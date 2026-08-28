Hàng hóa sẽ được truy xuất nguồn gốc ra sao?
Minh Thuỳ
28/08/2026 6:11 PM (GMT+7)
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 400/QĐ-BCT, phê duyệt kế hoạch xây dựng và vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hệ thống được quản lý tập trung, trước mắt áp dụng với thực phẩm và từng bước mở rộng sang nhiều nhóm hàng công nghiệp.
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