Hàng chục nghìn tỷ rời ngân hàng: Dòng tiền đang tìm kiếm điều gì?

Tiền bắt đầu rời sổ tiết kiệm

Sau nhiều năm được xem là kênh trú ẩn an toàn của dòng tiền nhàn rỗi, tiền gửi ngân hàng đang dần mất đi sức hút. Theo báo cáo tài chính quý I/2026 của các ngân hàng niêm yết, tổng tiền gửi khách hàng tính đến ngày 31/3 đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng gần 76.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng khoảng 0,6%. Đây được xem là mức tăng huy động khá thấp nếu so với tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt tới 3,7% trong cùng kỳ.

Đáng chú ý, tăng trưởng huy động chủ yếu tập trung ở một số ngân hàng lớn, trong khi có tới 12/27 ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi khách hàng sụt giảm ngay trong quý đầu năm.

BIDV là một trong những đơn vị ghi nhận mức giảm mạnh nhất với hơn 82.000 tỷ đồng tiền gửi khách hàng trong quý đầu năm. Một số ngân hàng khác như Techcombank, MB hay ACB cũng chứng kiến dòng tiền huy động giảm đáng kể. Thống kê từ thị trường cho thấy có tới gần một nửa số ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý I ghi nhận tiền gửi đi xuống.

Diễn biến này phần nào phản ánh tâm lý ngày càng thực dụng của người có tiền. Nếu như giai đoạn lãi suất cao 2022-2023, gửi tiết kiệm có thể mang lại mức sinh lời hấp dẫn với độ an toàn lớn, thì hiện nay nhiều kỳ hạn chỉ dao động quanh mức 4-5%/năm, thậm chí thấp hơn ở các ngân hàng lớn. Sau khi trừ lạm phát và các chi phí cơ hội, không ít người bắt đầu cảm thấy gửi ngân hàng chỉ để giữ tiền.

Trong khi đó, hàng loạt kênh đầu tư khác lại liên tục tạo ra kỳ vọng lợi nhuận cao hơn. Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh từ cuối năm 2025 đến nay, thanh khoản tăng lên rõ rệt. Một số nhóm cổ phiếu ngân hàng, đầu tư công, bất động sản, công nghệ ghi nhận mức tăng khá tốt, kéo theo tâm lý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại thị trường.

Bất động sản cũng bắt đầu xuất hiện tín hiệu ấm dần ở một số phân khúc. Những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng tốt và phục vụ nhu cầu ở thực ghi nhận giao dịch cải thiện. Thị trường vàng dù biến động mạnh nhưng vẫn được xem là kênh trú ẩn được nhiều người lựa chọn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.

Không chỉ giới đầu tư lâu năm, ngay cả nhóm người trẻ có tiền nhàn rỗi hiện cũng thay đổi khá nhiều trong cách quản lý tài sản. Thay vì gửi toàn bộ vào tiết kiệm như trước, nhiều người bắt đầu chia nhỏ dòng tiền sang chứng chỉ quỹ, ETF, cổ phiếu hoặc các kênh đầu tư tích lũy linh hoạt hơn.

Một chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân tại Hà Nội cho biết vài tháng gần đây, lượng khách hàng quan tâm đến các sản phẩm đầu tư thay thế đang tăng lên đáng kể. “Nhiều người không còn đặt mục tiêu chỉ giữ tiền an toàn nữa, mà muốn tiền phải sinh lời tốt hơn. Đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, họ chấp nhận mức rủi ro cao hơn so với thế hệ trước”, người này nói.

Thị trường chứng khoán nhiều biến động nhưng vẫn là kênh thu hút dòng vốn đầu tư lớn.

Dòng tiền đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn

Sự dịch chuyển của dòng tiền đang đặt ngành ngân hàng vào bài toán không dễ giải. Nếu tăng mạnh lãi suất để giữ chân người gửi tiền, chi phí vốn sẽ tăng lên, kéo theo áp lực lãi vay đối với doanh nghiệp và nền kinh tế. Nhưng nếu duy trì lãi suất thấp quá lâu, dòng tiền có thể tiếp tục rời hệ thống ngân hàng để tìm kiếm cơ hội sinh lời tốt hơn.

Thực tế cho thấy, xu hướng dịch chuyển dòng tiền không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều thị trường khác khi lãi suất toàn cầu bước vào chu kỳ ổn định hơn sau giai đoạn chống lạm phát quyết liệt. Khi chi phí vốn giảm xuống, nhà đầu tư thường có xu hướng tìm kiếm các tài sản rủi ro hơn để tối ưu lợi nhuận.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc dòng tiền rời ngân hàng không đồng nghĩa mọi kênh đầu tư khác đều an toàn. Chứng khoán vẫn tiềm ẩn biến động lớn, vàng có thể đảo chiều mạnh theo các diễn biến địa chính trị và chính sách tiền tệ quốc tế, còn bất động sản vẫn là thị trường phân hóa mạnh và chưa hoàn toàn phục hồi đồng đều.

Theo các chuyên gia tài chính, trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng không nằm ở việc “bỏ” ngân hàng để chạy theo sóng, mà là phân bổ tài sản hợp lý. Tiền gửi tiết kiệm dù không còn hấp dẫn như trước nhưng vẫn đóng vai trò là vùng an toàn cho tài sản cá nhân, đặc biệt với nhóm nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định.

Người dân nên chia dòng tiền theo nhiều lớp, một phần gửi tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản và dự phòng rủi ro, phần còn lại có thể phân bổ sang chứng khoán, quỹ đầu tư hoặc bất động sản tùy khẩu vị rủi ro và khả năng tài chính.

Ở góc độ thị trường, sự dịch chuyển dòng tiền hiện nay cũng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thay đổi đáng kể sau giai đoạn kinh tế khó khăn. Dòng tiền không còn nằm yên trong ngân hàng mà bắt đầu vận động mạnh hơn để tìm kiếm cơ hội sinh lời. Đây có thể là tín hiệu tích cực đối với thị trường vốn và hoạt động đầu tư, nhưng đồng thời cũng là phép thử với khả năng kiểm soát rủi ro của nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn mới.