Hạn chế giao thông đường thủy để phá dỡ cầu sắt Quần Liêu xuống cấp ở Ninh Bình

Cầu sắt kênh Quần Liêu tại xã Nghĩa Sơn (tỉnh Ninh Bình) vốn là tuyến giao thông quen thuộc của người dân thôn Quần Liêu và các khu vực lân cận.

Cầu sắt kênh Quần Liêu tại xã Nghĩa Sơn (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: CL

Sau nhiều năm khai thác, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông cho người đi bộ qua cầu cũng như các phương tiện thủy lưu thông dưới lòng kênh.

Trước tình trạng này, UBND xã Nghĩa Sơn đã chủ động dừng hoạt động đi lại qua cầu, tiến hành hàn khung tuýp kẽm chắn hai đầu và lắp đặt biển cảnh báo để ngăn ngừa rủi ro.

Sau nhiều năm sử dụng, cầu sắt kênh Quần Liêu đã xuống cấp. Ảnh: CL

Theo kế hoạch mới nhất của Sở Xây dựng Ninh Bình, việc hạn chế giao thông phục vụ công tác phá dỡ diễn ra trong thời gian 3 ngày, bắt đầu từ ngày 7/9/2026.

Phạm vi áp dụng từ khoảng Lý trình Km0+700 đến Km1+700 trên tuyến kênh Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn. Trong thời gian này, cơ quan chức năng tiến hành cấm luồng hoàn toàn đoạn tuyến trên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình thi công.

Công tác phá dỡ cầu sắt Quần Liêu ở Ninh Bình từ 7/9 đến ngày 10/9/2026. Ảnh: CL

Sở Xây dựng Ninh Bình yêu cầu chủ các phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường thủy được lắp đặt thực tế, chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật liên quan.