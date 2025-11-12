Hai “siêu dự án” đất vàng giữa trung tâm TP.HCM được tái khởi động là dự án nào?
Gia Linh
12/11/2025 8:15 AM (GMT+7)
Hai công trình từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc của TP.HCM là dự án IFC One Saigon và One Central HCM đang có cơ hội tái khởi động sau hơn một thập kỷ “ngủ quên”, khi thành phố đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý cho các dự án lớn.
Thời gian qua, TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược tái thiết đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm. Song song với việc thúc tiến các dự án hạ tầng, thành phố cũng quyết liệt xử lý hàng loạt công trình “đắp chiếu” nhiều năm những điểm nghẽn vừa lãng phí tài nguyên, vừa làm xấu diện mạo đô thị.
Trong xu thế đó, hai dự án từng được gọi là “biểu tượng tương lai” là IFC One Saigon và One Central HCM đã có tín hiệu hồi sinh sau thời gian dài bị bỏ hoang.
Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông tin về hướng xử lý hai dự án cao ốc bỏ hoang nhiều năm ngay lõi trung tâm thành phố. Động thái này được xem là tín hiệu khởi đầu cho quá trình “đánh thức” quỹ đất vàng từng bị lãng phí.
Dự án IFC One Saigon đang có cơ hội tái khởi động. Ảnh: Gia Linh
Với dự án IFC One Saigon (số 34 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn), UBND TP.HCM đã nhận được kiến nghị của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xin tiếp tục đầu tư, hoàn thiện công trình. Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định, đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định.
Dự án này được cấp phép từ năm 2008, vốn đầu tư hơn 256 triệu USD, cao 42 tầng, từng dừng thi công khi hoàn thiện khoảng 80% phần thô. Sau nhiều lần đổi chủ, năm 2021 Viva Land tiếp nhận, đổi tên thương mại thành IFC One Saigon nhưng công trình vẫn “án binh bất động” do vướng pháp lý.
Tương tự, dự án One Central HCM (khu tứ giác Bến Thành) tiền thân là The Spirit of Saigon cũng đang được tháo gỡ từng phần. Thành phố đã chấp thuận việc điều chỉnh, gia hạn tiến độ 48 tháng và yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai.
One Central HCM nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất TP.HCM, quy mô 8.600 m², vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD, gồm hai tòa tháp cao 48 - 55 tầng. Sau khi dừng thi công từ 2013, dự án nhiều lần thay đổi nhà phát triển, gần đây nhất là Viva Land nhưng vẫn chưa trở lại đường đua.
Việc thành phố chủ động tháo gỡ vướng mắc cho các dự án lớn được giới chuyên gia đánh giá là hướng đi quyết liệt trong tái cấu trúc đô thị trung tâm, vừa khai thác hiệu quả quỹ đất, vừa kích hoạt dòng vốn đầu tư mới cho thị trường bất động sản cao cấp.
