Hàn Quốc đầu tư hàng trăm tỷ USD cho Samsung và SK Hynix với tham vọng khổng lồ

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Kế hoạch này, với sự tham gia của Samsung Electronics và SK Hynix, đánh dấu nỗ lực mạnh mẽ nhất của Tổng thống Lee nhằm kết hợp tham vọng về AI và chip của Hàn Quốc với cam kết giảm thiểu chênh lệch vùng miền và vực dậy nền kinh tế bên ngoài khu vực đô thị Seoul.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, khi đứng cạnh người đứng đầu của hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Tổng thống Lee đã mô tả sáng kiến này là một "bước nhảy vọt vĩ đại", tập trung vào "trục ba trụ cột" gồm chất bán dẫn, AI vật lý và các trung tâm dữ liệu.

"Chúng ta phải đảm bảo các yếu tố cốt lõi của AI nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác"- ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan cho biết Samsung và SK Hynix sẽ đầu tư 800 nghìn tỷ won (518,3 tỷ USD) để xây dựng mỗi công ty hai nhà máy sản xuất chip mới tại khu vực tây nam Hàn Quốc.

Tổng thống Lee cũng cho biết thành phố Gwangju và tỉnh Jeolla Nam sẽ đầu tư thêm 5-20 nghìn tỷ won vào các dự án này. Ngoài ra, dự kiến sẽ có thêm 81 nghìn tỷ won được đầu tư cho một cụm đóng gói chip (chip packaging) tại khu vực Chungcheong, gần Seoul.

"Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh đối với chất bán dẫn, chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện các trung tâm sản xuất hiện đang được xây dựng" - Tổng thống Lee nói. "Đồng thời, chúng ta phải đảm bảo năng lực sản xuất áp đảo thông qua các khoản đầu tư mới quy mô lớn, bao gồm cả ở khu vực tây nam. Các địa điểm hiện tại ở Yongin và Pyeongtaek đã đạt đến giới hạn".

Ông cho biết khu vực tây nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất chip lớn, tận dụng nguồn năng lượng dồi dào và chưa được khai thác triệt để.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng việc đa dạng hóa đầu tư chip ra ngoài Seoul có thể giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng việc xây dựng các nhà máy hiện đại đòi hỏi lượng điện và nước khổng lồ, logistics tiên tiến, mạng lưới nhà cung cấp sâu rộng và nguồn nhân lực tay nghề cao – những yếu tố có thể không đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu AI đang tăng vọt tại một khu vực mới.

Giáo sư Lee Jong-ho từ Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính của Đại học Quốc gia Seoul nhận định: "Để thực hiện một dự án quy mô như thế này một cách bài bản đòi hỏi sự cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng. Tôi tin rằng đã có sự xem xét nội bộ kỹ lưỡng, nhưng từ bên ngoài, mọi thứ vẫn có vẻ đang diễn ra quá nhanh. Sẽ thật lý tưởng nếu nhu cầu vẫn duy trì mạnh mẽ trong 20 hoặc 30 năm tới, nhưng không ai có thể chắc chắn điều đó... Nếu nhu cầu suy giảm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Chip HBM giúp nắm giữ vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI

Hàn Quốc đang nổi lên là quốc gia thắng lớn từ làn sóng đầu tư AI toàn cầu, nhờ vào vị thế thống trị của Samsung và SK Hynix đối với chip nhớ băng thông cao (HBM) – thành phần thiết yếu trong các bộ vi xử lý AI tiên tiến.

Bộ trưởng Công nghiệp Kim cũng cho biết quốc gia này sẽ tăng gấp đôi sản lượng DRAM trong vòng 5 năm tới bằng cách đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy ở khu vực đô thị Seoul đến giữa thập niên 2030.

Chủ tịch Samsung Electronics, ông Jay Y. Lee, phát biểu tại sự kiện rằng công ty đã chọn Gwangju làm địa điểm cho cụm chip mới.

Trong khi đó, Chủ tịch SK Hynix, ông Chey Tae-won, cho biết công ty cần thêm thời gian để chốt địa điểm và đảm bảo cơ sở hạ tầng tại khu vực tây nam. "Chúng tôi mất 9 năm để tạo ra một cụm sản xuất tại Yongin. Hơn nữa, một nhà máy chip đòi hỏi diện tích đất, điện, nước và nhân tài khổng lồ" - ông Chey chia sẻ.

Cổ phiếu của Samsung và SK Hynix đã đóng cửa giảm lần lượt 4,86% và 1,68% vào thứ Hai, khi một số nhà phân tích cảnh báo rằng việc tăng đột biến các khoản đầu tư có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung.



Ngoài chip, Bộ trưởng Khoa học Bae Kyung-hoon cho biết Hàn Quốc đặt mục tiêu đầu tư 550 nghìn tỷ won vào các trung tâm dữ liệu AI đến năm 2029 và hơn 1.000 nghìn tỷ won vào năm 2035, đồng thời phân cấp cơ sở hạ tầng để hỗ trợ tăng trưởng vùng miền bên ngoài thủ đô.

Seoul cũng lên kế hoạch thành lập một cụm robot và linh kiện tại Saemangeum trên bờ biển phía tây, nơi Hyundai Motor đã đầu tư, để cạnh tranh với những tiến bộ về robot hình người ở các quốc gia bao gồm cả Trung Quốc.