Bài - Cái Viềng thuộc đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng. Ảnh: CAHP

Lãnh đạo công an TP Hải Phòng cho biết, thời gian tới, lực lượng sẽ duy trì tổ chức tuần tra, kiểm soát linh hoạt theo quy định của Bộ Công an, nhất là hình thức tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang; tập trung kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn và các tụ điểm ăn chơi khác.

Tăng cường công tác nắm, dự báo chính xác tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, triển khai đồng bộ các biện pháp phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác này.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục nghiên cứu, khảo sát xác định các tuyến giao thông phức tạp để phân công, bố trí và huy động các lực lượng khác phối hợp, hỗ trợ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Tập trung xử lý vi phạm chở hàng hóa quá vạch dấu an toàn của phương tiện, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ quy định, nồng độ cồn, ma túy trên cả đường bộ và đường thuỷ.

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng, 4 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 288 vụ tai nạn giao thông, làm chết 140 người, bị thương 183 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 4 vụ, giảm 11 người chết và giảm 7 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã kiểm tra, xử lý 47.683 trường hợp vi phạm; xử phạt trên 137 tỷ đồng; trong đó, xử phạt qua thiết bị ghi hình (phạt nguội) là 5.561 trường hợp với số tiền trên 51 tỷ đồng.