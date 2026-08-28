Hàng hóa sẽ được truy xuất nguồn gốc ra sao?

Lãi suất vay bất động sản phổ biến 12-14%/năm, lãi suất thả nổi có nơi lên 15-16% đang khiến bài toán mua nhà thay đổi đáng kể. Không chỉ người mua ở thực giảm số tiền dự kiến vay, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cũng phải tính lại hiệu quả của việc tiếp tục nắm giữ bất động sản.