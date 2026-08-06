Hàn Quốc quay lại “săn vàng” sau 13 năm: Thị trường sắp có sóng tăng lớn?

Ảnh minh họa: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch ngày 6/8, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á giao dịch quanh ngưỡng 4.185 USD/ounce, tăng mạnh 116 USD/ounce so với cùng thời điểm một ngày trước. Dù vẫn thấp hơn khoảng 25% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 1, kim loại quý vẫn tăng 20% kể từ đầu năm.

BOK từng ngừng mua vàng vào năm 2013 sau một quyết định gây nhiều tranh cãi. Trong giai đoạn 2011-2013, ngân hàng này đã mua khoảng 90 tấn vàng với giá trung bình 1.629 USD/ounce, tương đương tổng giá trị khoảng 4,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngay sau đó, giá vàng lao dốc mạnh. Từ mức đỉnh 1.920,3 USD/ounce vào tháng 9/2011, giá kim loại quý giảm xuống còn khoảng 1.180,7 USD/ounce vào tháng 6/2013, tương đương mức giảm 38,5%. Đây cũng là năm tồi tệ nhất của thị trường vàng kể từ năm 1981.

Khi giá vàng xuống đáy, giá trị số vàng mà Hàn Quốc nắm giữ thấp hơn khoảng 27,5% so với số tiền đã bỏ ra. Vấn đề trở thành chủ đề tranh luận tại Quốc hội, trong khi khoản lỗ trên sổ sách từng lên tới khoảng 1.800 tỷ won vào năm 2015. Sau đó, BOK dừng mua vàng.

Nhưng hơn một thập kỷ sau, câu chuyện đã đảo chiều. Số vàng 90 tấn từng bị chỉ trích hiện được ước tính có giá trị khoảng 11,8 tỷ USD, cao hơn khoảng 7 tỷ USD so với số tiền Hàn Quốc đã chi để mua.

Dù vậy, BOK thận trọng khi giải thích quyết định quay lại thị trường. Ông Jung Hee-sub, người đứng đầu bộ phận quản lý dự trữ của ngân hàng, khẳng định việc mua vàng không được đưa ra chỉ dựa trên biến động giá gần đây.

Theo ông, BOK sẽ xem xét giá vàng trong nước, quốc tế và điều kiện thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch, thay vì cố gắng “bắt đáy” hay dự báo xu hướng ngắn hạn.

Kế hoạch mua vàng lần này có quy mô tương đối nhỏ. Hàn Quốc khai thác khoảng 40-45 tấn vàng mỗi năm, chủ yếu là sản phẩm phụ trong quá trình luyện đồng và kẽm. Trong số đó, chỉ khoảng 4-5 tấn được bán ra nước ngoài và BOK dự kiến chỉ mua phần vàng này.

Do đó, lượng dự trữ vàng của Hàn Quốc nhiều khả năng vẫn quanh mức 104,4 tấn, xếp thứ 39 thế giới. Ngân hàng này cũng lần đầu mua các quỹ ETF vàng trong quý trước, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc biến động mạnh.

Động thái của Seoul diễn ra giữa làn sóng mua vàng quy mô lớn của các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng 288,9 tấn vàng trong quý II, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từng được ghi nhận trong một quý II.

Ba Lan là nước mua nhiều nhất với 51 tấn, nâng tổng dự trữ lên mức kỷ lục 632 tấn. Nước này đặt mục tiêu tăng lượng vàng nắm giữ lên 700 tấn. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan Adam Glapiński cho biết nước này liên tục tận dụng các đợt điều chỉnh giá để mua thêm vàng.

Trung Quốc cũng bổ sung khoảng 33 tấn, tiếp tục chuỗi mua vàng kéo dài, trong khi Nga bán ra khoảng 22 tấn.

Tuy nhiên, nhu cầu của ngân hàng trung ương không phải là bảo đảm cho một đợt tăng giá mới. Tổng lượng mua vàng trong nửa đầu năm đạt khoảng 345 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2022. Dù vậy, khảo sát cho thấy kỷ lục 45% ngân hàng trung ương có kế hoạch tăng dự trữ vàng trong vòng 12 tháng tới.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là thị trường vàng đang trở nên yên ắng bất thường. Dữ liệu từ Barchart cho thấy dải Bollinger của quỹ ETF vàng lớn nhất đang thu hẹp mạnh nhất kể từ tháng 8/2025.

Lần gần nhất xuất hiện trạng thái tương tự, giá vàng đóng cửa quanh 3.443 USD/ounce rồi tăng khoảng 62%, trước khi lập đỉnh vào tháng 1. Tuy nhiên, việc biên độ giá thu hẹp chỉ cho thấy một biến động mạnh có thể đang đến, chứ không xác định được giá sẽ tăng hay giảm.

Một số tổ chức tài chính vẫn nghiêng về kịch bản tăng. Deutsche Bank dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce vào cuối năm, trong khi JPMorgan dự báo mức khoảng 4.500 USD/ounce trong quý IV.

Ngược lại, Hội đồng Vàng Thế giới không đưa ra mục tiêu cụ thể và cho rằng nếu các điều kiện hiện tại không thay đổi đáng kể, giá vàng có thể duy trì trong phạm vi khoảng 5% quanh mốc 4.100 USD/ounce trong phần còn lại của năm 2026.

Các chuyên gia lưu ý rằng ngân hàng trung ương có thể giúp tạo “đáy” cho giá vàng, nhưng chưa chắc đủ sức đẩy thị trường vào một đợt tăng mạnh. Đợt mua kỷ lục của các ngân hàng trung ương vẫn không ngăn được giá vàng giảm 29% từ tháng 1 đến tháng 6.

Các mốc giá vàng quan trọng cần theo dõi. Ảnh Trading View

Để vàng thực sự bứt phá, thị trường có thể cần sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân và các quỹ đầu tư. Trong ngắn hạn, mốc 3.959 USD/ounce – đáy thiết lập vào tháng 6 – được xem là vùng hỗ trợ quan trọng. Giá vàng hiện cao hơn 3% so với ngưỡng này.

Nếu giá xuyên thủng mốc 3.959 USD/ounce, kỳ vọng rằng lực mua của các ngân hàng trung ương có thể “đỡ” thị trường sẽ bị đặt dấu hỏi. Ngược lại, nếu vàng giữ vững vùng hỗ trợ và dòng tiền đầu tư quay trở lại, đợt đi ngang hiện nay có thể trở thành bàn đạp cho một con sóng tăng mới.