Vị trí ghi nhãn đối với hàng hóa đóng gói theo lô thế nào?

Vướng mắc được Công ty Cổ phần Công nghệ Chuyển đổi xanh Việt Nam phản ánh liên quan đến lô hàng tấm LCD kích thước 10,1 inch, sử dụng cho thiết bị xử lý dữ liệu tự động (không có bảng mạch), model ETD100CBE005-F, do Elite Tree Technology sản xuất.

Theo doanh nghiệp, đây là linh kiện điện tử dùng để tích hợp vào thiết bị điện tử, không phải màn hình hoàn chỉnh có thể hoạt động độc lập hoặc sử dụng trực tiếp. Sản phẩm chỉ có thể vận hành sau khi được tích hợp vào thiết bị điện tử phù hợp.

Ảnh minh họa

Đặc thù của mặt hàng này là kích thước nhỏ, nhạy cảm với tĩnh điện (ESD) và bụi bẩn. Nhà sản xuất đóng gói sản phẩm theo quy cách chuyên dụng, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu kho. Việc bóc bao bì niêm phong để dán nhãn lên từng linh kiện có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Do đó, doanh nghiệp đề nghị Cục Hải quan hướng dẫn việc ghi nhãn trên bao bì trực tiếp hoặc bao bì ngoài của lô hàng, kết hợp đối chiếu thông tin chi tiết qua tài liệu kỹ thuật (Datasheet), hóa đơn thương mại (Invoice), phiếu đóng gói (Packing List) và thư xác nhận của nhà sản xuất.

Theo doanh nghiệp, khi cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, doanh nghiệp đã thể hiện các thông tin nhận diện như Part Number, Serial Number, tên nhà sản xuất và xuất xứ trên bao bì thương phẩm ngoài cùng. Các thông tin này được đối chiếu với hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và chứng từ liên quan.

Đối với vướng mắc này, Cục Hải quan cho biết, tại Điều 36 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ về vị trí thể hiện nhãn hàng hóa. Theo đó, nhãn phải được thể hiện trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm ở vị trí dễ quan sát, có thể nhận biết đầy đủ các nội dung quy định mà không phải tháo rời các chi tiết, bộ phận của hàng hóa.

Đáng chú ý, khoản 2 Điều 36 quy định cụ thể nguyên tắc ghi nhãn đối với hàng hóa có cả bao bì trực tiếp và bao bì ngoài. Trường hợp hàng hóa lưu thông trên thị trường có bao bì ngoài nhưng không bán riêng lẻ các đơn vị hàng hóa nhỏ có bao bì trực tiếp bên trong thì phải ghi nhãn trên bao bì ngoài.

Ngược lại, nếu hàng hóa có cả bao bì ngoài và đồng thời tách ra bán lẻ các đơn vị hàng hóa nhỏ có bao bì trực tiếp bên trong thì phải ghi nhãn đầy đủ trên cả bao bì ngoài và bao bì trực tiếp. Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài, bao bì ngoài phải có nhãn trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.

Như vậy, việc xác định vị trí ghi nhãn đối với hàng hóa đóng gói theo lô cần căn cứ vào đặc điểm bao bì và phương thức lưu thông hàng hóa, đặc biệt là việc các đơn vị hàng hóa nhỏ bên trong có được tách ra bán lẻ hay không. Đây là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp xác định trách nhiệm ghi nhãn, thay vì chỉ dựa vào đặc thù kỹ thuật hoặc quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

Quy định ghi nhãn đối với hàng hóa có kích thước nhỏ

Một nội dung khác được Cục Hải quan làm rõ là quy định ghi nhãn đối với hàng hóa có kích thước nhỏ. Theo khoản 3 Điều 37 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, trường hợp hàng hóa hoặc bao bì có kích thước nhỏ, không thể thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc theo cỡ chữ tối thiểu 0,9 mm thì phải bảo đảm ghi các nội dung tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 42 trên hàng hóa hoặc bao bì bằng nhãn vật lý. Các nội dung còn lại được thể hiện trong tài liệu kèm theo hoặc nhãn điện tử.

Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu có kích thước nhỏ không thể thể hiện đầy đủ nội dung bắt buộc theo cỡ chữ tối thiểu 0,9 mm, khoản 4 Điều 37 quy định phải ghi các nội dung tại khoản 2 Điều 42 trên bao bì hàng hóa bằng nhãn vật lý.

Theo khoản 2 Điều 42, nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam khi làm thủ tục thông quan phải thể hiện bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt các thông tin: tên hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; tên đầy đủ hoặc tên viết tắt và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài.

Trường hợp không xác định được xuất xứ hàng hóa, nhãn phải ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định này. Tên nước hoặc vùng lãnh thổ xuất xứ hàng hóa trên nhãn gốc được viết tắt theo quy định tại TCVN 7217-1.

Những quy định này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải phân biệt rõ nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn vật lý với những thông tin có thể cung cấp bổ sung qua tài liệu kèm theo hoặc nhãn điện tử. Đối với hàng hóa nhập khẩu kích thước nhỏ, việc không đủ diện tích thể hiện toàn bộ thông tin không đồng nghĩa với việc được miễn ghi nhãn; các nội dung bắt buộc theo khoản 2 Điều 42 vẫn phải được thể hiện trên bao bì bằng nhãn vật lý.

Ghi nhãn hàng hóa tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa, bảo hành, sau đó tái nhập

Bên cạnh vướng mắc về lô linh kiện LCD nhập khẩu ban đầu theo loại hình A11, Công ty Cổ phần Công nghệ Chuyển đổi xanh Việt Nam còn đề nghị hướng dẫn đối với hàng hóa tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa, bảo hành, sau đó tái nhập theo loại hình G51.

Theo doanh nghiệp, lô hàng tái nhập có cùng chủng loại, số lượng với hàng hóa đã tạm xuất theo loại hình G61. Doanh nghiệp cho rằng đây là hàng hóa tái nhập sau sửa chữa, bảo hành, không phải hàng hóa nhập khẩu mới để kinh doanh, đồng thời đề nghị được hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng quy định ghi nhãn đối với trường hợp này.

Về nội dung trên, Cục Hải quan căn cứ khoản 2 Điều 35 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, xác định hàng hóa tạm xuất, tái nhập không thuộc các trường hợp hàng hóa nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Theo đó, hàng hóa tái nhập sau sửa chữa, bảo hành không đương nhiên được loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của quy định về nhãn hàng hóa chỉ vì trước đó đã được xuất khẩu từ Việt Nam. Doanh nghiệp cần đối chiếu quy định về nhãn hàng hóa với tình trạng thực tế của hàng hóa khi tái nhập để thực hiện.

Trên cơ sở các quy định tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 và Điều 42 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu để thực hiện.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ (cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định số 37/2026/NĐ-CP), doanh nghiệp cần liên hệ Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn, xử lý.