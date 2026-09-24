Hàng giả khó nhận biết qua bao bì, quản lý thị trường chỉ cách phân biệt

Hàng giả không còn dễ nhận biết bằng mắt thường

Tại hội thảo phân biệt hàng thật, hàng giả, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang và Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam đã cập nhật kiến thức nhận diện sản phẩm giả mạo cho lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn.

Các nhóm hàng được đưa ra nhận diện khá đa dạng, từ thiết bị điện tử, thời trang đến mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Một số nhãn hiệu được đề cập gồm Western Digital (WD), P&G, MCM, Goodai Global, BIC, Kenvue, Puma, Oregon, STIHL, Goyard và Unilever.

Trong không gian trưng bày, các kiểm soát viên thị trường được trực tiếp cầm, quan sát, kiểm tra và đối chiếu mẫu sản phẩm chính hãng với sản phẩm giả mạo do đại diện các nhãn hiệu mang đến. Việc tiếp cận mẫu vật thực tế giúp người thực thi công vụ nhận biết rõ hơn những điểm khác biệt giữa hàng thật và hàng giả, thay vì chỉ tìm hiểu qua hình ảnh hoặc tài liệu.

Thực tế cho thấy khó có một công thức chung để phân biệt tất cả các loại hàng hóa đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Mỗi thương hiệu, thậm chí từng dòng sản phẩm, có thể sử dụng bao bì, vật liệu và những đặc điểm nhận diện riêng. Khi mua sắm, người tiêu dùng có thể bước đầu quan sát chất lượng in ấn, màu sắc, lỗi chính tả và độ hoàn thiện của bao bì. Tuy nhiên, đây chỉ là những dấu hiệu tham khảo, không đủ để khẳng định sản phẩm là hàng thật hay hàng giả. Một sản phẩm có bao bì đẹp, chữ in rõ hoặc logo giống mẫu chính hãng chưa chắc đã bảo đảm nguồn gốc.

Việc nhận diện cần được đặt trong tổng thể nhiều yếu tố, từ đặc điểm sản phẩm đến người bán, nguồn phân phối và chứng từ đi kèm. Với hàng thời trang, người mua có thể chú ý đến chất liệu, đường may, logo và độ hoàn thiện. Đối với thiết bị điện tử, cần kiểm tra thông tin sản phẩm, đơn vị phân phối và chế độ bảo hành. Riêng mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, các thông tin về nhà sản xuất, đơn vị chịu trách nhiệm, số lô, hạn sử dụng và nhãn phụ cũng cần được xem xét kỹ.

Phân biệt các sản phẩm thật và sản phẩm giả tại Hội thảo. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Kiểm tra cả hàng hóa lẫn người bán

Hội thảo cũng dành thời gian để cơ quan quản lý nhà nước và đại diện chủ thể quyền trao đổi kinh nghiệm chống hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nội dung thảo luận đề cập đến thực tiễn phối hợp thực thi, xử lý vi phạm trên nhiều kênh, từ môi trường trực tuyến đến ngoại tuyến, hoạt động buôn bán hàng lậu xuyên biên giới và các dự thảo quy định pháp luật liên quan.

Việc vi phạm xuất hiện trên cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến đặt ra yêu cầu người tiêu dùng phải thận trọng hơn khi mua sắm. Khác với mua tại cửa hàng, khách hàng trực tuyến chủ yếu đưa ra quyết định qua hình ảnh, video, lời giới thiệu của người bán và những đánh giá hiển thị trên màn hình.

Tuy nhiên, hình ảnh trong bài quảng cáo chưa chắc phản ánh đúng sản phẩm được giao. Những cách giới thiệu mang tính quảng cáo như “hàng xuất dư”, “hàng nội địa” hay “hàng tuồn kho” tự thân không phải là căn cứ chứng minh nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Trước khi đặt hàng, người mua nên kiểm tra tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của người bán; tìm hiểu chính sách đổi trả, bảo hành; yêu cầu hóa đơn hoặc chứng từ phù hợp. Nếu người bán không công khai danh tính, chỉ giao dịch qua tài khoản cá nhân và né tránh cung cấp thông tin về nguồn gốc hàng hóa, khách hàng cần cân nhắc.

Giá bán cũng là yếu tố mà người mua cần lưu ý. Một sản phẩm có thể được giảm giá trong chương trình khuyến mại hợp pháp, nhưng mức giá thấp bất thường so với kênh phân phối chính thức luôn cần được kiểm tra thêm. Giá rẻ không đồng nghĩa với hàng giả, song người mua nên thận trọng nếu người bán không giải thích rõ lý do chênh lệch.

Lượt theo dõi, lượt xem livestream hoặc những bình luận tích cực cũng không phải bằng chứng về nguồn gốc hàng hóa. Các chỉ số tương tác chỉ phản ánh một phần hoạt động của tài khoản bán hàng, không thể thay thế hóa đơn, chính sách bảo hành và trách nhiệm của người bán.

Tương tự, mã QR hoặc tem trên bao bì chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ tra cứu. Người mua cần kiểm tra đường dẫn, đối chiếu thông tin với website chính thức của nhà sản xuất và xem xét thêm nguồn bán, hóa đơn, chính sách bảo hành.

Đối với mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thiết bị điện và những mặt hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn, lựa chọn kênh mua uy tín vẫn là biện pháp phòng ngừa quan trọng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người tiêu dùng nên giữ lại hàng hóa, bao bì, hóa đơn, thông tin thanh toán và nội dung trao đổi với người bán để phục vụ việc khiếu nại hoặc phản ánh đến cơ quan chức năng.

Có thể thấy, ngay cả lực lượng chuyên môn cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin từ doanh nghiệp và chủ thể quyền mới có thể nhận diện chính xác sản phẩm giả mạo. Với người tiêu dùng, cách phòng tránh hiệu quả không phải là cố ghi nhớ mọi dấu hiệu trên bao bì, mà là kiểm tra đồng thời sản phẩm, mức giá, nguồn bán và chứng từ đi kèm.

Trong bối cảnh hàng giả ngày càng giống hàng thật về hình thức, thói quen mua sắm thận trọng chính là lớp bảo vệ đầu tiên. Bao bì đẹp, mã quét hay lời cam kết “chính hãng” của người bán đều chưa đủ nếu hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng và không được phân phối qua một chủ thể có thể chịu trách nhiệm.