Hàn Quốc tung khoản đầu tư khổng lồ 1.200 tỷ USD để thống trị ngành chip, AI

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Khoản đầu tư khổng lồ này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đang hưởng lợi từ làn sóng phát triển AI trên toàn cầu. Các nhà sản xuất chip nhớ của Hàn Quốc hiện giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp AI đang phát triển nhanh chóng.

Phát biểu tại Seoul trong sự kiện công bố chương trình hợp tác giữa khu vực công và tư nhân, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Tốc độ là con đường duy nhất để tồn tại. Chúng ta phải giành được những yếu tố cốt lõi của trí tuệ nhân tạo nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác".

Theo thông báo của chính phủ, Samsung Electronics và SK hynix sẽ đầu tư kỷ lục 800 nghìn tỷ won (khoảng 520 tỷ USD) để xây dựng một trung tâm sản xuất chất bán dẫn mới ở khu vực tây nam đất nước.

Trong những tháng gần đây, cả hai doanh nghiệp đều ghi nhận lợi nhuận và giá cổ phiếu tăng mạnh nhờ nhu cầu bùng nổ đối với hạ tầng AI, khiến nguồn cung chip nhớ trên toàn cầu trở nên khan hiếm.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng công bố kế hoạch đầu tư riêng trị giá 1 triệu tỷ won (khoảng 650 tỷ USD) nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu AI trong vòng 10 năm tới.

Kế hoạch này phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp của Tổng thống Lee, trong đó ưu tiên mở rộng đầu tư ra ngoài khu vực thủ đô. Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan cho biết dự án của Samsung và SK hynix sẽ bao gồm bốn nhà máy chế tạo chip.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ phát triển khu vực tây nam thành trung tâm sản xuất chất bán dẫn thứ hai của đất nước".

Theo kế hoạch, Samsung Electronics và SK hynix sẽ mỗi bên xây dựng hai nhà máy trong tổng dự án trị giá 800 nghìn tỷ won.

Ông Kim cũng cho biết quy trình cấp phép và thời gian xây dựng sẽ được rút ngắn đáng kể nhằm nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất.

“Thông qua đó, chúng tôi sẽ duy trì vị thế dẫn đầu áp đảo trên thị trường và tạo khoảng cách công nghệ vượt trội trong lĩnh vực chip nhớ", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Khoa học Bae Kyung-hoon cho biết Hàn Quốc sẽ đầu tư 550 nghìn tỷ won vào các trung tâm dữ liệu AI trước năm 2029.

Ông cho biết thêm: “Đến năm 2035, chúng tôi sẽ xây dựng thêm một trung tâm dữ liệu AI có công suất 10 gigawatt, nâng tổng công suất lên hơn 18,4 gigawatt với tổng vốn đầu tư vượt 1 triệu tỷ won".

Đây là chương trình đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc.

Khu vực Honam ở phía tây nam – bao gồm thành phố Gwangju và các tỉnh Jeolla, vốn là thành trì của phe tự do – từ lâu phát triển chậm hơn so với khu vực đông nam có nền công nghiệp phát triển mạnh. Sự chênh lệch này bắt nguồn từ giai đoạn công nghiệp hóa nhanh dưới thời cựu Tổng thống Park Chung-hee trong thập niên 1960–1970.

Tuy nhiên, Giáo sư Kim Dae-jong (Đại học Sejong) cảnh báo rằng nếu không có các chính sách khuyến khích đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tự nguyện chuyển hoạt động đến khu vực mới, khoản đầu tư khổng lồ này có thể không đạt được hiệu quả như kỳ vọng.